El susto de Michael Jordan durante sus vacaciones en Capri: su yate impacta contra el muelle en el puerto

Las idílicas vacaciones de Michael Jordan (63 años) en Italia han estado marcadas por un inesperado incidente marítimo. El exjugador de la NBA, considerado una de las mayores leyendas del deporte mundial, ha vuelto a elegir Capri como destino estival junto a su esposa, la modelo cubanoamericana Yvette Prieto (48).

Sin embargo, su yate sufrió un aparatoso accidente, que necesitó la intervención de los equipos de rescate, como informa Capri Press.

Jordan fue visto paseando relajadamente por la famosa Piazzetta de Capri, uno de los puntos de encuentro más exclusivos del mundo, donde disfrutó de un aperitivo junto a su mujer y un grupo de amigos en la terraza del Hotel La Palma.

Pero mientras el deportista y su mujer disfrutaban del lujo y las vistas, la Guardia Costera y los Bomberos de Capri tuvieron que intervenir para asistir a un yate de aproximadamente 70 metros que presentaba problemas y estaba haciendo agua en las inmediaciones del puerto.

La rápida actuación de los equipos de emergencia evitó daños mayores tanto en la embarcación como entre sus ocupantes. El yate, de alquiler, fue remolcado y permaneció amarrado temporalmente en el muelle para someterse a las comprobaciones técnicas pertinentes.

Tras verificar su estado, la embarcación quedó lista para continuar su travesía. Sin embargo, el episodio no terminó ahí.

A primera hora de la mañana siguiente, durante la maniobra de desamarre para zarpar hacia Nápoles, el barco protagonizó un nuevo incidente al impactar contra el muelle y una barandilla del puerto.

A pesar del golpe, que dejó visibles abolladuras, no se registraron heridos entre los pasajeros, que desembarcaron por precaución. La salida prevista fue cancelada momentáneamente.

La pareja, de vacaciones en una imagen de archivo. Gtres

Otras de las personalidades que frecuentan Capri son el también histórico del baloncesto Magic Johnson (65), las leyendas del fútbol Lionel Messi (37) o David Beckham (51) o el actor Leonardo DiCaprio (48).

La estancia de Michael Jordan en la isla mediterránea ha coincidido también con las vacaciones privadas de la Familia Real de Marruecos. El príncipe heredero Moulay Hassan (29), su madre Lalla Salma (48) y su hermana Lalla Khadija (19) se encuentran estos días disfrutando de unos días de relax en la exclusiva isla italiana.