John Travolta reaviva el debate sobre los retoques estéticos en Hollywood: los tratamientos detrás de su rejuvenecido rostro

John Travolta (72 años) acaparó todos los focos este fin de semana en el Festival de Cannes con una reaparición que no pasó desapercibida. El actor acudió al certamen junto a su hija Ella Bleu (26) y recibió, por sorpresa, una Palma de Oro de Honor que para él es "más que un Óscar", según afirmó.

"No puedo creerlo, me dijiste que sería una noche especial pero no sabia que sería esto", dijo completamente sorprendido el actor al delegado general de Cannes, Thierry Frémaux, que le entregó la distinción.

Si a él le asombró recibir este premio, a los espectadores les llamó la atención su imagen visiblemente rejuvenecida, que ha reavivado el debate sobre los retoques estéticos en Hollywood.

El actor recibió, por sorpresa la Palma de Honor. Gtres

Lejos de tratarse de un cambio radical, expertos apuntan a una evolución progresiva y cuidadosamente planificada. El cirujano plástico, estético y reconstructivo Dr. Marco Romeo explica a EL ESPAÑOL que el rostro del actor refleja "una sucesión de intervenciones y mantenimientos realizados durante décadas", adaptados a cada etapa del envejecimiento.

Según detalla el especialista, uno de los aspectos más llamativos es el buen estado del cuello del actor, con una transición cérvico-mandibular definida y escasa flacidez, un elemento clave en la percepción de juventud masculina.

A ello se suma un volumen mediofacial bien conservado, con soporte en la zona malar y una transición uniforme entre el párpado y la mejilla, evitando el aspecto hundido habitual en edades avanzadas.

La mirada también parece haber sido otras de las parte que se ha retocado el actor. "La región periocular se muestra más rejuvenecida que décadas atrás, con menos exceso de piel en los párpados superiores y bolsas inferiores más controladas”, señala Romeo. Asimismo, la piel presenta una textura cuidada, con menos signos visibles de daño solar y un tono más homogéneo.

En cuanto a los posibles tratamientos detrás de esta imagen, el experto apunta a técnicas avanzadas como el lifting facial -posiblemente un deep plane facelift- o un lifting cervical. Este tipo de procedimientos, cada vez más populares en la estética masculina de alto nivel, permiten reposicionar estructuras profundas sin generar tensión artificial en la piel, logrando resultados más naturales.

A estas intervenciones podrían sumarse una blefaroplastia superior, tratamientos de la grasa infraorbitaria y técnicas de mantenimiento como láser fraccionado, radiofrecuencia o peelings. También es probable el uso moderado de bótox, especialmente en frente, entrecejo y patas de gallo, priorizando siempre conservar cierta movilidad facial.

Romeo subraya que la cirugía estética masculina ha evolucionado notablemente en los últimos años hacia resultados más discretos. "Los pacientes buscan verse mejor, pero sin transformar completamente su rostro ni perder sus rasgos masculinos", explica a este medio.

El interprete posando con la Palma de Honor. EFE

La tendencia actual se centra en restaurar el soporte facial, mejorar la calidad de la piel y mantener la armonía, alejándose de los excesos del pasado.

Precisamente, uno de los errores más comunes que delatan un retoque es la pérdida de proporciones o el uso de volúmenes que no respetan la anatomía del paciente. Por ello, la medicina estética moderna apuesta por intervenciones menos evidentes y más elegantes.

Históricamente, el foco se ha puesto sobre todo en las actrices, pero hoy el debate de esta especie de juventud forzada incluye también a los hombres, como Travolta, Zac Efron o George Clooney.