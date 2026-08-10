De Marc Anthony y Maluma al comunicado urgente de Shakira: los famosos se vuelcan con el terremoto de Colombia

Colombia vive una de las jornadas más devastadoras de su historia reciente tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto, según el Centro Sismológico Euro‑Mediterráneo (EMSC).

El seísmo, con epicentro en San José del Palmar -localidad del sureste del departamento de Chocó, en la región del Pacífico-, ha dejado cerca de 82 muertos, decenas de heridos y un número aún indeterminado de edificios derruidos en varias ciudades del noroeste y centro del país.

Desde que se ha conocido la desgracia muchas han sido las celebridades que no han dudado en postear mensajes de apoyo, de ánimo y de esperanza, en un momento muy delicado para el país colombiano.

Rostros como Marc Anthony (57 años), Maluma (32), Camilo (32), J Balvin (41), Pablo Alborán (37), Alejandro Sanz (57), o Shakira (49) han mostrado su honda solidaridad y preocupación. Shakira, por su parte, ha dado un paso más allá y ha emitido un comunicado urgente.

"Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia", ha escrito la de Barranquilla.

El mensaje de Shakira. Redes Sociales

"En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor por mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible", ha concluido.

Aquí, el resto de las reacciones de algunos famosos:

Marc Anthony: "Mi gente de Colombia, les mando un abrazo inmenso desde la distancia. Todas mis oraciones están con los afectados por el temblor. Sepan que mi corazón está con ustedes y sus familias".

Alejandro Sanz: "Cuando la tierra tiembla, el corazón se acerca. Estoy contigo, mi Colombia".

J Balvin: "Mucha fuerza con esta situación del temblor en Colombia. Fuerza para toda su gente y familia que están afectadas. Vamos a movernos de una para ayudar la situación".

Camilo: "Sé que pasó hace muy pronto, y que todavía no sabemos la magnitud de las pérdidas a causa del terremoto que acabó de pasar en mi país. Tengo un hueco en la panza después de colgar el teléfono con amigos que me contaron cómo lo vivieron".

El mensaje de Camilo. Redes Sociales

Maluma: "Qué dolor todo lo que está pasando en Colombia, un abrazo al alma a todos los familiares de las víctimas y aquí estamos puestos para ayudar. Más adelante subiremos formas de ayuda para las personas más necesitadas. Vamos, Colombia. Ahora sí que necesitamos esa fuerza y esa unión.

Enrique Bunbury: "¡Queridos hermanos colombianos! Espero estén bien y a salvo del terrible terremoto que ha sacudido el país. ¡Cuídense mucho! ¡Les tengo en el pensamiento!"

El terremoto y dos nuevas réplicas

El temblor se produjo a las 07:34 hora local (14:34 en España) y se sintió con fuerza en Bogotá, Cali, Medellín, Manizales y otras urbes, generando escenas de pánico y un colapso inmediato de las comunicaciones.

Aunque las autoridades aún no han ofrecido un balance definitivo, ya se han confirmado tres desaparecidos y daños estructurales graves en múltiples municipios.

La profundidad del seísmo ha sido estimada en 82 kilómetros por el EMSC, aunque el Servicio Geológico Colombiano la sitúa en 96 kilómetros.

Media hora después del temblor principal, dos réplicas de magnitud 4,8 y 4,6 han sacudido nuevamente la región, con epicentros en San José del Palmar y Nóvita.

Las ciudades más afectadas han sido Pereira, Quibdó, Manizales y Cali, siendo Pereira la que registra el mayor número de fallecidos.

Su alcalde, Mauricio Salazar, confirmó a Caracol Radio que al menos 18 personas han perdido la vida en la localidad, donde los equipos de emergencia trabajan entre escombros para rescatar a supervivientes.

El impacto del terremoto ha obligado al cierre de varios aeropuertos del país, entre ellos los de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura.

La Aerocivil ha informado que las operaciones aéreas están suspendidas por seguridad hasta evaluar los daños estructurales en las terminales, muchas de las cuales presentan grietas, desprendimientos y fallos en sus sistemas eléctricos.

El presidente Abelardo de la Espriella, investido el pasado 7 de agosto, ha asumido el control de la emergencia y ha convocado de inmediato un Puesto de Mando Unificado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Desde allí coordina las acciones de respuesta y ha anunciado que viajará a las zonas afectadas para evaluar personalmente los daños y acompañar a las víctimas. El terremoto también se sintió fuera de Colombia.