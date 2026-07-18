Fedez se convierte en padre por tercera vez dos años después de su polémica y mediática separación de Chiara Ferragni

Fedez ha dado la bienvenida a su tercer hijo, fruto de su relación con la diseñadora Giulia Honegger. @fedez

Fedez (36 años) vive uno de los momentos más felices de su vida. El rapero italiano ha dado la bienvenida a su tercer hijo, el primero fruto de su relación con la diseñadora Giulia Honegger.

El artista ha sido el encargado de anunciar la feliz noticia a través de sus redes sociales con un emotivo álbum de fotografías tomadas en el hospital, en las que se puede ver al recién nacido en brazos de sus padres y descansando en su cuna.

Entre todas las imágenes, una ha conquistado especialmente a sus seguidores: un dibujo realizado por su hijo mayor, Leone, en el que da la bienvenida a su nuevo hermano y desvela su nombre, Edo.

"¡Qué gran alegría!", ha escrito el artista junto a la publicación, reflejando la emoción que atraviesa la familia.

El pequeño Edo es el tercer hijo de Fedez. @fedez

"La vida te quita, pero te da"

El pequeño, cuyo nombre completo es Edoardo Lupo, nació el pasado jueves, 16 de julio, en el Hospital San Raffaele de Milán, según ha publicado la revista italiana Gente.

A diferencia de otras ocasiones, la pareja ha optado por vivir este momento con absoluta discreción y ha esperado hasta tener al bebé entre sus brazos para compartir la noticia con sus millones de seguidores.

Su nacimiento llega apenas tres meses después de que ambos anunciaran públicamente que estaban esperando su primer hijo en común.

Fue el pasado mes de abril cuando Fedez sorprendió a sus seguidores al confirmar el embarazo de Giulia Honegger con una fotografía tomada durante unas vacaciones.

"La vida te quita, pero también te da de formas que nunca podrías imaginar", escribió entonces el cantante. "Estamos listos para esta nueva aventura y para ver crecer nuestra familia", añadía en una publicación que marcaba el inicio de una nueva etapa para la pareja.

Fedez, con Giulia, tras el nacimiento de su primer hijo en común. @fedez

Una familia en armonía

Con la llegada de Edoardo, la familia crece. El recién nacido se convierte en el hermano pequeño de Leone, de ocho años, y Vittoria, de cinco, los dos hijos que Fedez tuvo durante su matrimonio con la empresaria e influencer Chiara Ferragni (39).

Precisamente, los dibujos realizados por Leone para recibir al bebé dejan entrever la ilusión con la que los pequeños han vivido este acontecimiento.

Según medios italianos, Giulia mantiene una excelente relación con ambos, por lo que, poco a poco, esta familia reconstituida ha encontrado un equilibrio.

Fedez, con su actual pareja, la diseñadora Giulia Honegger. @fedez

Su romance con Giulia

La historia de amor entre Fedez y Giulia comenzó tras el mediático divorcio del cantante y Chiara Ferragni.

Después de seis años de matrimonio, la expareja puso fin oficialmente a su relación a finales de 2024. Se separaron oficialmente en febrero de ese año, cuando el rapero abandonó el domicilio familiar.

Tras meses de negociaciones y procedimientos judiciales, firmaron el divorcio en el mes de diciembre.

En los años previos a la ruptura, Fedez sufrió un cáncer de páncreas y, posteriormente, varias hemorragias internas graves provocadas por úlceras que lo llevaron a estar ingresado de urgencia en estado crítico.

El propio rapero confesó en entrevistas posteriores que la presión mediática, la enfermedad y sus problemas de salud mental hicieron más notable el deterioro de la pareja.

Poco tiempo después, el rapero volvió a recuperar la ilusión junto a la joven diseñadora, con quien fue fotografiado por primera vez durante unas vacaciones en Cerdeña en el verano de 2025, despertando entonces los primeros rumores sobre su romance.

Fedez, con su pareja. @fedez

Un punto de inflexión y estabilidad

Desde entonces, Giulia Honegger, cofundadora de la firma Ayme Milano, se ha convertido en una figura habitual al lado del artista, aunque ambos han optado por mantener su relación lejos del foco mediático.

Su presencia junto a Fedez en citas tan señaladas como el Festival de Sanremo reforzó la imagen de una pareja sólida, que ha ido construyendo su historia con discreción y sin hacer excesiva exposición pública.

La llegada de Edoardo supone también un importante punto de inflexión para el rapero. Después de unos años marcados por la presión mediática, su separación de Chiara Ferragni y diversos problemas personales, Fedez inicia ahora una nueva etapa centrada en la familia.

Fedez ha compartido en sus redes sociales los dibujos que sus hijos mayores han realizado para el recién nacido. @fedez

Las imágenes compartidas tras el nacimiento del pequeño transmiten precisamente esa sensación de estabilidad y de ilusión renovada, con Leone y Vittoria participando activamente en la bienvenida a su nuevo hermano.

El cantante vuelve a enfrentarse a la aventura de la paternidad con la misma emoción de la primera vez. La llegada de Edoardo no solo amplía la familia, sino que simboliza también un nuevo comienzo. El inicio de una etapa marcada por la tranquilidad, la estabilidad y la felicidad compartida.