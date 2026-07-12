Eva Herzigová, icónica modelo del Wonderbra, se casa a los 53 años con Giorgio Marsiaj tras 25 de relación y 3 hijos en común

Eva Herzigová ya es una mujer casada. La supermodelo checa, convertida en uno de los grandes iconos de la moda de las décadas de los 90 y los 2000 tras protagonizar el inolvidable anuncio de Wonderbra, ha contraído matrimonio con el empresario italiano Giorgio Marsiaj (49) después de 25 años de relación.

La pareja celebró su enlace este sábado, 11 de julio, en Turín, en una jornada perfectamente coreografiada que se dividió en tres momentos diferentes para el recuerdo.

La celebración comenzó con una emotiva ceremonia religiosa en la iglesia de San Vito, un templo que para la ocasión fue especialmente engalanado con las flores preferidas de la novia: rosas blancas y en delicados tonos melocotón.

Eva Herzigová, en su boda con el empresario italiano Giorgio Marsiaj. GTRES

Minutos antes de que empezara el oficio, el novio hacía su entrada por todo lo alto a bordo de un elegante Aston Martin V8, acompañado por los tres hijos de la pareja: George, de 18 años; Philip, de 15; y el pequeño Edward, de 12.

Siguiendo la tradición, Eva Herzigová llegó al altar del brazo de su padre. Para su gran día, la top model deslumbró con una propuesta nupcial muy personal y de inspiración bohemia: un vestido de corte midi diseñado por la prestigiosa firma francesa Lanvin.

Completó su estilismo con unas sandalias adornadas con un delicado lazo en la puntera, un recogido desenfadado que realzaba su belleza natural y un clásico ramo de flores blancas.

La nota de color la puso la meteorología, ya que la lluvia hizo acto de presencia justo al término de la ceremonia, sorprendiendo a los recién casados a la salida del templo.

Tras el enlace religioso, los novios y sus acompañantes se desplazaron hasta el Palazzo Carignano, situado en pleno centro de Turín, donde formalizaron su unión mediante una ceremonia civil. La gran jornada concluyó con un brindis y un banquete íntimo en el histórico restaurante Cambio.

Eva Herzigová lució un vestido de novia de la firma Lanvin. GTRES

Una celebración íntima

Pese a la enorme relevancia internacional de la novia, la pareja optó por una boda de carácter privado y sumamente discreto. El enlace contó con alrededor de cincuenta invitados entre familiares y amigos muy cercanos.

Entre el selecto grupo de asistentes destacaron grandes figuras de las pasarelas internacionales como las supermodelos Marpessa Hennink y Carmen Kass, ambas vinculadas históricamente a grandes firmas de la alta costura como Versace y Chanel.

Tampoco quisieron perderse la cita el reconocido director de agencia de modelos David Brown, la presentadora estadounidense Jill Cooper, la modelo italiana Mariacarla Boscono y la periodista y escritora Francesca Barra, entre otros rostros conocidos del entorno de la pareja.

Eva Herzigová y Giorgio Marsiaj, convertidos ya en marido y mujer, tras salir de la iglesia. GTRES

Un amor nacido de la casualidad

La noticia del enlace trascendió de manera oficial el pasado mes de mayo, cuando se hizo público a través del tablón de anuncios del Ayuntamiento de Turín que la pareja tenía previsto casarse este 11 de julio, culminando así una vida en común de 25 años y tres hijos juntos.

Su historia comenzó por puro azar en el año 2001, en la localidad ligur de Varigotti.

La modelo, que anteriormente había estado casada con Tico Torres, batería de la banda de rock Bon Jovi, se quedó atrapada en suelo italiano debido al cierre del espacio aéreo internacional tras los atentados del 11 de septiembre. Aquel encuentro fortuito marcó el inicio de un vínculo inquebrantable.

Eva Herzigova y Giorgio Marsiaj llevan 25 años juntos y son padres de tres hijos. GTRES

Ni siquiera los rumores de una supuesta infidelidad por parte del empresario lograron romper su unión.

En el año 2011, Marsiaj fue fotografiado en Praga junto a otra mujer, unas imágenes que generaron un gran revuelo mediático. Sin embargo, Herzigová decidió continuar adelante con la relación por el bienestar de sus hijos, tal y como ella misma explicaría con total naturalidad años después en una entrevista concedida al programa de televisión Belve.

Con su boda, la pareja deja atrás de forma definitiva aquel episodio y sella oficialmente su cuarto de siglo juntos.

Cabe recordar que, a sus 53 años, Eva Herzigová sigue siendo uno de los grandes estandartes de la moda internacional, recordada eternamente por aquella valla publicitaria de Wonderbra que marcó un hito en la historia de la publicidad en su momento.

Quién es Giorgio Marsiaj

Por su parte, Giorgio Marsiaj pertenece a una conocida familia de la alta sociedad turinesa. El empresario es hijo de Giorgio Marsiaj, propietario de la firma Sabelt y expresidente del Sindicato de Industriales.

Aunque siempre ha preferido mantener un perfil discreto alejado de los focos, Marsiaj ha sido el compañero incondicional de la modelo checa en sus apariciones públicas más importantes, una complicidad que ahora han formalizado y celebrado ante el altar.