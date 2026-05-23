Donald Trump Jr. y Bettina Anderson ya son marido y mujer: se casaron en secreto antes de su enlace en Bahamas

Donald Trump Jr., hijo mayor de Donald Trump, ha contraído matrimonio con Bettina Anderson en West Palm Beach, en Florida, el pasado jueves, 21 de mayo.

Acontecimiento inesperado en el seno de la Casa Blanca. Hace apenas unas horas se ha sabido que el hijo mayor del presidente Donald Trump (79), Donald Trump Jr. (48), ya ha contraído matrimonio con su prometida, Bettina Anderson (39).

La noticia es toda una sorpresa, ya que oficialmente, la pareja iba a convertirse en marido y mujer este fin de semana en una isla privada de Bahamas, coincidiendo con una de las festividades más destacadas en Estados Unidos, el Memorial Day, que tiene lugar el 25 de mayo.

Según ha adelantado la revista People, ambos ya han jurado sus votos. Fue el pasado jueves, 21 de mayo, cuando rubricaron su compromiso nupcial. Así lo refleja una licencia de matrimonio emitida en Florida que la revista ha dado a conocer.

Donald Trump Jr. y Bettina Anderson, el pasado mes de abril en Doral, Miami (Estados Unidos). GTRES

Boda secreta

El empresario y su compañera sentimental solicitaron dicha licencia hace un par de semanas, el día 14 del presente mes. El citado medio desvela también que la boda civil se celebró en la casa de la hermana gemela de Bettina, Kristina Anderson McPherson, en West Palm Beach.

Su enlace secreto solo contó con la asistencia de las personas de su máxima confianza. Y, según consta en la licencia, el cuñado de Bettina, el abogado inmobiliario Bradley McPherson, fue quien ofició la boda.

La pareja anunció su compromiso en un evento navideño en la Casa Blanca el 15 de diciembre de 2025, con una presentación a cargo del padre de Don Jr., el presidente Donald Trump.

Apenas unos días antes se habían comprometido durante una escapada a Camp David, en Maryland, para celebrar el 39 cumpleaños de la socialité, coincidiendo con el primer aniversario de su idilio.

Donald Trump y su hijo mayor, Donald Trump Jr., en la Casa Blanca el pasado 3 de mayo. GTRES

Donald Trump no acudirá a la ceremonia en Bahamas

El pasado viernes, 22 de mayo, el Presidente de Estados Unidos anunció que no podrá asistir a la ceremonia de boda de su hijo este fin de semana debido a sus compromisos institucionales.

"Si bien deseaba mucho estar con mi hijo, Don Jr., y con la nueva integrante de la familia Trump, su futura esposa, Bettina, las circunstancias relacionadas con el gobierno y mi amor por los Estados Unidos de América no me lo permiten", escribió en Truth Social.

"Considero importante permanecer en Washington, D.C., en la Casa Blanca durante este importante período", añadía.

Lo cierto es que apenas un día antes de confirmar que no estará presente en esta importante cita familiar, el presidente compartió públicamente que su hijo mayor le había expresado sus deseos de que asistiera a la celebración. Y que, en la medida de lo posible, intentaría asistir.

Este es el primer matrimonio para Bettina Anderson y el segundo para Don Jr., quien tiene cinco hijos con su ex esposa, Vanessa Trump (48): Kai , de 19 años; Donald III, de 17; Tristan, de 14; Spencer, de 13; y Chloe, de 11.

Curiosamente, esta misma semana, su exmujer, -quien actualmente mantiene una relación sentimental con Tiger Woods (50)-, ha revelado que padece cáncer de mama.

Donald Trump Jr., con Bettina Anderson. GTRES

Un enlace blindado "y muy pequeño"

Con el objetivo de asegurar un entorno íntimo y exclusivo en su fiesta de boda, Trump Jr. y Bettina Anderson han optado por mantener el máximo hermetismo en torno a los pormenores de su enlace.

Esta medida de privacidad contribuiría a mitigar cualquier preocupación en materia de seguridad, facilitando que los invitados esquiven los rigurosos controles y las complicaciones asociadas a un acto blindado por la presencia del mandatario.

Respecto al festejo en Bahamas, se prevé que este se desarrolle en una isla pequeña de las Bahamas, con invitados acotados.

El hecho de que la pareja celebre por separado el trámite legal de la ceremonia ha reforzado las hipótesis de que ambos organicen, más allá de su unión formal, discreta y en ámbito privado, un encuentro social posterior, fuera de Estados Unidos.

Por otra parte, según la CNN, se espera la asistencia de los hermanos de Trump Jr. al acontecimiento. Este será, tal y como ha detallado el propio Donald Trump, "un evento privado" y "muy pequeño".

Donald Trump Jr. y su mujer, Bettina Anderson, acompañados de su padre, el presidente de Estados Unidos Donald Trump. @bettina_anderson

El polémico comienzo del romance

Cabe recordar que el noviazgo de Donald Trump Jr. y Bettina Anderson arrancó en septiembre de 2024 bajo el foco de la tormenta mediática.

Las primeras instantáneas de la pareja vieron la luz en un momento sumamente delicado: él seguía comprometido con Kimberly Guilfoyle (57), un rostro bien conocido de la cadena Fox News y recién nombrada embajadora en Grecia por el presidente Trump.

El consiguiente revuelo sacudió las filas de la crónica social. Eso sí, solo temporalmente. Poco después, la tempestad dio paso a la calma. A día de hoy, Bettina se ha afianzado con total normalidad en el seno de la familia Trump.

El pasado mes de marzo Donald Trump Jr. puso a la venta la casa en la que vivió con Guilfoyle por 30 millones de dólares: una mansión de 1.049 metros construidos frente al mar situada en Admirals Cove, en Jupiter (Florida), a unos 30 minutos en coche de Mar-a-Lago y próxima al Trump National Golf Club.