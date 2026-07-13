La gran fortuna de 18 millones de dólares de Sam Neill, actor de 'Jurassic Park': viñedos y una familia de 4 hijos y 8 nietos

La muerte de Sam Neill ha conmocionado al mundo del cine. El actor neozelandés, inolvidable por su interpretación del doctor Alan Grant en Jurassic Park, falleció este 13 de julio en el Hospital Privado St. Vincent de Sídney, según ha informado su familia.

La noticia llega apenas unos meses después de que el propio intérprete anunciara que se encontraba completamente libre del cáncer de sangre que le fue diagnosticado en 2022.

Detrás del rostro que acompañó a varias generaciones de espectadores en una de las sagas más populares de Hollywood existía, sin embargo, un hombre profundamente ligado a la tierra, a su familia y a Nueva Zelanda, el país al que siempre consideró su hogar.

Sam Neill nació el 14 de septiembre de 1947 en Omagh, Irlanda del Norte, con el nombre de Sir Nigel John Dermot Neill.

Sam Neill con sus compañeros de profesión en un acto público. Gtres

Su padre, un oficial neozelandés destinado en la región, pertenecía además a una familia propietaria de Neill and Co., una de las mayores distribuidoras de licores de Nueva Zelanda. Cuando tenía siete años, la familia se trasladó a Christchurch, donde el futuro actor pasó gran parte de su infancia y juventud.

Aquellos años marcaron una personalidad que siempre se definió por su fuerte vínculo con el paisaje neozelandés. Aunque Hollywood le abrió las puertas del estrellato internacional, Neill nunca dejó de regresar a la tierra que consideraba propia.

Una familia discreta

En el terreno personal, el intérprete mantuvo una vida relativamente alejada del ruido mediático. En 1980 conoció a la actriz Lisa Harrow durante el rodaje de Omen III: The Final Conflict, relación de la que nació un hijo.

Años después, en 1989, contrajo matrimonio con la maquilladora Noriko Watanabe, con quien tuvo una hija y cuya hija de un matrimonio anterior también adoptó.

Sam Neill en un acto público. Gtres

Quienes le conocían destacan que Neill hablaba de su familia con una mezcla de orgullo y pudor, reservando la mayor parte de su intimidad para el ámbito privado.

Antes de tener estas relaciones, durante su juventud, tuvo otro hijo quien fue dado en adopción. Ambos se reencontraron en 1994 y desde entonces, tenían relación.

Tras divorciarse en 2017, mantuvo una relación con la periodista australiana Laura Tingle entre 2018 y 2021.

En definitiva, Sam Neill deja cuatro hijos y ocho nietos.

El hombre de la granja

Lejos de los focos, Sam Neill encontró una de sus mayores pasiones en la vida agrícola. Sus seguidores en redes sociales descubrieron durante años una faceta entrañable y humorística del actor: compartía vídeos y fotografías de su granja...Aquella cercanía le convirtió en una figura especialmente querida en Nueva Zelanda.

También mantuvo un compromiso público con causas sociales y medioambientales: apoyó al Partido Laborista neozelandés y al australiano, formó parte del sindicato Equity New Zealand desde 1979 y defendió al grupo ecologistaa Sustainable Tarras frente a proyectos mineros que consideraba perjudiciales para su región.

El viñedo que construyó un legado

Sin embargo, más allá del cine ya tenía su vida planteada para toda la vida. Neill desarrolló una exitosa carrera como viticultor. Durante más de tres décadas estuvo al frente de Two Paddocks, su bodega situada en Central Otago y especializada en Pinot Noir.

A diferencia de otras celebridades que simplemente prestan su nombre a una marca, el actor participaba de forma activa en el proyecto y era reconocido en el sector vinícola por su implicación directa.

Sam Neill con sus compañeros de profesión en un acto público. Gtres

La finca y los viñedos estaban valorados en torno a cinco millones de dólares y el negocio generaba ingresos anuales estables que, según diversas estimaciones, oscilaban entre uno y dos millones de dólares.

Esa actividad, sumada a sus trabajos en cine y televisión, le permitió construir un patrimonio sólido y diversificado.

Su fortuna

En el momento de su fallecimiento, la fortuna neta de Sam Neill se estimaba entre 18 y 20 millones de dólares. Su carrera despegó a finales de los años setenta y alcanzó una dimensión internacional con títulos como The Piano y, especialmente, la franquicia Jurassic Park.

Su mayor salario por una sola película llegó ya en la etapa final de su trayectoria, cuando regresó al universo de los dinosaurios en Jurassic World Dominion (2022), por la que habría percibido alrededor de cinco millones de dólares.

El actor repartía su vida entre Nueva Zelanda y Australia: una extensa propiedad vinícola en su país natal y un apartamento residencial en Sídney, ciudad en la que pasó sus últimos días rodeado de sus seres queridos.