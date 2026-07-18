Hoy cumple 59 años el actor de 'Fast & Furious' que fue 'gorila' en discotecas, hizo 500 peleas y fue descubierto por Spielberg antes de amasar 225 millones
Este 18 de julio, Vin Diesel, el rey de los memes de "la Familia", cumple 59 años. Hacemos un repaso por los comienzos del héroe más friki de Hollywood.
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Si uno se encuentra por la calle a un tipo calvo de 1,82 de estatura, con bíceps del perímetro de un barril de cerveza y una voz de barítono capaz de hacer temblar las ventanas, bien puede pensar: "Seguro que este hombre pasa sus tardes de domingo con los amigos en el bar".
Y es que, a pesar de su hiperbólica musculatura, su actitud se acerca más al de un tipo de barrio o un anónimo loco por el culturismo que a la de una estrella de Hollywood. Pues bien, hoy, 18 de julio, el actor estadounidense Vin Diesel cumple 59 años.
Y detrás del titán de la camiseta ajustada, que en nuestro país es un icono absoluto de las sobremesas de los fines de semana, se esconde la biografía más deliciosamente caótica, geek y surrealista de Hollywood.
El rey de 'El Hormiguero'
Antes de bucear en sus orígenes, hagamos justicia. El actor es, extrañamente, uno de los nuestros. En España se le quiere, y mucho.
Y es que lo mismo llena las salas de cine redefiniendo la saga como A todo gas (Fast & Furious), que se presenta desatado en el plató de El Hormiguero, intentando chapurrear español (gracias a que su pareja es mexicana), bailando reggaetón con Pablo Motos o declarando su amor eterno por Nicky Jam y Don Omar.
Esa cercanía, sumada a su intensidad cinematográfica, lo ha convertido en el rey indiscutible de los memes en las redes sociales de nuestro país.
Da igual que hayas suspendido un examen de la autoescuela o que te haya dejado tu pareja; en X (antes Twitter) o TikTok siempre aparecerá un montaje de Vin Diesel mirando a cámara para recordarte que "nada es más fuerte que la familia". Y es que hace tiempo que el humor patrio adoptó su obsesión por el clan Toretto en las búsquedas virales.
Vin diesel just cried after seeing this pic.twitter.com/DhtQyRjprn— Hiyuki Lover (@CEOOFHiyuki) July 9, 2026
Vandalismo infantil
Pero para llegar a ser carne de los chistes de internet y de la taquilla mundial, Vin tuvo que picar mucha piedra. Para empezar, ni siquiera nació siendo Vin Diesel.
Llegó al mundo en 1967 como Mark Sinclair, un niño de "etnicidad ambigua" criado en Nueva York por su padrastro y su madre, Delora, que era astróloga profesional. Si su mamá llegó a vaticinar en los astros que amasaría una fortuna destrozando coches deportivos, es un misterio que no ha revelado aún.
Lo que sí se sabe es que su carrera comenzó por un delito menor. Con tan solo siete años, Mark y sus amigos entraron ilegalmente a un teatro neoyorquino listos para cometer actos de vandalismo.
La directora del lugar los atrapó en plena faena. Pero en lugar de llamar a la policía, la mujer tuvo la genial idea de ofrecerles 20 dólares a la semana y un papel en la obra si aparecían cada tarde. Así, el vandalismo perdió un delincuente y el cine ganó una estrella.
El 'gorila' de las 500 batallas y el breakdance
Antes de las alfombras rojas, la vida de Diesel fue un auténtico campo de entrenamiento. Durante una década, trabajó como bouncer (portero de discoteca) en los clubes más peligrosos de la noche de Nueva York, como el mítico The Tunnel.
Fue allí donde se rebautizó como Vin (por su padrastro Vincent) y Diesel (porque sus amigos decían que nunca se cansaba y funcionaba con combustible pesado).
El oficio no era ninguna broma: el propio actor ha confesado que se vio involucrado en más de 500 peleas físicas reales para proteger la seguridad de los locales.
Si a eso le sumamos que a los 15 años su voz cambió de golpe y adquirió ese tono grave y ronco, casi de ultratumba, tenía el combo perfecto para asustar a cualquier cliente problemático.
Resulta anecdótico que en aquella época, cuando se ganaba la vida a puñetazos en la noche, de día intentaba ser bailarín de breakdance (hay un video glorioso en YouTube que lo demuestra vestido con un chándal de los 80) y procuraba hacerse un hueco en la música grabando maquetas de música rap.
La oportunidad de Spielberg
Empeñado en triunfar, abandonó la universidad para mudarse a Los Ángeles. No fue una buena idea: la decisión fue un fracaso absoluto.
En los años 90, la industria del cine no sabía qué hacer con él. Era demasiado musculoso para unos papeles, demasiado blanco para otros, y demasiado negro para el resto. No terminaba de encajar.
Derrotado, regresó a la Gran Manzana, se puso a vender bombillas y herramientas por telemarketing para ahorrar dinero y leyó un libro que le regaló su madre, Cómo hacer películas al precio de un coche usado.
Inspirado, invirtió 3.000 dólares en filmar su propio cortometraje, Multi-Facial, una crítica feroz a lo difícil que era conseguir trabajo siendo un actor multirracial. Caprichos del destino, el corto llegó a Cannes.
Y entonces, ocurrió el milagro. Steven Spielberg vio el cortometraje y se quedó tan impactado por el talento de aquel chico calvo que decidió escribir un papel específicamente para él en Salvar al soldado Ryan (1998).
