Preocupación por el bloguero Perez Hilton tras autolesionarse en un directo con un cuchillo y acabar cubierto de sangre

Máxima preocupación por el estado de salud de Perez Hilton, uno de los blogueros más conocidos del panorama del entretenimiento estadounidense.

El comentarista ha acabado ingresado en un hospital de Miami tras protagonizar una inquietante transmisión en directo en la que aparecía cubierto de sangre y aparentemente autolesionándose.

El episodio, que tuvo lugar este pasado martes, 4 de agosto, por la noche, movilizó a la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade, alertada por múltiples llamadas de espectadores que presenciaron la escena en tiempo real y temieron por la integridad del comunicador.

La intervención policial se produjo después de que varios usuarios avisaran de una emisión en la que Hilton, visiblemente alterado, se cortaba repetidamente con un objeto mientras hablaba de manera errática.

Según confirmó Variety, los agentes acudieron al domicilio del bloguero en Miami tras recibir informes sobre la transmisión, descrita como "explícita" por The Hollywood Reporter.

En los videos que circularon posteriormente en redes sociales, se observa al comunicador cubierto de sangre y con un comportamiento que los testigos calificaron de "enloquecido".

Al llegar a la vivienda, los agentes se encontraron con familiares de Hilton, quienes confirmaron que el bloguero se encontraba solo durante la emisión.

Tras evaluar la situación, se ordenó a los policías retirarse del lugar, aunque mantuvieron vigilancia en la zona para evitar riesgos adicionales.

La prioridad, según explicó la Oficina del Sheriff en un comunicado, fue aplicar protocolos de desescalada propios de incidentes relacionados con crisis de salud mental.

"En muchos incidentes que involucran a una persona que sufre una crisis de salud mental o que se autolesiona, los agentes priorizan la desescalada creando tiempo, distancia y oportunidades para la comunicación", ha señalado la institución.

El bloguero Perez Hilton. Redes Sociales

El comunicado añade que, en ausencia de una amenaza inmediata para terceros, las técnicas de intervención en crisis permiten reducir la probabilidad de un enfrentamiento y minimizar el riesgo de lesiones tanto para la persona afectada como para los agentes y el público.

Una vez que la situación se estabilizó, Hilton fue trasladado "sano y salvo" a un hospital local, donde permanece recibiendo atención médica. Por el momento, no se han ofrecido detalles sobre su evolución, aunque medios locales apuntan a que se encuentra bajo supervisión y en condición estable.

El incidente llega en un momento especialmente delicado para el comunicador, que este mismo año reveló haber atravesado graves problemas de salud.

En un extenso video publicado en Instagram, Hilton explicó que estuvo hospitalizado durante tres semanas tras sufrir inicialmente una gripe que derivó en una úlcera, una perforación y finalmente sepsis.

Aquella experiencia, según relató, marcó un antes y un después en su vida personal y espiritual. "Dios se me manifestó", afirmó entonces, asegurando que la vivencia había transformado su perspectiva y que se sentía "agradecido" por haber sobrevivido.

También expresó su intención de llevar a sus hijos a la iglesia cada semana y de vivir con una renovada convicción religiosa.

Hilton, cuyo nombre real es Mario Lavandeira, se convirtió en una figura clave de la cultura pop a principios de los años 2000 gracias a su blog de cotilleos, donde ofrecía una mirada mordaz y sin filtros sobre la vida de las celebridades.

Su estilo, polémico y a menudo criticado, lo situó en el centro de numerosas controversias, pero también lo consolidó como uno de los comentaristas más influyentes del entretenimiento digital.

Con el tiempo, amplió su presencia a plataformas como YouTube, Instagram y TikTok, donde continuó compartiendo contenido sobre la industria del espectáculo y su vida personal.

El episodio del martes ha reavivado el debate sobre la presión que enfrentan las figuras públicas cuya vida se desarrolla ante millones de espectadores.

La exposición constante, sumada a los desafíos personales y de salud que Hilton ha reconocido en los últimos meses, ha generado preocupación sobre su bienestar emocional.