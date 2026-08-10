Paulina Rubio gana la batalla legal contra Colate por la custodia de su hijo: Andrea Nicolás se queda en Miami

La batalla judicial entre Paulina Rubio (54 años) y Colate Vallejo-Nágera (53) por la custodia de su hijo, Andrea Nicolás (15), se ha cerrado con una decisión favorable a la cantante.

Tras un largo juicio cargado de acusaciones cruzadas entre la expareja en relación a la convivencia, cuidados y lugar de residencia del menor, la juez Marlene Fernández, que instruía el caso en la Corte Familiar de Miami, ha dado la razón a la mexicana.

Ahora, cuatro meses después de las audiencias que enfrentaron al extinto matrimonio, el caso ya tiene resolución. El joven volverá a Estados Unidos, y vivirá en el hogar que ha compartido hasta ahora con su madre, en Miami.

Colate Vallejo-Nájera, con su hijo, Andrea Nicolás. @colatenicolas @colatenicolas

La abogada de la intérprete, Sandra Hoyos, ha confirmado al diario mexicano El Universal que su representada ha logrado imponer sus peticiones en el proceso.

Tras conocerse el desenlace, la letrada ha puesto en valor el trabajo realizado estos meses durante las sesiones: "Hoy cierro esta etapa con profunda gratitud y con la tranquilidad de haber defendido con firmeza aquello que considerábamos justo".

Durante las vistas judiciales, los equipos legales de ambas partes expusieron sus argumentos y presentaron las pruebas con las que pretendían demostrar que el otro progenitor no reunía, a su juicio, las condiciones adecuadas para que el adolescente permaneciera bajo su cuidado.

La representante legal de Rubio fue la letrada Sandra Hoyos, mientras que Aliette Carolan fue la encargada de representar a Nicolás Vallejo-Nágera.

Colate, con su hijo Andrea Nicolás, en las redes sociales. @colatenicolas

Cabe recordar cuáles han sido las demandas de cada uno. La intérprete de El último adiós reclamaba que su hijo regresara a vivir con ella en Miami.

Entre sus argumentos se encontraba la acusación de que el padre no establecía suficientes límites al adolescente. Un hecho que, según sostenía su defensa, estaría repercutiendo negativamente en su educación y crianza.

Por su parte, el empresario defendía que Andrea Nicolás se trasladara a Madrid para vivir con él. Su postura se sustentaba, entre otras razones, en la relación deteriorada que, según alegaba, mantenía el menor con su madre.

Además, Colate consideraba que su situación económica actual le permitía ofrecer a su hijo una vida estable y unas buenas condiciones en España.

Colate, con su hijo Andrea Nicolás, en las redes sociales. @colatenicolas

En declaraciones al citado diario, la abogada de Paulina Rubio ha querido poner el foco en la dimensión humana del proceso y ha recordado que este tipo de disputas trascienden el ámbito estrictamente judicial.

"Los procesos familiares nunca son sólo jurídicos. Detrás de cada decisión, hay personas, emociones y, sobre todo, familias. Y cuando una historia se cuenta públicamente, antes de que la justicia pueda pronunciarse, es muy fácil juzgar sin conocer toda la verdad", ha explicado.

"Paulina tuvo que enfrentar no sólo un proceso legal, sino también el peso de ser juzgada anticipadamente ante la opinión pública", ha lamentado.

Sandra Hoyos ha mostrado su agradecimiento a la cantante por haber confiado en ella durante un procedimiento que ha sido especialmente complejo: "Hoy compartimos la importancia de haber perseverado, de haber confiado en la justicia y los que la hacen valer, gracias, Paulina, por tu confianza en mí".

Colate, en Pedraza (Segovia), con su sobrino Roscón y su hijo. @colatenicolas

'Colate' se pronuncia tras la decisión judicial

Colate no ha tardado en reaccionar después de que se hiciera público el fallo. El empresario ha recurrido a sus redes sociales para compartir varias fotografías junto a su hijo, acompañadas de un mensaje en el que deja claro que, independientemente de la resolución adoptada por la justicia, sus sentimientos hacia Andrea Nicolás permanecen intactos.

"Hoy acaba un verano lleno de memorias, con todo lo que llevamos, nada podrá con nuestro amor… Te quiero, Nico", ha publicado en su cuenta de Instagram.