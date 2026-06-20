Donald Trump Jr. y su mujer publican las fotos inéditas de su boda "en una pequeña capilla" 29 días después del enlace

Donald Trump Jr, y su mujer, Bettina Anderson, han compartido imágenes inéditas de su enlace en Bahamas. @donaldtrumpjr

Exactamente 29 días después de darse el "sí, quiero", Donald Trump Jr. (48 años) y su flamante esposa, Bettina Anderson (39), han decidido abrir las puertas de su intimidad.

A través de sus respectivas redes sociales, el matrimonio ha compartido con sus seguidores de Instagram una serie de fotografías inéditas y privadas de su boda religiosa en el idílico marco de las islas Bahamas, celebrada a finales del pasado mes de mayo.

Las instantáneas muestran una estampa bastante distinta a la que la familia Trump nos tiene acostumbrados. Sin prensa, sin focos, sin guardaespaldas. Únicamente rodeados por un reducido grupo de invitados.

En lo que respecta al espacio, este era tan pequeño que cuesta creer que hayan elegido un escenario tan mínimo para formalizar su romance: una diminuta iglesia con la capacidad justa para el número de invitados: 40 personas.

Donald Trump Jr. y Bettina Anderson, en su boda en Bahamas.

Un enlace "simple", "sagrado" y "hermoso"

La propia novia ha querido acompañar el carrusel de imágenes con unas emotivas palabras que reflejan la espiritualidad y la desconexión del evento.

"He encontrado a quien mi alma ama", comenzaba escribiendo, citando el célebre pasaje bíblico del Cantar de los Cantares.

El hijo mayor de Donald Trump celebró su fiesta nupcial en Bahamas, el pasado 22 de mayo. @donaldtrumpjr

"Hace 1 mes, el 22 de mayo de 2026, en una pequeña isla, en una pequeña capilla, con nuestra familia a nuestro lado y mi padre cerca de mi corazón, me casé con mi mejor amigo, Donald Trump Jr", añadía.

"Fue simple, sagrado, hermoso, y más alegre que cualquier cosa que jamás hubiera soñado", ha detallado la conocida socialité estadounidense.

Detalle del ramo de novia de Bettina Anderson, (hoy Bettina Trump) en su boda con Donald Trump Jr. @donaldtrumpjr

Una ceremonia blindada

La ceremonia tuvo lugar en una exclusiva isla privada del archipiélago de las Bahamas. Rodeados de naturaleza y en la más estricta intimidad, la pareja cumplía así su sueño de una boda blindada a las miradas indiscretas.

Sin embargo, lo que más llamó la atención en su momento fueron las sonadas ausencias por parte de la familia del novio.

Donald Trump Jr., el día de su boda con Bettina Anderson. @donaldtrumpjr

El enlace no contó con la presencia del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (80), quien por motivos de agenda oficial no pudo trasladarse al Caribe.

"Si bien tenía muchas ganas de estar con mi hijo, Don Jr., y el miembro más nuevo de la familia Trump, su futura esposa, Bettina, las circunstancias relativas al Gobierno y mi amor por los Estados Unidos de América no me lo permiten", anunció horas antes del enlace.

Bettina Trump, el día de su boda en Bahamas con Donald Trump Jr. @bettinatrump

Tampoco asistieron la primera dama, Melania Trump (56), ni el hermano menor del novio, Barron Trump (20). Salvando estas inasistencias, fue una reunión idílica para el resto de los asistentes.

A quienes sí se vio en el paraíso caribeño fue, entre otros, a los hermanos del novio: Eric -acompañado de su mujer Lara, -encargada de compartir instantáneas de la fiesta en Instagram-; Tiffany e Ivanka.

Donald Trump Jr., rodeado de alguno de los invitados a su enlace. @donaldtrumpjr

Esta última acudió al enlace junto a su marido Jared Kushner. Tampoco se perdió el enlace Kai, la hija de 19 años del Trump Jr.

Días antes de viajar a las Bahamas, la pareja ya se había casado en secreto en una ceremonia civil exprés y estrictamente legal en West Palm Beach, Florida.

El hijo mayor del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contrajo matrimonio en segundas nupcias el pasado 22 de mayo. @donaldtrumpjr

El lugar elegido para el trámite civil fue la casa de la hermana gemela de Bettina, Kristina Anderson McPherson.

Para la conocida socialité norteamericana, una figura muy respetada en los círculos de la alta sociedad de la Costa Este, este enlace ha supuesto su primera boda.

Donald Trump Jr. muestra un detalle de su traje de novio en las redes sociales. @donaldtrumpjr

Una situación muy diferente a la de Donald Trump Jr., quien ya cuenta con experiencia en estas lides.

El hijo del mandatario estuvo casado previamente con Vanessa Trump (48), su primera esposa, con quien comparte la paternidad de sus cinco hijos: Kai Madison (19), Donald John III (17), Tristan Milos (14), Spencer Frederick (13) y Chloe Sophia (11).

Luna de miel en el Principado

Tras la resaca emocional de la "pequeña capilla" en las Bahamas, los recién casados no tardaron en poner rumbo a su luna de miel.

Pocos días después de convertirse en marido y mujer, la pareja hizo las maletas con destino a Europa.

El lugar elegido para arrancar sus primeras jornadas como matrimonio fue Mónaco, donde se les pudo ver disfrutando del glamur, las fiestas exclusivas y la adrenalina del Gran Premio de Fórmula 1 del Principado.

Bettina Trump, en su boda en Bahamas con el hijo mayor de Donald Trump. @bettinatrump

Casi un mes después, y ya de vuelta a la rutina, las fotos publicadas este sábado demuestran que el matrimonio sigue viviendo en una eterna nube de romance... Guardando, eso sí, el emplazamiento exacto del rincón secreto -en mitad del océano- donde se juraron amor eterno.