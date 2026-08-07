La gran fiesta de boda de Tom Holland y Zendaya: 500.000 libras, discursos emotivos y los invitados sin teléfonos móviles

Si bien hace unos meses, el estilista de Zendaya (29 años) reveló que la actriz ya se había casado, en secreto, con Tom Holland (29), ahora han trascendido detalles de la que podría ser la celebración oficial de la boda, la gran fiesta del 'sí, quiero'.

Según una exclusiva publicada por The Sun, la pareja celebró una gran boda este pasado martes, 4 de agosto, en la campiña inglesa, fieles a la discreción que ha marcado su relación desde sus inicios.

El enlace tuvo lugar en Beaverbrook, una finca rural convertida en hotel de lujo situada en Surrey, a pocos kilómetros de Kingston upon Thames, la localidad donde creció Holland.

Tom y Zendaya, en un acto público. Gtres

El entorno, rodeado de más de 150 hectáreas de jardines y bosques, ofrecía el escenario perfecto para garantizar la privacidad de una de las bodas más esperadas de Hollywood.

La celebración estuvo marcada por un hermetismo absoluto.

Tanto los invitados como el personal del establecimiento tuvieron que entregar sus teléfonos móviles antes de acceder al evento, una medida destinada a impedir filtraciones y que, por ahora, ha sido completamente efectiva.

No ha trascendido ninguna imagen del interior de la fiesta ni del vestido de Zendaya, uno de los elementos más comentados de cualquier boda mediática.

La pareja, que siempre ha protegido su intimidad, parece haber logrado que su enlace se mantenga lejos del foco público, incluso en un momento en el que ambos se encuentran en plena promoción de la nueva entrega de Spider-Man.

Según el tabloide británico, la pareja habría invertido alrededor de medio millón de libras en la celebración. La decoración estuvo inspirada en la naturaleza, con flores silvestres y una estética sencilla, sin grandes ostentaciones.

Beaverbrook, el lugar elegido para el enlace, es conocido por su exclusividad y por su capacidad para ofrecer privacidad a sus huéspedes.

Con 56 habitaciones y varias casas independientes repartidas por la propiedad, el complejo es habitual entre celebridades que buscan discreción.

El ya matrimonio, en un acto público. Gtres

La finca, rodeada de bosques y jardines, ofrece un ambiente relajado y elegante que encaja con el estilo que la pareja ha mostrado en los últimos años: sofisticación sin ostentación.

Entre los asistentes se encontraban los tres hermanos de Holland, además de familiares y amigos muy cercanos.

De momento, no se ha confirmado la presencia de compañeros de reparto o figuras de Hollywood, lo que refuerza la idea de que se trató de un evento íntimo y cuidadosamente controlado.

La noticia llega después de meses de especulaciones sobre un posible enlace secreto. A principios de año, el estilista Law Roach, colaborador habitual de Zendaya, sorprendió al afirmar en una alfombra roja que "la boda ya había ocurrido".

Poco después, fue el propio Holland quien confirmó que efectivamente ya estaban casados, aunque sin ofrecer detalles sobre la fecha o el lugar. Aquel pudo ser un mero trámite o formalidad, y ahora ha tenido lugar el festejo.

La historia de amor entre Holland y Zendaya comenzó en 2016 durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming. Desde el primer momento surgieron rumores sobre una posible relación, pero ambos insistieron durante años en que solo eran amigos.

Su complicidad en pantalla y fuera de ella alimentó las sospechas, aunque la pareja logró mantener su vida privada lejos de la atención mediática.

No fue hasta el verano de 2021, cuando fueron fotografiados besándose en un coche en Los Ángeles, cuando se confirmó públicamente su romance.

Desde entonces, han construido una relación sólida, marcada por la discreción y por un apoyo mutuo que ha sido evidente en cada aparición pública.

El enlace supone, además, un cierre simbólico de una etapa. Diez años después de conocerse en el set de Spider-Man, la pareja celebra su amor en un momento especialmente significativo.

La nueva entrega de la saga está arrasando en taquilla y ambos han pasado semanas recorriendo el mundo en su promoción..