Charles Spencer, hermano de Lady Di, se casa por sorpresa tres meses después de firmar su divorcio de su tercera mujer

El hermano de la fallecida princesa Diana, Charles Spencer (61 años), ha vuelto a contraer matrimonio. El noveno conde Spencer se ha casado el pasado 15 de mayo con la arqueóloga y académica Cat Jarman, de 43 años, en una ceremonia privada celebrada en Arizona.

Un enlace que acontece tres meses después de que el conde firmara su divorcio de su tercera esposa, Karen, tras años de disputas. La revista People ha confirmado el enlace, que se ha desarrollado lejos del foco mediático y rodeado de un reducido grupo de allegados.

En un comunicado conjunto, la pareja expresa lo que sigue: "Ambos nos sentimos increíblemente afortunados de haber pasado de ser compañeros de trabajo a amigos, y luego a un amor y una conexión profundos".

Y agrega la dupla: "Cada etapa de nuestra relación ha estado marcada por la risa y compartimos una pasión por la vida".

Charles el día de su boda con su última mujer, Cat.

El origen de la relación entre Spencer y Jarman se remonta a 2021, cuando al conde le solicitaron reseñar River Kings, el libro de no ficción de la arqueóloga que se convirtió en un éxito editorial.

La obra, centrada en la presencia vikinga en Europa, coincidía con los intereses históricos de Spencer, autor de nueve libros y figura habitual en debates sobre historia británica.

A partir de ese primer contacto profesional, ambos comenzaron a colaborar en distintos proyectos. Participaron juntos en excavaciones arqueológicas y más tarde copresentaron un pódcast, lo que consolidó una relación laboral que pronto derivó en una amistad estrecha.

No fue hasta octubre de 2024 cuando confirmaron públicamente su romance, tras meses de especulaciones en la prensa británica.

La elección de Arizona como escenario para la ceremonia no pasó desapercibida. La pareja ha optado por un entorno natural emblemático: la Roca de la Catedral de Sedona, un enclave conocido por su paisaje rojizo y su simbolismo espiritual.

Las fotografías difundidas muestran una celebración sencilla, sin ostentación. Jarman ha lucido un vestido azul claro sin mangas, con aberturas laterales que aportaban un toque contemporáneo.

Charles Spencer en una imagen de archivo. Gtres

Spencer, por su parte, ha elegido un traje oscuro combinado con una camisa azul claro de cuello abierto, acorde con el ambiente informal del evento.

En una de las imágenes compartidas, la arqueóloga aparece tomando una selfie sonriente junto al conde, una muestra de la naturalidad con la que ambos han querido vivir este momento.

Este enlace supone el cuarto matrimonio de Charles Spencer. Su historial sentimental ha sido objeto de atención mediática durante décadas, en parte por su vínculo con la Familia Real británica y en parte por su propia notoriedad pública.

Su primer matrimonio fue con Victoria Lockwood, con quien estuvo casado entre 1989 y 1997.

Posteriormente contrajo matrimonio con Caroline Freud en 2001, unión que terminó en 2007. En 2011 se casó con la filántropa canadiense Karen Spencer, de quien se separó en 2024 tras 13 años de matrimonio.

El divorcio se formalizó en diciembre de 2025.

Con Karen Spencer comparte una hija, Charlotte Diana, de 13 años. Además, el conde es padre de otros seis hijos fruto de sus matrimonios anteriores. Jarman, por su parte, estuvo casada con Tom Jarman y es madre de dos hijos.

Una relación polémica

Aunque la boda ha sido presentada como un nuevo comienzo, la relación entre Spencer y Jarman no ha estado exenta de controversias.

Su romance salió a la luz en un momento delicado: en plena ruptura del conde con Karen Spencer. La separación, inicialmente discreta, se volvió tensa cuando Jarman presentó una demanda contra la entonces condesa por presunto uso indebido de información privada.

Charles Spencer. Gtres

La arqueóloga alegó que Karen había revelado su diagnóstico de esclerosis múltiple, una condición que Jarman había mantenido en privado desde 2016, cuando se lo comunicaron mientras finalizaba su doctorado.

Según su versión, Karen se enteró del diagnóstico a través de un conocido en común y posteriormente lo compartió con el conde y con miembros del personal de Althorp House, la residencia familiar de los Spencer.

Karen negó rotundamente estas acusaciones. De acuerdo con The Times, la exesposa del conde argumentó que cualquier referencia a la enfermedad de Jarman había sido "totalmente legítima y justificada".

Además, sostuvo que descubrió la información mientras investigaba rumores sobre una posible relación extramarital entre Spencer y Jarman durante su matrimonio.

En documentos judiciales presentados en 2024, Karen acusó a su exmarido de mantener una relación "de larga duración" con la arqueóloga, algo que tanto Spencer como Jarman negaron "categóricamente".

La demanda finalmente se resolvió a finales de 2025, aunque los detalles del acuerdo no trascendieron. Pese a las tensiones del pasado reciente, la pareja ha mostrado una imagen de estabilidad y optimismo.