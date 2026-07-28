Suri renuncia legalmente al apellido de su padre Tom Cruise rompiendo definitivamente con la estrella de Hollywood

Hay una práctica que se está poniendo de moda en Hollywood: la de borrarse el apellido de los padres no bienvenidos. Primero fueron cuatro de los hijos de Brad Pitt (62 años) y ahora ha seguido sus pasos y ha tomado ejemplo Suri Cruise (20 años). O mejor dicho, Suri Noelle.

La joven, fruto de la relación sentimental que mantuvieron Katie Holmes (47) y Tom Cruise (64), ha decidido adoptar el segundo nombre de su madre y borrar toda huella de su progenitor.

El apellido Cruise ha dejado de formar parte de los registros oficiales y ahora la adolescente, que cursa estudios de teatro musical en la Universidad Carnegie Mellon en Pensilvania, ha completado el cambio legal.

Suri Cruise y su madre en su última imagen pública. Geety Images

El movimiento se confirmó tras revelarse su inscripción en el registro electoral del condado de Allegheny (Pensilvania), donde la ley exige declarar el nombre legal completo.

Aunque la joven ya había utilizado Suri Noelle en el folleto de su graduación de secundaria en Nueva York, la documentación oficial confirma que la ruptura con el apellido paterno es formal y definitiva.

La decisión responde tanto al deseo de construir una identidad propia independiente de la fama desmedida de sus padres, como a un gesto de lealtad y agradecimiento hacia su madre, quien asumió su crianza en el día a día tras un divorcio de alto impacto mediático.

El distanciamiento entre Tom Cruise y su hija menor no es, por tanto, algo reciente. Tras la separación de la pareja en 2012, Katie Holmes obtuvo la custodia principal de Suri, trasladándose a vivir a Nueva York para criarla lejos del entorno de la Cienciología.

Las últimas fotografías públicas de Tom Cruise junto a Suri se remontan a 2012-2013, cuando la pequeña tenía unos 7 años.

Tom Cruise junto a su hija Suri. Geety Images

La estrella de Hollywood no ha estado en momentos importantes de su vida. Por ejemplo, mientras Suri celebraba su graduación de secundaria en Nueva York, el actor asistía al concierto del Eras Tour de Taylor Swift en el estadio de Wembley, en Londres.

Según medios británicos, por fuentes cercanas a la pareja, afirman que Tom y Suri no se han visto en privado en más de una década.

'Tomkat'

La historia de Tom Cruise y Katie Holmes -bautizados por la prensa como TomKat- fue una de las relaciones más intensas, mediáticas y comentadas del Hollywood de los años 2000. Pasó de ser un romance idílico de película a un divorcio relámpago rodeado de hermetismo y estrategias legales.

En abril 2005, la pareja comenzó a salir y apenas unas semanas después, en mayo, Tom Cruise protagonizó su icónica escena en el programa de Oprah Winfrey (72), saltando sobre el sofá eufórico declarando su amor por Katie.

Tras solo dos meses de noviazgo, el actor le propuso matrimonio a Holmes en lo alto de la Torre Eiffel en París y un año después nació su primera y única hija en común, Suri Cruise, convirtiéndose inmediatamente en una de las niñas más fotografiadas del planeta.

Para sellar su amor, la pareja decidió en noviembre 2006 casarse en una lujosa ceremonia en el castillo Odescalchi en Bracciano (Italia), oficiada según los ritos de la Cienciología.

Katie Holmes, Tom Cruise y Suri. Geety Images

Pero, tras seis años de matrimonio, llegaría una de las noticias más inesperadas: Katie Holmes solicitó el divorcio de manera imprevista mientras Cruise rodaba una película en Islandia. La actriz orquestó la separación en secreto con ayuda de su padre abogado.

Los actores llegaron a un acuerdo en tiempo récord. Firmaron el divorcio en apenas 11 días y Katie obtuvo la custodia principal de Suri. Madre e hija se mudaron a Nueva York, alejándose por completo del entorno del actor.

Tom también es padre de Bella (33) y Connor (31), a quienes adoptó durante su matrimonio con Nicole Kidman (59). Ambos hijos son miembros de la Iglesia de la Cienciología y mantiene una buena relación con su padre.