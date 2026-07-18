Hoy cumple 59 años el actor de 'Fast & Furious' que fue 'gorila' en discotecas, hizo 500 peleas y fue descubierto por Spielberg antes de amasar 225 millones

Vin Diesel, en el Festival de Cine de Cannes, el pasado 13 de mayo. GTRES

Si uno se encuentra por la calle a un tipo calvo de 1,82 de estatura, con bíceps del perímetro de un barril de cerveza y una voz de barítono capaz de hacer temblar las ventanas, bien puede pensar: "Seguro que este hombre pasa sus tardes de domingo con los amigos en el bar".

Y es que, a pesar de su hiperbólica musculatura, su actitud se acerca más al de un tipo de barrio o un anónimo loco por el culturismo que a la de una estrella de Hollywood. Pues bien, hoy, 18 de julio, el actor estadounidense Vin Diesel cumple 59 años.

Y detrás del titán de la camiseta ajustada, que en nuestro país es un icono absoluto de las sobremesas de los fines de semana, se esconde la biografía más deliciosamente caótica, geek y surrealista de Hollywood.

Vin Diesel, en el plató de 'El Hormiguero'. Atresmedia

El rey de 'El Hormiguero'

Antes de bucear en sus orígenes, hagamos justicia. El actor es, extrañamente, uno de los nuestros. En España se le quiere, y mucho.

Y es que lo mismo llena las salas de cine redefiniendo la saga como A todo gas (Fast & Furious), que se presenta desatado en el plató de El Hormiguero, intentando chapurrear español (gracias a que su pareja es mexicana), bailando reggaetón con Pablo Motos o declarando su amor eterno por Nicky Jam y Don Omar.

Esa cercanía, sumada a su intensidad cinematográfica, lo ha convertido en el rey indiscutible de los memes en las redes sociales de nuestro país.

Da igual que hayas suspendido un examen de la autoescuela o que te haya dejado tu pareja; en X (antes Twitter) o TikTok siempre aparecerá un montaje de Vin Diesel mirando a cámara para recordarte que "nada es más fuerte que la familia". Y es que hace tiempo que el humor patrio adoptó su obsesión por el clan Toretto en las búsquedas virales.

Vin diesel just cried after seeing this pic.twitter.com/DhtQyRjprn — Hiyuki Lover (@CEOOFHiyuki) July 9, 2026

Vandalismo infantil

Pero para llegar a ser carne de los chistes de internet y de la taquilla mundial, Vin tuvo que picar mucha piedra. Para empezar, ni siquiera nació siendo Vin Diesel.

Llegó al mundo en 1967 como Mark Sinclair, un niño de "etnicidad ambigua" criado en Nueva York por su padrastro y su madre, Delora, que era astróloga profesional. Si su mamá llegó a vaticinar en los astros que amasaría una fortuna destrozando coches deportivos, es un misterio que no ha revelado aún.

Lo que sí se sabe es que su carrera comenzó por un delito menor. Con tan solo siete años, Mark y sus amigos entraron ilegalmente a un teatro neoyorquino listos para cometer actos de vandalismo.

La directora del lugar los atrapó en plena faena. Pero en lugar de llamar a la policía, la mujer tuvo la genial idea de ofrecerles 20 dólares a la semana y un papel en la obra si aparecían cada tarde. Así, el vandalismo perdió un delincuente y el cine ganó una estrella.

Vin Diesel, el pasado mes de mayo, en el Festival de Cine de Cannes. GTRES

El 'gorila' de las 500 batallas y el breakdance

Antes de las alfombras rojas, la vida de Diesel fue un auténtico campo de entrenamiento. Durante una década, trabajó como bouncer (portero de discoteca) en los clubes más peligrosos de la noche de Nueva York, como el mítico The Tunnel.

Fue allí donde se rebautizó como Vin (por su padrastro Vincent) y Diesel (porque sus amigos decían que nunca se cansaba y funcionaba con combustible pesado).

El oficio no era ninguna broma: el propio actor ha confesado que se vio involucrado en más de 500 peleas físicas reales para proteger la seguridad de los locales.

Si a eso le sumamos que a los 15 años su voz cambió de golpe y adquirió ese tono grave y ronco, casi de ultratumba, tenía el combo perfecto para asustar a cualquier cliente problemático.

Resulta anecdótico que en aquella época, cuando se ganaba la vida a puñetazos en la noche, de día intentaba ser bailarín de breakdance (hay un video glorioso en YouTube que lo demuestra vestido con un chándal de los 80) y procuraba hacerse un hueco en la música grabando maquetas de música rap.

La oportunidad de Spielberg

Empeñado en triunfar, abandonó la universidad para mudarse a Los Ángeles. No fue una buena idea: la decisión fue un fracaso absoluto.

En los años 90, la industria del cine no sabía qué hacer con él. Era demasiado musculoso para unos papeles, demasiado blanco para otros, y demasiado negro para el resto. No terminaba de encajar.

Derrotado, regresó a la Gran Manzana, se puso a vender bombillas y herramientas por telemarketing para ahorrar dinero y leyó un libro que le regaló su madre, Cómo hacer películas al precio de un coche usado.

Inspirado, invirtió 3.000 dólares en filmar su propio cortometraje, Multi-Facial, una crítica feroz a lo difícil que era conseguir trabajo siendo un actor multirracial. Caprichos del destino, el corto llegó a Cannes.

Y entonces, ocurrió el milagro. Steven Spielberg vio el cortometraje y se quedó tan impactado por el talento de aquel chico calvo que decidió escribir un papel específicamente para él en Salvar al soldado Ryan (1998).

Así, de la noche a la mañana, pasó de ser un auténtico desconocido a compartir plano con Tom Hanks bajo las órdenes del Rey Midas de Hollywood.

Vin Diesel, con una camiseta del Atlético de Madrid en la presentación de 'Fast & Furious 8' en Madrid, en 2017. GTRES

El friki más duro del planeta

Hoy en día, Vin Diesel tiene una fortuna estimada en 225 millones de dólares, viaja en un remolque-mansión de dos pisos y cobra cheques con siete ceros.

Pero bien podría afirmarse que su verdadera esencia sigue siendo la de un freak. Lleva más de 40 años jugando activamente a Dungeons & Dragons (en la película xXx obligó al equipo de maquillaje a ponerle un tatuaje falso con el nombre de su elfo oscuro en el juego).

Y ha ganado millones con Marvel doblando a Groot con la frase I am Groot en más de 15 idiomas. Todo un ejemplo de eficiencia laboral.

Vin Diesel, junto a su mujer, la modelo mexicana Paloma Jiménez, y sus tres hijos. GTRES

Hombre de familia

Para relajarse de tanta adrenalina, practica yoga, le encanta cocinar y protege su vida familiar con un "código de silencio" estricto junto a la modelo mexicana Paloma Jiménez.

Una lealtad y un sentido de la "Familia" que, lejos de los memes, es completamente real.

Tras la trágica muerte de su amigo del alma Paul Walker en 2013, Vin nombró a su hija menor Pauline en su honor, se convirtió en tutor de la hija de Paul, Meadow, y en 2021 cumplió el rol de su fallecido amigo acompañándola del brazo hasta el altar el día de su boda.

Vin Diesel apaga este 18 de julio 59 velas. Podrán criticarse los guiones de sus películas o la física imposible de sus coches volando por los aires, pero nadie puede negar que el antiguo portero de discoteca que jugaba al rol ha sabido construir su propio imperio.