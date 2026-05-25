Bonnie Tyler cancela el primer concierto de su gira tras más de diez días sin noticias sobre su delicado estado de salud

Bonnie Tyler (74 años) ha cancelado el primer concierto de su gira en Alemania. La cantante permanece, desde finales de abril, en un hospital de Faro (Portugal) donde fue operada de urgencia tras sufrir un fuerte dolor abdominal.

Hace más de 10 días que no hay noticias nuevas sobre su estado de salud. Lo último que se supo al respecto es que había sufrido un paro cardiaco cuando los médicos intentaban sacarle del coma inducido en el que se encuentra.

Ni sus familiares ni su equipo de representación han aportado más datos de la artista, que tenía previsto empezar su tour este 30 de mayo. No solo no se ha actualizado el estado de la cantante, sino que ni siquiera en su web oficial aparece cancelado su primer recital.

Bonnie Tyler en uno de sus últimos conciertos. Getty Images

Es en la página del estadio donde iba a tener lugar el concierto -Freilichtbühne- es donde se ha hecho el anuncio, según ha podido comprobar EL ESPAÑOL. En su programación, al lado del espectáculo de Bonnie Tyler se puede leer, en negrita, 'ENTFÄLLT!' (cancelado en alemán).

Por ahora, la cancelación afecta solo a este primer concierto de la etapa alemana. El resto de fechas en Alemania, y en el resto de países de la gira, siguen en pie, aunque su continuidad dependerá de cómo avance su estado de salud en los próximos días.

Los médicos, en todo momento, han sido optimistas respecto a la recuperación de la cantante, pero la preocupación entre sus fans va en aumento al no saber absolutamente nada sobre ella.

En los primeros días de su hospitalización, se publicaron varios partes médicos explicando que había sometido "a una cirugía intestinal de urgencia". "La operación fue un éxito y se encuentra en recuperación".

Según fueron transcurriendo los días parece que su salud se fue resintiendo más y más hasta que los médicos se vieron obligados a inducirla el coma para ayudarla en su recuperación.

El 12 de mayo es el último día del que se tienen noticias oficiales de ella. "Esta mañana, Bonnie permanece grave pero estable en el hospital de Faro. Sus médicos confían en su pronta recuperación", reza el comunicado publicado en su página web, que es el único canal por el que se está informando.

Ni su marido ni el resto de sus familiares han ofrecido ningún tipo de declaración en prensa. Solo han mostrado su malestar por algún amigo de la cantante que sí ha hablado públicamente.

Bonnie Tyler y su marido, Robert Sullivan.

"La familia de Bonnie está muy decepcionada por los numerosos rumores sensacionalistas y falsos que circulan en los medios y desea dejar claro que Liberto Mealha no los representa en absoluto ni mantiene contacto con ellos en relación con Bonnie".

"En cuanto tengamos más noticias sobre su estado, emitiremos un nuevo comunicado. Pedimos a los medios que dejen de especular y publicar rumores infundados, que solo sirven para angustiar a su familia, amigos y numerosos seguidores. Solicitamos nuevamente privacidad y respeto en estos momentos difíciles".