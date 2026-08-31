Dolly Parton ya está enterrada junto a su esposo, Carl Dean, en una ceremonia secreta e íntima en Nashville como era su deseo

La leyenda de la música country Dolly Parton ya ha recibido sepultura. La artista estadounidense fue enterrada el viernes 28 de agosto en una ceremonia íntima en el cementerio Woodlawn Memorial Park de Nashville (Estados Unidos), tal como era su deseo, según confirmó su sobrina nieta, Lainey Parton, en un emotivo tributo en Instagram.

La cantante, fallecida el 25 de agosto a los 80 años tras una breve lucha contra un cáncer no especificado, descansa ahora junto a Carl Dean, su esposo durante casi seis décadas, quien murió en marzo de 2025.

Dolly Parton había solicitado expresamente que su funeral fuera "pequeño y privado", reservado solo para familiares cercanos, y pidió a fans y amigos que quisieran rendirle homenaje que lo hicieran etiquetándola en redes sociales o donando a su organización de alfabetización infantil, la Imagination Library.

Dolly Parton en uno de sus conciertos. Geety Images

"Ni un mal recuerdo con ella"

Lainey Mae Parton, sobrina nieta de la cantante y una de sus familiares más cercanas, compartió el 29 de agosto en Instagram una serie de fotos antiguas junto a un mensaje desgarrador en el que reveló que esperó a que enterraran a su abuela (como la llamaba cariñosamente) para escribirlo.

"Desde que era pequeña, mi abuela siempre supo hacerme sentir que era suficiente. Nunca me hizo sentir que mis sueños eran demasiado grandes ni que no podía hacer algo. Creía en mí incluso antes de que yo supiera creer en mí misma", escribió Lainey, quien añadió que no puede recordar "ni un mal recuerdo" con ella.

La joven rememoró momentos entrañables como cuando Dolly la invitó a cantar en su álbum Smoky Mountain DNA siendo aún estudiante de secundaria. "Estaba muy nerviosa. Pero ella tenía la habilidad de hacerme sentir que nada malo podía pasar. Me hizo sentir segura, confiada y como si perteneciera a ese lugar junto a ella".

Lainey también agradeció el apoyo económico y emocional de su tía para estudiar estética y lanzar su carrera, y confesó que extrañará "su voz, su risa, sus abrazos" e incluso "esas llamadas a las 4 de la mañana".

"Todavía no me parece real que se haya ido. Voy a extrañar su voz, su risa, sus abrazos y simplemente saber que estaba ahí. Incluso voy a extrañar esas llamadas a las 4 de la mañana, y daría cualquier cosa por volver a ver su nombre en mi teléfono", concluyó.

Cáncer y problemas de salud previos

En un comunicado enviado a People, los representantes de Dolly confirmaron que la cantante murió en el Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram de Nashville, rodeada de sus seres queridos, tras una "valiente lucha contra el cáncer", sin especificar el tipo.

La artista había ingresado en el centro oncológico el viernes 21 de agosto, cuatro días antes de su fallecimiento, y en las semanas previas había hablado públicamente de problemas renales y autoinmunes que le habían obligado a cancelar algunos compromisos.

Cuatro días antes de morir, Dolly declaró a la misma publicación que, aunque se estaba recuperando, seguía trabajando y le quedaban "muchísimas cosas" por hacer.

Su última aparición pública fue en junio durante la inauguración de una parada de camiones temática en Tennessee.