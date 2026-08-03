El inesperado divorcio de Clara Wu y Joseph Tsai, uno de los matrimonios más influyentes de EEUU, tras 30 años de amor

La separación de Joseph Tsai (62 años) y Clara Wu Tsai (60), una de las parejas más influyentes del panorama empresarial y deportivo de Estados Unidos, marca el final de un matrimonio que ha dejado una huella profunda en el mundo de los negocios, la filantropía y el deporte.

Tras 30 años juntos, el magnate taiwanés y la empresaria estadounidense han decidido poner fin a su relación, una decisión tomada de mutuo acuerdo y comunicada a través de un portavoz familiar al medio Page Six.

El anuncio ha generado un notable impacto en el sector empresarial estadounidense, donde ambos eran considerados una de las duplas más poderosas y estratégicas del país.

La pareja es propietaria de dos de los equipos más relevantes del baloncesto actual: los Brooklyn Nets de la NBA y las New York Liberty de la WNBA.

El hoy exmatrimonio en un acto público. Redes Sociales

Su presencia en los partidos era habitual, y juntos habían construido un auténtico imperio deportivo que combinaba inversión, innovación y una visión de futuro centrada en el crecimiento del deporte profesional.

Clara Wu Tsai llegó incluso a ocupar el segundo puesto en la lista de las propietarias de equipos deportivos más ricas elaborada por Forbes en 2025, un reconocimiento que reflejaba su peso en la industria y su capacidad para liderar proyectos de gran escala.

La última vez que fueron vistos juntos en público fue en mayo de 2026, durante la Cumbre y Celebración del Mes de la Herencia de The Asian American Foundation, donde ambos intervinieron como figuras destacadas.

Su presencia conjunta en este tipo de eventos reforzaba la imagen de una pareja comprometida con causas sociales y con la representación de la comunidad asiático-estadounidense en el ámbito empresarial y cultural.

Por ello, el anuncio de su divorcio ha sorprendido tanto a seguidores como a analistas, que ven en esta ruptura un cambio significativo en la estructura de poder que ambos representaban.

El comunicado difundido por su portavoz describe una separación amistosa y basada en el respeto mutuo. "A lo largo de los años, su relación evolucionó hasta convertirse más bien en una sociedad, centrada en gestionar sus negocios y criar a sus hijos juntos", explicaba la nota.

La pareja, que se casó en octubre de 1996 en Nueva York, ha criado a tres hijos y ha consolidado una trayectoria empresarial que los sitúa entre los nombres más influyentes del país.

Según el comunicado, aunque se han distanciado en lo personal, su alianza profesional sigue intacta y ambos continuarán como propietarios y custodios de los equipos, manteniendo la gestión profesional que siempre han defendido.

Actualmente, Joe Tsai reside en Hong Kong, mientras que Clara Wu Tsai vive en Estados Unidos. A pesar de la distancia geográfica, ambos seguirán ocupando sus puestos sin cambios relevantes.

Su vida profesional ha estado marcada por proyectos conjuntos, como la Fundación Joe y Clara Tsai, dedicada al arte, las ciencias y la justicia social.

Esta organización ha sido uno de los pilares de su actividad filantrópica y ha financiado iniciativas de gran impacto en comunidades vulnerables y en el ámbito cultural.

Sin embargo, cada uno también ha desarrollado proyectos individuales que reflejan sus intereses particulares. Clara Wu Tsai lideró recientemente un grupo de financiación con una inversión de 50 millones de euros destinado a investigar y promover la salud de las atletas femeninas.

Por su parte, Joe Tsai continuará desempeñando su papel como presidente del consejo de Alibaba, la empresa de comercio digital que fundó junto a otros 18 empresarios y que se ha convertido en una de las plataformas de compraventa al por mayor más importantes del mundo.

Joseph Tsai. Redes Sociales

Su liderazgo en Alibaba ha sido clave para el crecimiento global de la compañía y para su expansión en mercados internacionales, consolidando su figura como uno de los empresarios más influyentes de Asia.

Aunque el comunicado inicial insiste en que el divorcio no afectará a su alianza empresarial, algunos analistas consideran que será necesario observar cómo evoluciona su relación profesional en los próximos meses.

La gestión conjunta de dos equipos deportivos de alto perfil y de una fundación con múltiples proyectos requiere una coordinación estrecha, y la separación podría introducir dinámicas nuevas en la toma de decisiones.

No obstante, la pareja ha demostrado durante años una capacidad notable para separar lo personal de lo profesional, lo que podría facilitar la continuidad de sus proyectos sin sobresaltos.

El impacto de su separación también se extiende al ámbito empresarial estadounidense, donde la pareja era valorada como un ejemplo de liderazgo compartido y visión estratégica.

Su influencia en sectores como el deporte, la tecnología y la filantropía los había convertido en referentes para otras empresas y organizaciones.

Por ello, este cambio en su estructura familiar ha generado inquietud entre compañías que colaboran con ellos y que consideran su unión un elemento clave en la estabilidad de ciertos proyectos.

A pesar de la atención mediática, ninguno de los dos ha realizado declaraciones públicas sobre su divorcio. Su silencio refuerza la idea de que desean manejar la situación con discreción y profesionalidad, evitando que la ruptura se convierta en un foco de polémica.

El tiempo dirá si esta separación afecta de manera significativa a su imperio deportivo y empresarial. Por ahora, la pareja insiste en que su relación profesional sigue siendo sólida y que sus proyectos continuarán con normalidad.