El resurgir de Sophie Trudeau 3 años después de la ruptura: 'coach' de salud mental, escritora e inminente viaje a España

En los últimos días, el nombre de Justin Trudeau (54 años) ha vuelto a copar los titulares de la prensa internacional. Y por varios motivos, además.

Desde su reciente aparición en el nuevo vídeo de su actual pareja, Katy Perry (41), titulado Watch It Burn, donde aparece bailando y saltando. O las palabras que le dedicó la cantante durante una presentación en el festival Río Babel en Madrid, cuando aclaró delante del público que "no es un robot".

Lo cierto es que, desde que se hizo pública su relación con la estrella del pop, a mediados de 2025, el expolítico se ha reciclado bastante. De un tiempo a esta parte se ha convertido en un personaje 2.0.

Tras dejar el cargo de primer ministro de Canadá y el liderazgo del Partido Liberal en el pasado año (siendo sucedido por Mark Carney), el exmandatario ha pasado a una faceta mucho más orientada al circuito global de conferencias.

Una especie de influencer que, más allá de sus apariciones con la artista estadounidense, suele ser el ponente principal de prestigiosos encuentros mundiales, como el EuroFinance International 2026 en Europa, donde expone su visión sobre la gestión del riesgo macroeconómico y la geopolítica actual.

No es el único en su entorno que ha logrado reconvertirse a sí mismo en una nueva figura. Su exmujer, Sophie Grégoire Trudeau (51), ha hecho lo propio.

Justin Trudeau y Sophie Trudeau, en abril de 2023, en Ottawa (Canadá). GTRES

Escritora de éxito

Al igual que su expareja, Sophie ha sabido reconducir su carrera profesional con un éxito arrollador.

Tras su separación legal, anunciada en agosto de 2023, ha enfocado toda su energía y experiencia en dos facetas apasionantes y profundamente vocacionales: la de escritora y la de coach especializada en salud mental.

Así, lejos de quedarse a la sombra de la tormenta mediática después de la ruptura, Sophie ha desarrollado su talento en el mundo de las letras.

En su faceta literaria ha logrado plasmar sus reflexiones y aprendizajes en libros de autoayuda y crecimiento personal, convirtiéndose en una autora sumamente respetada.

'Closer Together: Knowing Ourselves, Loving Each Other', el libro que publicó Sophie Trudeau en 2024. Amazon.

Experta en yoga y 'mindfulness'

En su aclamado libro, Closer Together: Knowing Ourselves, Loving Each Other (que en español se ha traducido como 'Más cerca: Conocernos a nosotros mismos, amarnos los unos a los otros'), Sophie Grégoire Trudeau firma una obra íntima, llena de vivencias personales.

En ella entrelaza sus propias experiencias-desde su dura batalla juvenil contra la bulimia hasta su etapa como primera dama- con el análisis de prestigiosos expertos en psicología y neurociencia como el doctor Gabor Maté.

Concebido como una hoja de ruta hacia el bienestar y la salud mental, su trabajo no solo explora de manera empática "el origen de nuestros bloqueos y la gestión de las emociones más intensas".

Además, se convierte en una "guía interactiva", tal y como destaca la casa Penguin Random House, que aporta "herramientas prácticas basadas en el yoga y el mindfulness para fomentar el autoconocimiento, la aceptación y la conexión humana".

Justin y Sophie Trudeau, cuando aún eran matrimonio, con los entonces Príncipes de Gales Carlos y Camila, en 2017. GTRES

Coach de bienestar mental

Sobre su trabajo editorial por cierto, cabe destacar que fue sacado a la venta en una fecha clave.

La obra lanzó apenas unos meses después de que Sophie y Justin Trudeau hicieran oficial su separación, lo que convirtió a esta obra en su gran carta de presentación y el primer paso firme en su nueva etapa profesional.

Esta labor como escritora se complementa a la perfección con su rol de life coach.

Hoy en día, es una de las mentes más solicitadas para impartir conferencias sobre bienestar mental, participando activamente en distintos eventos a lo largo de América y Europa.

La bulimia de su juventud

Su implicación en este campo no es, en absoluto, casual. La propia Sophie ha hablado abiertamente y sin tabúes de sus propias batallas personales, confesando haber sufrido un trastorno de la conducta alimentaria durante su juventud.

Cuando luchaba contra la bulimia, hace años, solía preguntarse: "¿Por qué a mí? Seguía leyendo sobre lo que significaba ser bulímica y me decía: 'Esta es la última vez que me hago esto a mí misma'. Empecé a temblar por los atracones y las purgas excesivas y a pensar: '¿Qué es esto?".

“Recuerdo sentir vergüenza y pensar: ‘¿Por qué estoy sufriendo esto?’ En apariencia, lo tenía todo”, recordó en 2017, en un evento en Parliament Hill con motivo de la Semana de Concienciación sobre los Trastornos Alimentarios.

