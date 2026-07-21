La historia de Frankie, la esposa de Andy Burnham que plantó cara al cáncer con una doble mastectomía preventiva

Cuentan que fue la chica más popular de la universidad y, sin embargo, ha preferido siempre la discreción. Marie-France van Heel (56 años), conocida como Frankie, acaba de convertirse en la primera dama de Reino Unido tras el ascenso político de su marido, el laborista Andy Burnham (56).

La pareja entró triunfante este pasado lunes, 20 de julio, en el número 10 de Downing Street, que a partir de ahora será su residencia oficial. Aunque según cuenta la prensa inglesa parece que la intención de la holandesa es quedarse en Manchester, a 300 kilómetros de Londres, para continuar con su carrera profesional.

La esposa del Primer Ministro ocupa un puesto de directiva de Marketing en una empresa de vehículos eléctricos. También forma parte de la junta directiva de Plan International UK, una organización benéfica que trabaja para mejorar la igualdad de género.

Frankie entrando en el número 10 de Downing Street. Geety Images

Frankie tiene una vida consolidada lejos del poder y su intención es mantener un perfil bajo durante el mandato de su marido. No se siente cómoda bajo los focos y solo aparecerá cuando sea estrictamente necesario.

Cita a ciegas

Su historia con Burnham se remonta a finales de los años 80, cuando ambos coincidieron en la Universidad de Cambridge con 19 años. Él, un joven ambicioso; ella, una estudiante brillante y carismática. Fue su pasión compartida por la música de The Smiths lo que terminó de unirlos. "El resto es historia", recordaría después el político.

En sus primeros años de relación, la Sra. Van Heel -Marie-France mantiene su apellido de soltera algo poco común entre los británicos- apareció en el programa nocturno de citas a ciegas Blind Date.

Posteriormente, reveló que su decisión de participar en el programa formaba parte de sus planes previos para convertirse en presentadora de televisión infantil. Por eso, no dudó en pedir permiso a su marido, por entonces su novio, para aparecer en el programa mientras salía con él, algo totalmente inusual.

Le contó a la presentadora del formato que estaba estudiando Ciencias Sociales y Políticas y que había sido capitana del equipo universitario de fútbol femenino.

"Pensé que aparecer en un programa de citas de televisión podría aumentar mi popularidad y ayudar a mi carrera; el resultado fueron 20 años de burlas intermitentes, ¡pero estoy feliz de aceptar mis 15 millones de fama/vergüenza!".

Andy y Frankie se dieron el 'sí, quiero' en 2003 y se mudaron al norte cuando Burnham se convirtió en diputado por Leigh, en el condado de Kent, en 2001. Tienen tres hijos en común: Jimmy, de 26 años, Rosie, de 24, y Annie, de 21.

La familia unida disfruta de su vida sencilla en la que priman los paseos por el campo junto a su mascota Axel, un bichón frisé que se ha convertido en uno más.

Golpe personal

En 2010 reveló que se había sometido a una doble mastectomía preventiva tras detectar en una prueba genética un alto riesgo de cáncer de mama. Su hermana Claire falleció a los 39 años a causa de una forma agresiva de la enfermedad.

Contarlo fue una decisión muy personal y liberadora para ella. Andy Burnham llegó a describirlo como algo que le quitó "la nube del miedo".

Además, su hermana no fue la única persona de su familia que se llevó la enfermedad. "El cáncer corre en mi familia y se ha cobrado las vidas de mi abuela, mi madre y mi hermana. Así que es una causa muy personal... Correr con la hija de mi hermana y mi propia hija será muy emotivo", dijo en una carrera solidaria contra el cáncer en la que participó.

Desde entonces, todos los aspectos que tienen que ver con su vida privada pertenecen a su más estricta intimidad. No ha aparecido en ningún vídeo de campaña ni ha concedido ninguna entrevista. Sus perfiles sociales se han cerrado, así como su página de LinkedIn.

La esposa del Primer Ministro británico en una imagen de archivo. Geety Images

Nuevo Gobierno

El que fuera alcalde de Mánchester se ha convertido en el séptimo jefe de Ejecutivo del Reino Unido en la última década, tras ser proclamado el pasado viernes como líder del Partido Laborista y recibir formalmente de manos del rey británico, Carlos III (77), el encargo de formar gobierno.

En su primer discurso como primer ministro, Burnham prometió para el país "los mayores cambios en los últimos cuarenta años", así como un plan de acción de diez años que, entre otras cosas, pondrá el foco en aliviar el costo de la vida, en cambiar el sistema educativo, en construir más vivienda subsidiada y todo ello "al respetar la disciplina fiscal" y los compromisos en defensa con los socios internacionales.

En Reino Unido se habla mucho estos días sobre la posible implicación de su esposa en el relanzamiento de su imagen pública.