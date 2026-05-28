Las exclusivas vacaciones de los Beckham en las Islas Baleares: yate de 18 millones y plato de paella a 80 euros por persona

Parece que aquello de que los Beckham no eran felices en España ha pasado a la historia. Ahora resulta que el matrimonio ha elegido nuestro país como destino de vacaciones, aprovechando uno de los puentes festivos en Reino Unido.

David (51 años) y Victoria (52), junto a sus hijos Romeo (23) y Harper (14), ha hecho las maletas y han volado hasta la isla de Ibiza para disfrutar de unos días de asueto todos juntos.

Les acompaña en esta relajante escapada Kim Turnbull (24), la novia del hijo de la popular pareja, la cual está muy integrada en la familia. Y una amiga de Harper.

David y Victoria en una imagen de arhcivo. GTRES

Llegaron a la isla balear a principios de semana y desde entonces se han mantenido a bordo de un impresionante yate de 18 millones de euros la mayor parte del tiempo. Con esta embarcación han recorrido parte del espectacular archipiélago balear y han visitado otras islas como Formentera.

La familia está acostumbrada a disfrutar de escapadas de lujo en este impresionante barco, que les permite navegar por el Mediterráneo con toda la comodidad y privacidad que necesitan.

Es precisamente en la llamada 'Polinesia española' donde se ha podido ver a los Beckham bajando de su yate para ir a cenar a uno de los restaurantes más exclusivos de la isla.

Según publica el medio británico Daily Mail, David y Victoria eligieron el emblemático restaurante Es Moli de Sal para pasar una velada única junto a sus hijos.

Se trata de un antiguo molino perteneciente a la vieja industria salinera de Formentera y está reformado exquisitamente para ofrecer en un entorno privilegiado con una carta de los mejores platos típicos de la cocina mediterránea.

Los Beckham pudieron degustar una de sus paellas, no apta para todos los bolsillos, ya que el plato de este manjar cuesta 80 euros por persona, según la carta.

Harper, 'fashion victim'

Harper Beckham ha sido uno de los miembros de la familia que más miradas ha acaparado. En sus dos apariciones en las Baleares se ha inspirado en el estilo de su madre, Victoria.

La adolescente, que desde hace unos años ya muestra gran interés por el mundo de la moda, lució un vestido de satén rosa perteneciente a la próxima colección de su madre mientras se dirigía al exclusivo restaurante Es Moli de Sal. Combinó su estilismo con un bolso de Bottega Veneta, valorado en 2.500 euros.

Un día antes, Harper había 'asaltado' el armario de su madre a la que 'robó' un vestido de verano de gasa en marrón con motivos florales, que la exSpice Girl ya se había puesto.

La adolescente, que también ha lucido estos días sus nuevos aparatos de ortodoncia con una sonrisa deslumbrante, ha dejado claro que su madre es una gran referente para ella en cuestiones de estilo y moda.

Victoria Beckham shows her commitment to fashion as she teeters in heels on rocky terrain while son Romeo films her in scenes reminiscent of pal Lauren Sanchez https://t.co/iWw9KyroAM — Daily Mail (@DailyMail) May 27, 2026

Además se está preparando para lanzar este verano una línea de belleza dirigida a las generaciones Z y Alfa, inspirada en los cosméticos surcoreanos.

Victoria Beckham demostró estar igual de comprometida con la moda que su hija cuando se abrió paso por el terreno rocoso de Formentera con sus altísimos tacones de aguja. David, como todo un caballero, le ofreció amablemente su mano para ayudarla a sortear las rocas, mientras Romeo grababa la curiosa escena.

Estas vacaciones de lujo ocurren en un momento crucial para la carrera empresarial de Victoria. La diseñadora reveló la semana pasada que está dispuesta a vender su marca de moda homónima, fundada en 2008.

Según informes, la marca tenía deudas de 53,9 millones de libras esterlinas en 2022, aunque las ventas aumentaron a 112,7 millones de libras en 2024.

Pero no hay de qué preocuparse porque David Beckham acaba de debutar en la lista de los hombres más ricos de Reino Unido.

El exjugador del Manchester United y del Real Madrid, convertido en empresario de éxito, ha entrado en la clasificación, elaborada por el Sunday Times, acompañado de su mujer con quien comparte una fortuna estimada en 1.185 millones de libras. Esto es cerca de 1.362 millones de euros.

Es la primera vez que el matrimonio supera la barrera de los mil millones, un hito que refleja la expansión de sus negocios más allá del fútbol y la moda.