Esa lucha contra la enfermedad es la que ahora utiliza como motor y puente para ayudar a otros, abordando la salud mental desde la empatía, la cercanía y la superación real.

Justin Trudeau, con su exmujer, reciben a Donald Trump en Canadá, en 2018. GTRES

De las cumbres del G7 a la filantropía

La solidez con la que Sophie se desenvuelve en los escenarios internacionales no es una sorpresa. Cuenta con una excelente formación académica en el área de las comunicaciones y una dilatada trayectoria profesional que incluye años de experiencia como reportera de televisión y activista.

Durante su etapa como Primera Dama de Canadá, demostró una gran soltura y elegancia diplomática.

Sophie representó a su país con distinción y acompañó a su entonces marido en encuentros bilaterales y cumbres internacionales con personalidades de máxima relevancia mundial.

Durante los casi ocho años que ejerció de Primera Dama estrechó la mano de líderes de la talla de Donald Trump (80), Angela Merkel (71) o los reyes Carlos III (77) y Camila (78). Todo ello le brindó un poso cultural y social al que ahora saca el máximo partido en su nueva faceta profesional.

Próxima parada: Marbella

Gracias a su indiscutible relevancia social y su compromiso con las causas humanitarias, Sophie se prepara para cruzar el charco próximamente. Lo hará con un propósito muy especial.

La empresaria y filántropa española María Bravo (58), expareja de Bruce Willis (71) y amiga íntima de Eva Longoria (51) la ha invitado personalmente a su próxima gran cita solidaria en la Costa del Sol.

La propia Sophie ha compartido con sus seguidores la emoción que le produce este inminente viaje a España, donde se dejará ver en público el próximo 25 de julio.

"¡Tan emocionada de compartir que me uniré a los increíbles María Bravo y Eva Longoria en la XV Global Gift Gala en Marbella", ha expresado en sus redes sociales.

"Todo lo recaudado va a la Global Gift Foundation y el trabajo que cambia la vida que realizan en todo el mundo: desde el socorro de emergencia para Venezuela, hasta Casa Ángeles Marbella, un centro de día para niños y jóvenes con necesidades especiales donde reciben terapias, programas de inclusión y un verdadero sentido de pertenencia, hasta la Casa Ángeles Orfanato Quang Chau en Vietnam, donde los niños abandonados encuentran un hogar seguro, educación y amor", añade en su post.

"Tenemos tanto poder para hacer pasos de bebé o grandes decisiones que impactan nuestro mundo para mejor. Estoy tan conmovida por el trabajo que hace esta fundación y no puedo esperar a estar allí con todos ellos. ¡Nos vemos en Marbella!", ha destacado.

Justin Trudeau, en su boda con Sophie Trudeau, en 2005, al volante de un Mercedes 300 de 1959 de su padre. GTRES

Un amor de juventud

Cabe recordar que la historia de amor entre Justin Trudeau y Sophie parecía sacada de un guion de cine.

Se conocieron en Montreal siendo apenas unos niños. Ella era compañera de clase de Michel, el hermano menor de Trudeau, pero sus caminos se cruzaron de manera definitiva en 2003, cuando coorganizaron una gala benéfica.

Su matrimonio, celebrado en 2005, los convirtió en una de las parejas más carismáticas de la política internacional.

Por ello, su separación, hace casi tres años, tras 18 años casados y tres hijos en común, causó una enorme conmoción.

Pese al fin de su romance, ambos han sabido dar una lección de madurez. "Nuestra relación ha evolucionado, pero mantenemos un amor y un respeto profundos el uno por el otro", declaró Sophie recientemente a la prensa.

Cierto es que se llevan bien. No se les ha visto juntos, pero los lazos entre ellos son cordiales. El bien de la familia que construyeron en común sigue siendo su máxima prioridad. Y el cariño mutuo permanece intacto.

Caminos (casi) cruzados en España

El destino, siempre caprichoso, ha querido que las nuevas vidas del exmatrimonio vuelvan a converger temporalmente sobre el mismo mapa geográfico: la península ibérica.

Mientras Sophie Grégoire Trudeau ultima los preparativos para deslumbrar, dentro de diez días, bajo el cálido sol de la Costa del Sol, su exmarido se dejó ver en suelo español hace apenas unas semanas.

Justin Trudeau estuvo recientemente dentro de nuestras fronteras para acompañar a Katy Perry durante su aclamado paso por el festival de música O Son do Camiño, en Santiago de Compostela.

Una (casi) poética coincidencia que escenifica a la perfección el momento vital que ambos atraviesan.

Mientras el ex primer ministro canadiense vibra ahora con la música pop en Galicia, Sophie se prepara para conquistar Andalucía con su faceta más solidaria.

Sus brújulas apuntan hoy en direcciones distintas, sí. Pero ambos siguen brillando con luz propia desde distintos escenarios de proyección mundial. Y con sendos perfiles actualizados a los nuevos tiempos.