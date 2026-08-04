Michael Douglas, homenajeado en Mallorca de la mano de su hija Carys: de su discurso a su estrecho vínculo con la isla

En las últimas horas, Mallorca ha acogido la inauguración de unos premios, Mallorca, Terra d'Honor, una nueva distinción impulsada por el Consell de Mallorca para reconocer a aquellas personalidades que han contribuido a llevar la esencia de la isla más allá de sus fronteras.

La primera edición, celebrada este pasado lunes, 3 de agosto, ha reunido a diez figuras destacadas en un escenario cargado de simbolismo: el centro cultural Costa Nord, fundado por Michael Douglas (81 años) en Valldemossa, en plena Serra de Tramuntana.

El actor estadounidense, de 81 años, ha sido uno de los grandes protagonistas de la ceremonia, acompañado por su hija Carys, quien ha pasado buena parte de su vida disfrutando de los veranos en la isla balear.

El actor, durante el acto de distinción en Mallorca. Gtres

El artista ha pronunciado un emotivo discurso en el que ha asegurado que Mallorca es "mi segunda casa".

Douglas, que posee una mansión en Mallorca desde 1990 y mantiene un vínculo estrecho con la isla, ha sido reconocido por el presidente del Consell, Llorenç Galmés, el conseller de Turisme, Guillem Ginard, y el director insular de Turismo, Tommy Ferragut.

El ganador de dos premios Oscar ha intervenido en nombre de todos los homenajeados, destacando la capacidad de Mallorca para generar un lazo emocional duradero y para inspirar a quienes la conocen.

Su presencia ha sido uno de los momentos más esperados de la gala, tanto por su trayectoria como por su papel histórico en la promoción cultural de la isla a través del propio Costa Nord.

La lista de distinguidos en esta primera edición reúne perfiles muy diversos, unidos por un denominador común: haber hecho de Mallorca parte de su historia personal y profesional.

Entre ellos se encuentra el diseñador Pablo Erroz, cuya propuesta creativa ha llevado el nombre de la isla a pasarelas nacionales e internacionales.

Michael junto a su hija. Gtres

Su apuesta por la sostenibilidad, la calidad y la elegancia atemporal ha sido clave para proyectar una imagen profundamente mediterránea y contemporánea de Mallorca en el mundo de la moda.

En el ámbito de la comunicación, las periodistas María Eugenia Yagüe y Mariángel Alcázar han sido reconocidas por su extensa trayectoria y por su labor acercando la realidad de Mallorca a millones de lectores durante décadas.

Ambas han contribuido a difundir una visión rigurosa, sensible y profundamente conocedora de la isla.

Desde Francia, el periodista Bernardo Paz, colaborador de cabeceras como Paris Match y Point de Vue, ha permitido que generaciones de lectores europeos descubran una Mallorca elegante, cultural y mediterránea, reforzando su imagen internacional.

Otra de las grandes protagonistas de la noche ha sido Rosario Nadal (57), considerada uno de los referentes de la elegancia española.

Mallorquina de nacimiento y muy internacional, Nadal representa una forma de entender la isla desde la autenticidad, el respeto y la belleza sin artificios.

Michael junto a Rosario Nadal, Norma Duval y Pablo Erroz. Gtres

Su presencia ha sido especialmente simbólica por su papel como embajadora natural de la identidad mallorquina.

La moda también ha tenido un lugar destacado con el reconocimiento a la modelo Sara Caballero, que ha llevado el nombre de Mallorca a las principales pasarelas internacionales como imagen de firmas de prestigio.

Su trayectoria la convierte en una embajadora del talento y la proyección global de la isla.

Completa esta primera promoción Norma Duval (70), cuya vinculación con Mallorca a lo largo de los años y el afecto con el que siempre ha hablado de la isla la sitúan como representante de un estilo de vida asociado a la serenidad, la cultura, el bienestar y el Mediterráneo.

La ceremonia ha incluido además un reconocimiento especial al músico Jaume Anglada (53).

La cantante Mary Lambourne ha interpretado su canción Ca Nostra, un tema que el artista ha regalado al Consell de Mallorca y que se ha convertido en un homenaje musical a la identidad de la isla.

Norma Duval tras recoger su premio. Gtres

El presidente del Consell ha entregado a Anglada un presente en agradecimiento por su aportación cultural y su compromiso con Mallorca.

Cada uno de los homenajeados ha recibido una aguja de cruz mallorquina elaborada en plata, inspirada en uno de los símbolos más representativos de la joyería tradicional de la isla.

Con origen en el siglo XVII, esta pieza constituye un emblema de identidad y pertenencia, y su elección como galardón refuerza el carácter cultural y artesanal de la distinción.

La entrega de esta joya ha sido uno de los momentos más emotivos del acto, al conectar la tradición histórica de Mallorca con la proyección contemporánea que los premiados han ayudado a impulsar.

La gala ha concluido con una propuesta gastronómica concebida como un recorrido por los sabores de Mallorca.

La degustación ha combinado recetas tradicionales con creaciones contemporáneas elaboradas a partir de producto local, reforzando la importancia de la gastronomía como uno de los pilares de la identidad mallorquina.

Este cierre culinario ha buscado mostrar la riqueza del territorio desde una perspectiva sensorial y cultural, poniendo en valor la cocina como parte esencial de la experiencia mediterránea.

Con esta primera edición, Mallorca, Terra d'Honor se consolida como una iniciativa destinada a reconocer a quienes han contribuido a situar la isla en el mapa cultural, social y mediático.