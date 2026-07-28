Kylie Jenner, desesperada por vender su mansión de Los Ángeles: la drástica rebaja de su casa con 7 suites y 14 baños

Acostumbrada a convertir en oro todo lo que toca, a Kylie Jenner (28 años) se le ha atascado una de sus inversiones más ambiciosas. La pequeña del clan Kardashian ha tomado una decisión drástica para dar salida a una de las propiedades más imponentes de su patrimonio: su mansión en el exclusivo barrio de Holmby Hills.

La empresaria ha vuelto a sacar al mercado su impresionante casa, pero por un precio bastante inferior al de su salida inicial. El ostentoso inmueble ha pasado de venderse de 36 millones de dólares a los 10 millones de dólares por los que se puede adquirir en este momento. Una rebaja agresiva con la que busca cerrar finalmente la venta.

Ubicada en una de las zonas más codiciadas y blindadas de Los Ángeles -vecina del emblemático Bel-Air y Beverly Hills-, la residencia es el reflejo absoluto del estilo de vida multimillonario, el lujo contemporáneo y la privacidad radical que exige una estrella de su nivel.

La mansión, construida con una estética moderna y líneas arquitectónicas de vanguardia, se asienta sobre una parcela de casi 4.000 metros cuadrados. Diseñada como un complejo de estilo resort, está pensada tanto para el descanso familiar como para albergar fiestas multitudinarias.

El inmueble cuenta con dimensiones descomunales. Tiene capacidad para siete dormitorios tipo suite con espacios ultra amplios con acabados de primera calidad y vestidores de ensueño; 14 cuartos de baño equipados con mármol, grifería de diseño y zonas de spa. Presume de una cocina de chef con una isla central gigantesca y despensa walk-in.

Otro de los atractivos de la vivienda es su cine privado, una sala de juegos completamente equipada y varias suites independientes para invitados.

Máximo blindaje

El interior de la mansión destaca por sus imponentes paredes de cristal de suelo a techo, que permiten una transición fluida entre los espacios interiores y el exterior, inundando las estancias de luz natural.

Sin embargo, es en la zona exterior donde la propiedad muestra todo su esplendor. El gran patio central da paso a una espectacular piscina privada, rodeada de cabañas de descanso, zona de barbacoa y una pantalla de proyección al aire libre para disfrutar de noches de cine bajo las estrellas.

Fiel al estilo Kardashian, la privacidad y la seguridad han sido prioridades absolutas en la concepción del inmueble. La fortaleza cuenta con sistemas de seguridad y vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, acceso mediante garita de control y muros perimetrales de gran altura a prueba de paparazzi.

Kylie Jenner. Redes sociales

Imperio

La benjamina de la familia no se limita a su famosa propiedad de Holmby Hills. Con solo 28 años, la empresaria ha levantado un imperio inmobiliario en California digno de un magnate. A diferencia del resto de sus hermanas, la visión inmobiliaria de Kylie Jenner siempre ha sido más ambiciosa, más rápida y descaradamente opulenta.

Mientras reajusta el precio de algunas de sus viviendas para buscar liquidez, la fundadora de Kylie Cosmetics maneja una cartera de propiedades concentrada en las zonas más cotizadas y blindadas de Los Ángeles y Palm Springs.

Actualmente se está construyendo una enorme mansión en Hidden Hills. Es el proyecto de sus sueños y la razón principal por la que está reestructurando todo su patrimonio. Pagó 15 millones de dólares solo por la parcela de terreno baldío muy cerca de las casas de su madre, Kris Jenner (70), y su hermana Khloé (42).

Diseñada completamente desde cero, la residencia supera los 1.700 metros cuadrados. Entre sus lujos se incluye un garaje subterráneo para 12 vehículos (pensado para su flota de Rolls-Royce y Bugatti), casa de huéspedes independiente, pista deportiva, piscina infinita y hasta un búnker de seguridad.

Otra de las joyas de la corona de su patrimonio es su mítica residencia principal de Hidden Hills, también llamada El templo 'rosa'. La compró en 2016 por 12,05 millones de dólares cuando apenas rozaba los 19 años.

Kilye con sus hermanas Kim y Kendall. Geety Images

El diseño lo encomendó al célebre interiorista Martyn Lawrence Bullard, que transformó la casa en un universo glamuroso con toques rosa, bar de terciopelo, obras de Andy Warhol y Damien Hirst, y un vestidor gigantesco de dos plantas.

Ahora Kylie la ha puesto también en el mercado por una cifra cercana a los 18-20 millones de dólares.

El oasis del desierto en La Quinta (Palm Springs) para escapar de la presión mediática de Los Ángeles es otra de sus propiedades. Kylie adquirió un terreno en la exclusiva urbanización Madison Club de La Quinta por un valor estimado de más de 3,2 millones de dólares solo por el solar, sobre el que construyó una villa de descanso estilo moderno-desértico.

Es el refugio donde el clan Jenner al completo se reúne durante fines de semana y temporadas señaladas como el festival de Coachella.



