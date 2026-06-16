Comunicado oficial: Bonnie Tyler cancela todos sus conciertos previstos para este verano hasta el próximo año

Después de 48 días en coma inducido, Bonnie Tyler (75 años) ha despertado por fin. Sin embargo, su estado de salud sigue siendo extremadamente grave, como informan desde su gabinete de prensa.

La cantante británica continúa ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital en Portugal y su proceso de recuperación se espera "lento".

Es por esto que su equipo acaba de anunciar que se cancelan todos los conciertos que la intérprete tenía previstos para este verano dentro de su tour Open Air Live 2026.

La cantante británica permanece en la UCI. Getty

"Lamentamos comunicarles que cancelaremos o, en la medida de lo posible, pospondremos hasta el próximo año todos nuestros espectáculos restantes de este verano. Esto afectará a todos los espectáculos programados hasta finales de agosto".

De momento, los que están programados para el próximo otoño se mantienen en pie hasta ver la evolución definitiva de la cantante. "Por el momento, mantenemos la esperanza de que nuestros espectáculos de otoño puedan celebrarse", han asegurado en un comunicado oficial.

También han querido trasladar un mensaje de disculpa y agradecimiento a sus seguidores ante la situación. "Pedimos disculpas a todos los fans de Bonnie y a nuestros socios promotores por la decepción que esto pueda causar, pero confiamos en que lo entenderán y nos apoyarán en estas difíciles circunstancias. Esperamos verlos el próximo año".

"Queremos agradecer a todos la enorme muestra de cariño y apoyo que hemos recibido de todo el mundo para Bonnie, y queremos decirles que ella es consciente de sus buenos deseos y está muy agradecida por ellos".

Asimismo, la familia de la intérprete de éxitos como Total Eclipse of the Heart ha solicitado nuevamente respeto a su privacidad en estos momentos, asegurando que se compartirán nuevas informaciones cuando haya novedades relevantes.

La cantante británica lleva ingresada desde finales de abril. Getty

"La familia de Bonnie sigue pidiendo privacidad y promete que publicaremos más actualizaciones tan pronto como haya novedades importantes que compartir", concluye el texto.

Fue a finales de abril cuando Boniie Tyler tuvo que ser intervenida de urgencia tras sufrir un fuerte dolor abdominal. Desde entonces, continúa ingresada y aunque ha sufrido una leve mejoría no se prevé que pueda salir en las próximas semanas.

Por lo que se deduce del comunicado, parece que la cantante está consciente y su marido, Robert Sullivan, que no se ha separado de ella en este mes y medio, está siendo su mejor compañía en estos días.

Sus médicos confían en la recuperación total de la intérprete, aunque reconocen que llevará tiempo.