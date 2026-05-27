Condenan a 3,5 años al ex asistente de Matthew Perry por inyectarle las dosis de ketamina que le mataron

El ex asistente personal de Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, ha sido condenado este miércoles por un juez de Los Ángeles a tres años y cinco meses de prisión federal por inyectarle a la estrella de 'Friends' varias dosis de ketamina, la droga que provocó su muerte.

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