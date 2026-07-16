El representante de Sam Neill aclara que el actor falleció por una neumonía tras superar un cáncer en la sangre poco común

El actor Sam Neill falleció a causa de una neumonía, según ha confirmado su representante, Philip Grenz. En declaraciones al medio especializado Deadline, el agente ha esclarecido el motivo del deceso con el objetivo de poner fin a las "inexactitudes y falsedades rotundas" que habían surgido en las últimas horas en torno a su muerte.

La pérdida del célebre protagonista de Parque Jurásico fue confirmada el pasado lunes, 13 de julio, por su familia a través de Instagram. En el comunicado oficial, sus allegados describieron el fallecimiento como algo "repentino e inesperado", un duro golpe que se produjo poco después de que el intérprete hubiera superado con éxito un tratamiento contra el cáncer.

A lo largo de más de cinco décadas de carrera y con más de 150 producciones de cine y televisión a sus espaldas, Neill dejó una huella imborrable en la cultura popular con títulos como El piano, Calma total o su icónico papel del doctor Alan Grant.

El actor como Lex y Tim, en una escena de la película 'Jurassic Park', 1993. Geety Images

Su muerte ha desatado una oleada de tributos por parte de grandes figuras de la industria como Steven Spielberg, Laura Dern, Nicole Kidman y Jeff Goldblum.

Cáncer de sangre

Sam Neill fue diagnosticado en marzo de 2022 con un linfoma angioinmunoblástico de células T en estadio 3. Se trata de un tipo de cáncer en la sangre poco común y agresivo que forma parte de los linfomas no Hodgkin.

El propio actor lo reveló públicamente un año después, en 2023, coincidiendo con la publicación de su libro de memorias Did I Ever Tell You This?.

El actor detectó los primeros síntomas durante la promoción de Jurassic World: Dominion en 2022, al notar una inflamación anormal en los ganglios de su cuello.

Inicialmente recibió quimioterapia convencional, pero cuando el tratamiento dejó de funcionar, se sometió a una innovadora terapia con células CAR-T (una técnica de inmunoterapia).

Gracias a este tratamiento, Neill logró entrar en remisión y en abril de 2026 anunció públicamente que estaba completamente libre de cáncer tras sus últimos análisis médicos.

En los próximos se estrenarán cuatro proyectos que hizo antes de su muerte. Geety Images

Despedida íntima

Siguiendo los deseos del actor, caracterizado siempre por su extrema discreción, la despedida se realizará en la más estricta intimidad. "Su familia le rendirá homenaje con una ceremonia privada en su granja de Nueva Zelanda, en una fecha aún por determinar", detalló Grenz, quien también agradeció el respeto y la privacidad brindados a los seres queridos de Neill en este difícil momento.

A pesar de su partida, el público aún podrá ver los últimos trabajos del actor en la pantalla grande. Durante su último año de vida, Neill rodó consecutivamente cuatro proyectos que se estrenarán en los próximos meses, entre los que destacan la superproducción Godzilla x Kong: Supernova y la comedia romántica The Last Resort, donde comparte protagonismo con Daisy Ridley.

Para aquellos que deseen honrar su memoria, su whānau (término maorí que significa familia) ha solicitado que, en lugar de enviar flores, se realicen donaciones a dos organizaciones benéficas muy cercanas al corazón del actor: la Fundación Hospital Dunstan y la Fundación Snowdome.