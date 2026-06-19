El delicado momento de Leo Messi tras el bache de salud que vive su padre, Jorge, de 68 años: quién es quién en su familia

Leo Messi junto a su familia, sus padres y su hermana, en un fotomontaje de JALEOS. Gtres

Difícil trance el que está atravesando en estos momentos el deportista Leo Messi (38 años). En pleno liderazgo de la selección argentina en el Mundial 2026, el capitán se ha visto obligado a lidiar con el bache de salud de su padre, Jorge Messi, de 68 años.

Ante la ola de rumores que, en cuestión de horas, ha desbordado las redes sociales y algunos medios, sobre la dolencia del progenitor del futbolista, la familia Messi ha emitido un comunicado para mostrar su malestar por informaciones falsas y malintencionadas.

El escrito, difundido por los canales habituales del entorno Messi, confirma que Jorge Messi, en efecto, "atraviesa una situación de salud", y que se encuentra bajo seguimiento médico. En ningún caso, eso sí, su estado reviste la gravedad extrema que se ha dado a entender.

La familia subraya que está "recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", una aclaración que busca desmontar las versiones alarmistas que circularon desde el primer partido de Argentina en el torneo.

El padre, la madre y la hermana de Leo Messi. Gtres

El comunicado responde directamente a lo que describen como "versiones, rumores y especulaciones" que se multiplicaron sin control en las últimas horas.

La familia expresa su profundo malestar por "la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos" con la que algunas personas han tratado un asunto estrictamente privado.

Los Messi recuerdan que solo el círculo íntimo posee información real y precisa sobre el estado de Jorge, y advierten que cualquier dato que no provenga de ellos "no debe ser considerado válido ni veraz".

Conviene recordar que Jorge Messi es mucho más que un padre en la vida del capitán argentino. Ha sido su representante, su consejero y su sostén desde los primeros pasos en Rosario.

Fue él quien, a comienzos de los años 2000, tomó la decisión de llevar a su hijo a Barcelona para que pudiera recibir el tratamiento hormonal que necesitaba y, al mismo tiempo, desarrollar su carrera futbolística en un entorno profesional.

Jorge Messi ha sido una figura central en todas las grandes decisiones de la trayectoria de Leo: su llegada al Barça, sus renovaciones, su salida del club en 2021, su paso por el PSG y su desembarco en el Inter Miami.

La familia de Leo Messi. Gtres

Aunque en los últimos años ha intentado mantener un perfil más discreto, su influencia sigue siendo determinante. Para Messi, su padre es un pilar emocional y profesional, y cualquier problema de salud que lo afecte repercute directamente en el equilibrio del jugador.

La relación entre ambos ha sido descrita siempre como estrecha, basada en la confianza y en una dinámica familiar muy cohesionada.

Antonela, el sostén de Messi

En este momento delicado, la figura de Antonela Roccuzzo (38) adquiere un papel fundamental. La esposa de Messi, con quien mantiene una relación desde la adolescencia, es uno de los pilares más sólidos del futbolista.

Su presencia ha sido clave en los momentos más difíciles de la carrera del capitán argentino: desde las derrotas más dolorosas con la selección hasta su traumática salida del Barcelona.

Antonela, conocida por su discreción y por su firme defensa de la privacidad familiar, ha acompañado a Messi en cada etapa de su vida adulta.

Leo y su mujer. RRSS

Madre de sus tres hijos -Thiago, Mateo y Ciro-, es también un punto de equilibrio emocional para el jugador.

Otro nombre clave en el círculo íntimo del futbolista es el de su hermana, María Sol Messi. Aunque mantiene un perfil bajo, es una de las personas más cercanas al jugador.

María Sol ha acompañado a Leo en numerosos eventos, celebraciones y viajes, y forma parte del núcleo que sostiene emocionalmente al capitán argentino.

Por último, la madre de Leo Messi, Celia María Cuccittini, ha sido siempre una figura decisiva en la vida del futbolista.

Trabajadora incansable desde los años en que la economía familiar era ajustada en Rosario, Celia fue un sostén emocional clave durante la infancia de Leo.

Su apoyo fue determinante cuando la familia tomó la decisión de trasladarse a Barcelona, un salto vital que implicó dejar atrás su entorno, su trabajo y su vida cotidiana para acompañar a su hijo en un sueño que todavía no tenía garantías.

A lo largo de los años, Celia ha sido un refugio para Messi: la persona que lo ancla a sus raíces, que lo conecta con la normalidad y que ha sabido protegerlo del ruido mediático.