Bella Hadid (29 años) anuncia entre lágrimas una recaída de la enfermedad de Lyme: "Nada parece seguro otra vez"

Bella Hadid, en el Festival de Cannes, el pasado mes de mayo. GTRES

Bella Hadid (29 años) vuelve a enfrentarse a uno de los momentos más difíciles de su larga batalla contra la enfermedad de Lyme.

La modelo estadounidense ha compartido con sus 59,3 millones de seguidores un desgarrador mensaje en el que revela que sufre una nueva recaída de esta grave enfermedad crónica, apenas dos años después de haber anunciado que se encontraba recuperada tras más de una década de tratamiento.

La top model, que fue diagnosticada en 2012, ha recurrido a sus redes sociales para sincerarse sobre el empeoramiento de su estado de salud. Lo ha hecho entre lágrimas. Y visiblemente afectada.

"Crees que has encontrado el protocolo correcto, el tratamiento adecuado, la rutina ideal, y de repente reaparece un brote y, de golpe, nada parece seguro otra vez", ha escrito en una historia de Instagram.

"Te despiertas con la ansiedad instalada en el cuerpo"

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana transmitida por la picadura de determinadas garrapatas. Aunque puede curarse si se detecta y trata a tiempo, muchos pacientes continúan sufriendo secuelas durante años.

En agosto de 2023, Hadid celebró públicamente el final de un proceso que había durado "10 años y 100 días", asegurando que había recuperado la salud. Sin embargo, su situación ha vuelto a complicarse.

En su testimonio, la modelo describe el impacto físico y emocional que tiene convivir con los brotes de la enfermedad.

"De nuevo a cancelar planes, a la incapacidad de tomar decisiones porque nunca sabes cómo te vas a sentir de un día para otro. Te despiertas con la ansiedad ya instalada en el cuerpo. Sientes dolor físico incluso antes de que tus pies toquen el suelo", ha confesado.

Hadid también ha hablado del agotamiento físico y emocional que suelen acompañar a quienes padecen enfermedades crónicas. "Desearía que no fuera tan intimidante y tan difícil explicar todo el dolor, fatiga, ansiedad, la niebla mental y las inseguridades que vienen con padecer una enfermedad crónica", lamentó.

La empresaria ha querido aprovechar su experiencia para lanzar un mensaje de apoyo a quienes atraviesan situaciones similares.

"Si estás leyendo esto y librando en silencio una batalla que nadie más puede ver, quiero que sepas que yo te veo", ha escrito. "Hay luz, aunque hoy no puedas verla. Hay esperanza; yo misma la siento a veces, incluso cuando estoy en mi punto más bajo. Tengo que recordarme a mí misma que la sanación no es lineal".

Bella Hadid: "Me quedé sin aire"

Pero las horas posteriores a esa primera publicación evidenciaron que la situación seguía siendo especialmente complicada.

En una nueva historia, acompañada en esta ocasión por una fotografía en la que aparecía llorando, explicaba que el brote continúa afectándole gravemente.

"No he podido librarme de este brote... Dormí 11 horas. Otra vez. Duermo la siesta todos los días. He seguido todos los protocolos de todos y cada uno de los médicos que he visto. Y todavía nada ayuda", detallaba.

Con una mezcla de frustración y abatimiento, la modelo ha relatado algunas de las dificultades cotidianas a las que se enfrenta.

"No salí a caminar porque me quedé sin aire cuando fui a la cocina. No creo que haya ni una sola neurona funcionando ahí dentro; de hecho, las dos últimas que me quedan están peleadas entre sí", ironizaba.

Entre tanta dificultad, al menos pudo celebrar una pequeña victoria personal: "Tomé una ducha sin desmayarme, y eso se sintió como un logro enorme para mí en este día".

Bella Hadid GTRES

El via crucis de la modelo

La enfermedad de Lyme ha condicionado profundamente la vida y la carrera de Bella Hadid durante los últimos años.

En 2023 decidió alejarse temporalmente de las pasarelas para centrarse en un tratamiento intensivo. La dolencia también afecta a otros miembros de su familia, entre ellos su madre, Yolanda Hadid, y su hermano, Anwar Hadid.

En septiembre de ese año, tanto la modelo como su progenitora compartieron impactantes imágenes del proceso médico al que se sometía la modelo, mostrando largas sesiones de tratamiento, hospitalizaciones y la cantidad de medicación necesaria para combatir la enfermedad.

Su regreso al trabajo

A pesar de los obstáculos, Hadid logró regresar a la primera línea de la moda. En septiembre de 2024 reapareció sobre la pasarela en el desfile de Yves Saint Laurent durante la Semana de la Moda.

Más tarde participó en el regreso del icónico desfile de Victoria's Secret junto a su hermana Gigi Hadid y, el pasado febrero, desfiló para Prada en Milán.

Su última gran aparición pública tuvo lugar el pasado mes de mayo, durante el Festival de Cannes.

Ahora, la modelo vuelve a enfrentarse a una enfermedad que parecía haber logrado mantener a raya y que, una vez más, le obliga a librar una compleja batalla personal.