Sandra Bullock habla por primera vez de la muerte de su pareja, Bryan Randall, por ELA: "Empecé el duelo 4 años antes"

Hace tres años, a Sandra Bullock (62) le tocó afrontar el golpe más difícil de su vida: la muerte de su pareja de muchos años, el fotógrafo Bryan Randall.

Ahora, tras un largo período de hermetismo y sanación, la actriz ha hablado abiertamente por primera vez sobre la devastadora pérdida y sobre el proceso invisible que vivió durante la enfermedad de su compañero.

En un desgarrador episodio del podcast SmartLess, conducido por Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes, la intérprete, ha recordado el "diagnóstico traumático" que provocó la muerte de Randall a los 57 años en agosto de 2023.

El fotógrafo luchó en estricta intimidad durante tres años contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa devastadora también conocida como la enfermedad de Lou Gehrig.

Sandra Bullock y Bryan Randall, en una imagen de 2019. GTRES

El pacto de silencio y el aislamiento

Randall “me pidió que no compartiera” su diagnóstico, ha explicado la actriz ganadora del Óscar por The Blind Side durante la conversación (disponible de forma anticipada para suscriptores de SiriusXM y que se estrenará para el público general en todas las plataformas de podcasts el próximo 24 de agosto).

"No me permitieron hablar de ello. Esa fue la petición y lo intenté; la respeté", afirmó Bullock.

Sin embargo, ha admitido que mantener el secreto conlleva una enorme carga emocional. “Sé por qué me pidió que no lo hiciera”, ha señalado, agregando que, especialmente al coincidir con la pandemia mundial de COVID-19, tener que cargar con el “enorme peso” de su diagnóstico “me aisló en el proceso”.

El deterioro paulatino marcó profundamente a la pareja. “Empecé a hacer duelo y a llorar su muerte cuatro años antes de que falleciera”, ha confesado.

Asimismo, ha detallado que Randall “estuvo enfermo durante la mitad de nuestra relación”. La pareja compartía la crianza de una familia formada por sus hijos Louis y Laila, y la hija de Randall de una relación anterior, Skylar Staten Randall.

“Mi compañero se fue mucho antes que su cuerpo”, ha detallado la protagonista de cintas como Mientras dormías o 28 días. "Creo que nunca lo asimilé hasta después de su muerte, porque uno se siente atrapado en esta rutina, ¿sabes?”.

La relación entre Sandra Bullock y Bryan Randall empezó a principios de 2015. GTRES

La batalla contra la enfermedad

Al rememorar la evolución de los síntomas de Randall, la actriz describió la ELA como “un proceso de eliminación a lo largo de un año. Y en algún momento vas y vienes, y te dan todos estos hitos, estas cosas que hacer, estos agarres, estas pruebas de respiración, todas estas cosas”.

Ante la adversidad, la actriz intentó mantener el control práctico de la situación: “Hay que planificar con calma. Y soy muy buena planificando cuando estoy enferma”, ha dicho, recordando que su padre había atravesado diversos “accidentes” y su madre había luchado contra el cáncer.

“La enfermedad en sí no me asusta. Puedo ver y estar cerca de casi cualquier cosa. Pero tenía dos hijos pequeños que estaban lidiando con eso, especialmente una niña que veía a [Randall] como una figura paterna”, ha subrayado.

La pareja se conoció cuando Bullock contrató a Randall (quien era fotógrafo profesional) para que tomara las fotos en la fiesta del 5º cumpleaños de su hijo Louis. GTRES

El círculo íntimo de apoyo

En medio de esta compleja situación, el aislamiento fue casi total.

Gesine Bullock-Prado, la hermana de la actriz, fue la única persona que supo del diagnóstico de Randall "durante un tiempo", según ha revelado Bullock, hasta que finalmente decidió compartirlo con un reducido grupo de amigas cercanas, entre ellas Jennifer Aniston y Amanda Anka (mujer de Jason Bateman).

“Cuando a la enfermedad física se le sumó el aspecto de la salud mental, algo de lo que la gente no habla... fue una combinación bastante sombría”, ha reflexionado sobre las etapas más difíciles de la lucha de Randall.

Sandra Bullock, con Bryan Randall, en una imagen de 2017. GTRES

Una historia de amor casual

Randall, quien trabajaba como modelo antes de convertirse en fotógrafo, conoció a Sandra Bullock en 2015 cuando acudió a fotografiar la fiesta de cumpleaños de su hijo Louis.

Hicieron pública su relación más adelante ese mismo año al asistir juntos a la boda de Jennifer Aniston y Justin Theroux.

Tras el fallecimiento de Randall en 2023, la actriz decidió retirarse temporalmente del trabajo. "Necesitaba tiempo para cuidarse", declaró en su momento una fuente cercana a la revista People.

"Pasó mucho tiempo recuperándose, estando con sus hijos y en casa. Necesitaba asegurarse de que tanto ella como sus hijos estuvieran en las mejores condiciones posibles para que pudiera volver al trabajo", detalló entonces la revista.

Ese regreso se concretará próximamente con el estreno en cines de Practical Magic 2, programado para el 10 de septiembre.

La esperada secuela cuenta con el regreso de Bullock, Nicole Kidman, Stockard Channing y Dianne Wiest retomando sus papeles originales, acompañadas por un reparto que incluye a Joey King, Maisie Williams, Xolo Maridueña, Lee Pace y Solly McLeod.