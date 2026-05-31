Norman Foster, de 91 años, posa orgulloso con su hija Paola: se gradúa en Arquitectura en Yale con un premio excepcional

La familia Foster tiene motivos para celebrar. Paola Foster, hija del prestigioso arquitecto Norman Foster (91) y de la editora y mecenas cultural Elena Ochoa (67), ha puesto el broche a una de las etapas más importantes de su formación.

La joven, de 27 años, se ha graduado en el Máster de Arquitectura de la Yale School of Architecture, una de las instituciones académicas más reconocidas a nivel internacional en esta disciplina.

Satisfecha de su logro, la recién graduada ha querido compartir este importante logro a través de sus redes sociales, donde ha resumido los últimos años de esfuerzo con unas palabras cargadas de emoción.

Paola Foster, hija de Norman Foster y Elena Ochoa, se ha graduado en la Universidad de Yale. @fostertheppeople

"Años de estudio" y "noches sin dormir"

"Tres años de estudio, noches sin dormir y un grupo de personas que hicieron que este lugar se sintiera como un hogar. Oficialmente graduada en Arquitectura", ha escrito junto a una serie de imágenes tomadas en el campus de Yale.

En las fotografías aparece luciendo la tradicional toga académica frente a la emblemática Harkness Tower, uno de los edificios más representativos de la universidad.

Entre las instantáneas también destaca una especialmente significativa: la que protagoniza junto a su padre, Norman Foster.

El arquitecto, una de las figuras más influyentes de la arquitectura contemporánea, no ha querido perderse una cita tan importante y ha acompañado a su hija en una jornada marcada por la emoción y el orgullo familiar.

Paola Foster, ha mostrado su diploma en las redes sociales. @fostertheppeople

Un premio de prestigio

La graduación ha llegado además acompañada de un importante reconocimiento académico.

Y es que Paola no solo ha concluido sus estudios con éxito. Además, ha sido distinguida con el Premio Memorial David Taylor, una distinción concedida por la propia Escuela de Arquitectura de Yale a aquellos estudiantes que sobresalen por la calidad de sus proyectos residenciales y por su aportación al pensamiento arquitectónico contemporáneo.

El galardón, otorgado anualmente, está considerado uno de los más destacados dentro del programa de posgrado.

Paola, hija de Norman Foster y Elena Ochoa, ha mostrado imágenes de su graduación en la Universidad de Yale en las redes sociales. @fostertheppeople

Paola Foster también estudió en Harvard

Su paso por Yale ha supuesto la continuación de una sólida trayectoria académica iniciada en la Universidad de Harvard, donde cursó estudios de Historia del Arte y Teoría de la Arquitectura.

Durante esa etapa participó en diversos proyectos vinculados al ámbito curatorial, el análisis del espacio y la cultura visual, desarrollando una mirada multidisciplinar que hoy sigue definiendo su perfil profesional.

Ya en Yale, Paola formó parte del prestigioso Jim Vlock Building Project, una iniciativa que permite a los estudiantes diseñar y construir viviendas reales destinadas a familias con recursos limitados.

Dicha experiencia, que combina formación académica y trabajo de campo, ha sido descrita por la propia arquitecta como uno de los capítulos más enriquecedores de su formación.

Pasión por el diseño en el ADN

El interés de Paola por la arquitectura le viene de casta. Creció en un entorno profundamente ligado al arte, el diseño y la cultura.

Sus padres, Norman Foster y Elena Ochoa, forman desde hace décadas una de las parejas más influyentes del panorama cultural internacional.

Casados desde 1996, han transmitido a sus hijos, Paola y Eduardo, una visión de la arquitectura y la creación artística estrechamente vinculada al pensamiento, la innovación y el compromiso social.

Norman Foster y Elena Ochoa, en Madrid, en 2024. GTRES

Una pareja de éxito

Norman Foster, que acaba de cumplir 91 años, es responsable de algunos de los proyectos arquitectónicos más emblemáticos del mundo, entre ellos la rehabilitación del Reichstag de Berlín, la cubierta del British Museum o el Viaducto de Millau.

Elena Ochoa, por su parte, fundó en Madrid Ivorypress, una editorial y plataforma cultural especializada en arte contemporáneo, fotografía y arquitectura que ha trabajado con algunos de los creadores más relevantes del panorama internacional.

"Ivorypress es una editorial que tiene un área de ayuda (las becas), de producción de obra, de mostrar obra histórica que nunca se había enseñado en España, como Claes Oldenburg o Buckminster Fuller, o artistas como Ai Weiwei, que vino aquí antes de que lo trajera nadie", explicó Ochoa a EL ESPAÑOL en 2011.

Paola, hija de Norman Foster y Elena Ochoa, en sus redes sociales. @fostertheppeople

Precisamente, el universo creativo de sus padres ha influido notablemente en la trayectoria de Paola Foster, que ha ido construyendo una identidad propia en la intersección entre arquitectura, arte y pensamiento crítico.

En algunas entrevistas, la joven ha recordado cómo creció rodeada de maquetas, museos, viajes y obras arquitectónicas, una experiencia que despertó desde muy pequeña su interés por el diseño y el espacio.

Norman Foster, con su hija Paola, en las redes sociales. @fostertheppeople

En la actualidad, Paola participa activamente en las iniciativas impulsadas por la Norman Foster Foundation, colaborando en programas educativos, becas y proyectos relacionados con los desafíos urbanísticos del siglo XXI.

A ello suma otros intereses heredados del entorno familiar, como la aviación o el mundo editorial, ámbitos que también forman parte de una trayectoria que apenas acaba de comenzar, pero que ya apunta maneras.