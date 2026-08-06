Tiffany, la hija de Trump, de vacaciones en Ibiza: pasta a 125 euros en un chiringuito de lujo y una exclusiva villa privada

Mientras la atención política internacional se concentra en los pasos de Donald Trump (80 años) por la costa oeste estadounidense (embarcado en el Air Force One entre actos electorales del Comité Nacional Republicano en Rancho Palos Verdes y su próxima escala en Las Vegas), su hija menor ha decidido medir el lujo estival en otra escala.

A sus 32 años y alejada deliberadamente de la primera línea política que marcan sus hermanos mayores, Tiffany Trump ha convertido las Islas Baleares en el escenario de un verano desbordante de opulencia.

Como cada año, las islas viven estos días su momento cumbre, convertidas en el refugio definitivo de la jet set global.

En medio de este exclusivo desfile de celebrities, la heredera estadounidense comparte escenario veraniego con nombres de la aristocracia y el entretenimiento que van desde el matrimonio formado por Pierre Casiraghi y Tatiana Santo Domingo hasta las actrices Jennifer Aniston y Courteney Cox.

Tiffany Trump, en Ibiza, con su amiga Karen Shiboleth. @tiffanytrump

La única hija que tuvo el presidente norteamericano con su segunda esposa, Marla Maples, ha logrado acaparar todas las miradas de la prensa internacional.

La razón es obvia: una cuidada selección de apariciones y publicaciones en sus redes sociales donde se la ve disfrutando de la isla pitiusa. Y no ha estado sola.

Durante sus jornadas en la isla, donde se aloja en una exclusiva villa privada, Tiffany ha recorrido los rincones y calas más selectas acompañada por su amiga de la infancia Karen Shiboleth, perteneciente a la alta sociedad norteamericana.

Tiffany Trump ha disfrutado en la isla de unas inolvidables vacaciones de soltera junto a la socialité, empresaria e influencer estadounidense.

Afincada en Nueva York, Karen es hija de Ephraim Shiboleth, un influyente abogado neoyorquino y socio del bufete Shiboleth LLP, especializado en derecho corporativo e inmobiliario internacional.

Tiffany Trump ha visitado un conocido establecimiento hostelero en Ibiza. @tiffanytrump

Si en días anteriores la hija de Trump recorrió la Costa Azul francesa acompañada por su marido, el empresario Michael Boulos, su madre y su hijo Alexander, nacido en mayo de 2025, a bordo de un impresionante megayate de 100 metros de eslora, en esta ocasión tocaba plan de chicas.

Así, ambas amigas han hecho lo que suelen hacer las íntimas cuando comparten unos días de asueto: ir a la playa, visitar alguna terraza, e incluso mover la melena en alguna discoteca.

Incluso han tenido tiempo de coincidir con la actriz Mischa Barton aprovechando su paso por Ibiza para asistir, junto a Priscilla Presley, a la 14ª edición de la Remus Lifestyle Night, una de las citas estivales más exclusivas del calendario balear, celebrada en el hotel Hilton Mallorca Galatzó.

Cabe recordar que Karen Shiboleth y Tiffany Trump son amigas desde hace años. Ambas coincidieron en la Universidad de Pensilvania y Shiboleth forma parte del círculo más cerrado de amistades de la empresaria.

Juntas han compartido numerosos momentos clave, como la boda de Shiboleth en Italia, el baby shower de Tiffany antes del nacimiento de su hijo Alexander, y diversos viajes y vacaciones exclusivas.

Mención aparte merecen, por cierto, los looks de Tiffany Trump en su estancia ibicenca. Cada detalle de su vestuario ha sido objeto de análisis minucioso en las redes.

Para una jornada de sol a pie de playa, la abogada graduada por Georgetown combinó un vestido de punto calado de la firma Solid & Striped valorado en unos 255 euros sobre un bañador azul.

Pero el toque de verdadera exclusividad lo puso un bolso Mini Kelly de Hermès en tono azul, una cotizada pieza de coleccionista cuyo valor en el mercado ronda los 38.000 euros.

Tiffany Trump, en una imagen de sus redes sociales. @tiffanytrump

Un despliegue de alta gama al que se sumaron durante la semana prendas como un crop top de Miu Miu de más de 1.000 euros, faldas de encaje y las célebres sandalias Oran de la maison francesa.

El despliegue económico también se ha trasladado a la mesa. Entre sus planes tampoco ha faltado una visita a un chiringuito gourmet, donde han disfrutado de gastronomía de alta cocina.

Se trata de Casa Jondal, dirigido por el afamado chef Rafa Zafra (ex El Bulli). Un establecimiento especializado en marinados, brasas y fritos de productos frescos del mar como cigalas, bogavante o marisco salvaje. Entre sus platos más afamados se encuentra la pasta con caviar, valorada en 125 euros.

Parece claro que a la hija de Trump le gusta el buen yantar. Ya en su primera etapa en las costas galas realizó paradas emblemáticas, como una cena en el exclusivo restaurante La Guérite de las Islas Lérins.

Poco más de un año después de haberse estrenado como madre, Tiffany Trump ha reafirmado estos días su perfil como uno de los miembros más discretos (pero ostentosos) del clan Trump.

Ahora, su exhibición de exclusividad y caprichos culinarios ha vuelto a encender el debate en las redes entre quienes se declaran admiradores de su estilo de vida y los que observan con asombro semejante despliegue de riqueza al otro lado del Atlántico.