Manuel Filiberto de Saboya, atrapado en su 'casa maldita' de Córcega: lleva un año sin vender su mansión-roca de 18 millones

Estos días se cumple exactamente un año desde que el nombre de Manuel Filiberto de Saboya (53 años) sacudiera el mercado inmobiliario de los multimillonarios.

En julio de 2025, el actual jefe de la Casa Real de Saboya tomaba una decisión drástica: poner a la venta la mítica y polémica Villa de Cavallo, el búnker veraniego de la dinastía en la costa oeste de Córcega.

Sin embargo, doce meses después de aquel anuncio, los fantasmas del pasado se resisten a hacer las maletas. El aristócrata italiano sigue sin zafarse de esta extraordinaria propiedad, valorada en 18 millones de euros.

Un mercado estancado

Llama poderosamente la atención que, a pesar de llevar 12 meses disponible en el mercado de la alta gama y no haber encontrado comprador, el precio de venta del inmueble no ha sido rebajado ni un solo ápice.

En la web de la prestigiosa inmobiliaria de lujo Sotheby's International Realty, la casa se sigue ofertando por exactamente 20.573.780 dólares, lo que equivale, al cambio actual, a los 18 millones de euros iniciales. Una señal de cierto orgullo financiero que contrasta con la urgencia del royal por cerrar etapas.

Adriana Abascal y Manuel Filiberto de Saboya @adrianaabascal @adrianaabascal

Giro de guion amoroso

Si hace un año el heredero de la extinta corona italiana vendía una etapa de absoluta renovación y felicidad al lado de Adriana Abascal (54), con quien mantenía un idilio desde finales de 2024, hoy su situación vital ha cambiado notablemente.

Los vientos de crisis azotan al príncipe. Cierto es que no existe una ruptura confirmada de forma oficial, pero los rumores de separación con la modelo mexicana suenan cada vez con más fuerza, especialmente a raíz de unas recientes imágenes de Manuel Filiberto acompañado por una misteriosa joven en Milán.

Con el corazón en el aire y el patrimonio congelado en el Mediterráneo, el italiano comprueba que vender una "escultura viviente" es más difícil de lo que estipulan los catálogos de Sotheby's.

Villa de Cavallo, en Córcega, propiedad de Manuel Filiberto de Saboya. Sotheby's Real Estate.

Una joya de 8 habitaciones

Concebida en los años 70 por el renombrado arquitecto Savin Couëlle para los padres de Manuel Filiberto, el príncipe Víctor Manuel y su mujer, Marina Doria, la villa es una obra cumbre de la arquitectura orgánica. No hay otra igual en el mundo.

Extendida sobre una superficie de 4.700 metros cuadrados en el paradisíaco archipiélago de las islas Lavezzi, la construcción parece brotar de las propias rocas blancas de Córcega. No hablamos en sentido figurado, sino literal.

Y es que en esta casa, la arquitectura se mimetiza por completo con el entorno. Los muros de piedra se extienden desde la topografía de la isla y la estructura se despliega alrededor de un monolito de granito milenario, cuya escalera central sirve como columna vertebral.

La residencia de verano de Manuel Filiberto de Saboya en Córcega sigue a la venta, un año después, por 18 millones de euros. Sotheby's Real Estate.

En lo relativo a su capacidad, consta de 8 habitaciones abiertas al mar donde Marina Doria plasmó un sofisticado diseño pop setentero con piezas de Gabriella Crespi.

La villa cuenta también con varias terrazas en cascada que mueren en una cala aislada de aguas cristalinas, una pequeña laguna privada donde amarrar embarcaciones de recreo.

"Es un paraíso agreste e intacto", rezaba la publicidad de la inmobiliaria. Un refugio sofisticado que sirvió para acoger veranos idílicos junto a estrellas como Johnny Hallyday, pero cuyo interior custodia una de las páginas más negras de la aristocracia europea.

La villa fue construida por Savin Couelle en los años 70. Sotheby's Real Estate.

El "verano del horror" que nadie olvida

Bajo la estética onírica de la villa se esconde el trágico suceso del 17 de agosto de 1978, una noche de verano que mutó en pesadilla internacional.

Aquel día, Víctor Manuel de Saboya descubrió que alguien había amarrado un bote inflable a su embarcación. Irritado, el heredero al trono italiano cogió una carabina, abordó el velero vecino y disparó dos veces.

Una de las balas alcanzó de manera accidental en la pierna a Dirk Hamer, un joven turista alemán de 19 años que dormía plácidamente en la cubierta. Tras una larga agonía de cuatro meses, el joven falleció en diciembre de ese año.

La propiedad es un extraordinario ejemplar de la obra del arquitecto Savin Couëlle, integrada por completo en la naturaleza. Sotheby's Real Estate.

El caso desató una hecatombe mediática que duró décadas. Aunque el Tribunal de Asises de París absolvió a Víctor Manuel de la acusación de homicidio involuntario en 1991, la sombra de la culpabilidad nunca se disipó.

Años más tarde, el escándalo volvió a estallar cuando la periodista Beatrice Borromeo, mujer de Pierre Casiraghi, difundió un vídeo donde el príncipe, fallecido en febrero de 2024, confesaba presuntamente los hechos entre risas.

Aunque él negó la autenticidad de la grabación, la etiqueta de "casa maldita" quedó sellada para siempre en los acantilados de Córcega.

Imagen de una de las terrazas de Villa de Cavallo, propiedad de Manuel Filiberto de Saboya. Sotheby's Real Estate.

El precio de avanzar sin mirar atrás

Manuel Filiberto ya lo confesó en su día: "La casa de Cavallo forma parte de mis recuerdos más felices y más tristes... pero las necesidades cambian".

Aquella frase vaticinaba que estaba dispuesto a zafarse de tan extraordinaria villa. Por muy de autor, por muy exclusiva, o por muy espectacular que sea.

Deshacerse de la villa corsa forma parte de una estudiada estrategia de liquidación y mudanza patrimonial que ya le llevó a vender su residencia de Vésenaz (Suiza), a orillas del lago Lemán, y a subastar muebles y objetos personales en Christie’s.

Dormitorio de Villa de Cavallo, en la isla de Córcega. Sotheby's Real Estate.

Y es que, de un tiempo a esta parte, el clan Saboya prefiere ahora la nieve y la discreción que ofrece Gstaad, una exclusiva localidad y estación de esquí al suroeste de Suiza.

Para los reyes sin trono, la mejor forma de avanzar es dejar atrás los fantasmas del pasado, sobre todo cuando estos vienen vestidos de verano y con vistas al paraíso.

El problema para Manuel Filiberto es que, por el momento, esos fantasmas siguen costando 18 millones de euros. Y nadie parece estar dispuesto a pagar el precio de los errores -y horrores- de la historia.