Así, de la noche a la mañana, pasó de ser un auténtico desconocido a compartir plano con Tom Hanks bajo las órdenes del Rey Midas de Hollywood.
El friki más duro del planeta
Hoy en día, Vin Diesel tiene una fortuna estimada en 225 millones de dólares, viaja en un remolque-mansión de dos pisos y cobra cheques con siete ceros.
Pero bien podría afirmarse que su verdadera esencia sigue siendo la de un freak. Lleva más de 40 años jugando activamente a Dungeons & Dragons (en la película xXx obligó al equipo de maquillaje a ponerle un tatuaje falso con el nombre de su elfo oscuro en el juego).
Y ha ganado millones con Marvel doblando a Groot con la frase I am Groot en más de 15 idiomas. Todo un ejemplo de eficiencia laboral.
Hombre de familia
Para relajarse de tanta adrenalina, practica yoga, le encanta cocinar y protege su vida familiar con un "código de silencio" estricto junto a la modelo mexicana Paloma Jiménez.
Una lealtad y un sentido de la "Familia" que, lejos de los memes, es completamente real.
Tras la trágica muerte de su amigo del alma Paul Walker en 2013, Vin nombró a su hija menor Pauline en su honor, se convirtió en tutor de la hija de Paul, Meadow, y en 2021 cumplió el rol de su fallecido amigo acompañándola del brazo hasta el altar el día de su boda.
Vin Diesel apaga este 18 de julio 59 velas. Podrán criticarse los guiones de sus películas o la física imposible de sus coches volando por los aires, pero nadie puede negar que el antiguo portero de discoteca que jugaba al rol ha sabido construir su propio imperio.
20 cosas que, probablemente, no conocías de Vin Diesel
Tiene un hermano gemelo
Se llama Paul Vincent y, a diferencia de Vin, trabaja detrás de las cámaras como editor de sonido y mantiene un perfil totalmente anónimo.
Su voz no siempre fue así de grave
De niño tenía una voz normal, pero a los 15 años dio un estirón tan brusco que su voz cambió a barítono de la noche a la mañana.
Escribió el prólogo de un libro oficial de D&D
Su pasión por el rol es tan respetada que la empresa editora le encargó el prólogo del libro conmemorativo '30 Years of Adventure: A Celebration of Dungeons & Dragons'.
Tiene raíces inglesas y escocesas
Aunque su etnia es ambigua, su madre tiene ascendencia inglesa, alemana y escocesa.
Estuvo a punto de ser Matt Murdock
Antes de que Ben Affleck aceptara el papel, Fox le ofreció a Vin Diesel protagonizar la película Daredevil (2003).
Su amistad con Paul Walker
El lazo con Paul Walker era tan profundo que Vin es el tutor legal y padrino oficial de la única hija de su amigo.
Su hijo Vincent aparece en la saga
En 'Fast & Furious 9', el actor que interpreta a Dominic Toretto de niño es, en realidad, su propio hijo mediano, Vincent Sinclair.
Tiene su propia empresa de videojuegos
Fundó Tigon Studios en 2002 para supervisar y garantizar que los juegos basados en sus películas (como los de Riddick) tuvieran una calidad excelente.
Su coche favorito en la vida real no es un Dodge
Aunque en el cine adora los muscle cars americanos, en su vida privada tiene predilección por los Chevrolet Corvette clásicos.
Su grupo de música favorito
Aunque adora el reggaetón y la música urbana, ha confesado que la banda de su vida son The Jackson 5.
Sigue un estricto "código de silencio"
Inspirado por actores de la vieja escuela como Harrison Ford, tiene un pacto con los medios de no hablar jamás de lo que pasa dentro de su casa para proteger a su familia.
Su primera película como director costó una millonada
Tras su corto de 3.000 dólares, dirigió el largometraje 'Strays' (1997), que financió vendiendo herramientas por teléfono y costó casi 50.000 dólares.
Es un apasionado de la cocina
Fuera de las cámaras, su principal método para desconectar y mimar a los suyos es preparar elaboradas cenas caseras.
Fue la primera superestrella en dominar Facebook
Entendió el poder de las redes antes que nadie. Llegó a los 100 millones de seguidores gestionando él mismo la página, subiendo vídeos caseros.
Hizo huelga por un tatuaje de rol
En la película 'xXx', amenazó con no rodar si el departamento de maquillaje no le ponía un tatuaje falso con el nombre de "Melkor", su personaje favorito de 'Dungeons & Dragons'.
Rechazó la secuela de 'Fast & Furious' por el guion
No apareció en '2 Fast 2 Furious' (2003) porque consideró que el guion era malo y que la película no se sentía como una secuela real, a pesar de que le ofrecieron 20 millones de dólares.
Le aburren los personajes "buenos"
Ha admitido que rechaza los papeles de héroes perfectos. Exige que todos sus personajes (como Riddick o Toretto) sean antihéroes con un pasado oscuro o moralmente gris.
Apareció en un juguete de los años 90
A mediados de la década de 1990, un Vin Diesel antes de la fama trabajó como modelo presentador en una feria de juguetes para promocionar los muñecos de acción de los Street Sharks.
Fue novio de Michelle Rodriguez
Durante el rodaje de la primera película de la saga (2001), el romance traspasó la pantalla y salieron juntos en secreto durante varios meses.
Su tercera hija se llama Pauline por una promesa
Vin Diesel confesó que, mientras cortaba el cordón umbilical de su hija menor en 2015, sintió la presencia de Paul Walker en la habitación del hospital, lo que le hizo cambiar el nombre del bebé en ese mismo instante.