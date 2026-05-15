Demi Moore, atrapada en su personaje de 'La Sustancia': su impactante imagen en Cannes de la que todos hablan

Demi Moore (63 años) ha vuelto a acaparar todas las miradas en Cannes. La estrella de Hollywood aterrizó el pasado 12 de mayo en el Boulevard de la Croisette para inaugurar oficialmente la 79º edición del Festival de Cine francés. No como invitada, sino como miembro del jurado oficial que decidirá la Palma de Oro.

Su presencia, como no podía ser de otra forma, no ha pasado desapercibida. Sobre todo, porque de un tiempo a esta parte parece que su vida se ha convertido en un reflejo inquietante de su propio personaje en la película La Sustancia. Una película, que por cierto, presentó en Cannes y que le valió una nominación al Oscar.

Con un aspecto más joven, y más delgada que nunca, la actriz parece querer detener el tiempo y se ha convertido en rehén de su propia imagen. En el film, interpreta a Elisabeth Sparkle, una celebridad en declive que recurre a un tratamiento ilegal -una especie de elixir de la juventud- para generar una versión más joven y perfecta de sí misma, desatando una espiral de dependencia y autodestrucción.

Demi Moore con vestido de Jacquemus. Gtres

En Cannes, Moore encarna precisamente la tensión que su película critica: por un lado, es jurado oficial -símbolo de autoridad cinematográfica y madurez profesional-; por otro, su imagen rejuvenecida alimenta el mismo discurso de perfección eterna que La sustancia denuncia.

En una entrevista reciente para Vogue España, la intérprete aseguró: "La palabra antienvejecimiento es muy cerrada, habla de luchar contra algo que es inevitable. Eso es una pérdida de tiempo. Envejecer es un privilegio y precisamente la idea de longevidad se centra más en invertir en el presente para tener calidad de vida en el futuro".

Una buena alimentación, meditar cinco minutos al día y dormir bien son, según ella, las claves para mostrarse así de estupenda a su edad. "Cuando soñamos es cuando tenemos nuestro gran momento de curación", asegura.

Nunca ha reconocido públicamente haberse sometido a una cirugía estética. De hecho, la ha negado explícitamente. En una entrevista para la edición francesa de Marie Claire, cuando circulaban rumores de que se había gastado una fortuna en operaciones para parecer más joven, Demi Moore declaró:

"Nunca me he retocado nada. Pero no juzgaría a aquellos que lo han hecho. Si es lo mejor para ellos, no veo el problema. Sin embargo, en mi caso, reconozco que el bisturí no me haría más feliz, puesto que sólo es una forma de combatir la neurosis. Por el momento prefiero ser una hermosa mujer de mi edad que tratar desesperadamente de parecer una treintañera".

Primera aparición de la estrella de Hollywood en Cannes. Gtres

Moore predica la aceptación del envejecimiento mientras aparece notablemente rejuvenecida en Cannes sin explicar cómo. EL ESPAÑOL ha consultado a la experta en belleza, Lola Sopeña, quien asegura que se "observa claramente cómo se ha sometido a distintos tratamientos y pequeñas cirugías destinadas tanto a perfilar y embellecer su rostro como a combatir el envejecimiento".

"Es evidente que se ha realizado un lifting quirúrgico de cara y cuello", continúa Sopeña, a quien le llama la atención los pómulos tan marcados. "Probablemente los definió en el pasado mediante productos de relleno pero parecen haberse desplazado con el tiempo, generando peso y creando un resultado poco armónico y natural".

"Si a esto le sumamos una extrema delgadez -una tendencia estética que, personalmente, no considero favorecedora- el resultado final transmite una imagen excesivamente artificial", explica a este medio la experta.

Demi Moore en Cannes.

Ya lo advirtió la psicóloga Lara Ferreiro, que en una consulta anterior de este periódico, afirmó que hay una moda por quedarse lo más delgada posible.

"Muchas actrices sí sienten que su valor profesional está vinculado a su apariencia. La delgadez extrema puede convertirse entonces en un intento inconsciente de detener el tiempo. Un rostro más delgado marca los pómulos y puede crear una ilusión visual de juventud en cámara, lo que refuerza la presión por mantener estos cuerpos", comentó entonces Laura.

Sus looks en Cannes

La primera aparición de Demi Moore en Cannes fue en el tradicional photocall del jurado en el Palais des Festivals, presidido por el director surcoreano Park Chan-wook. Lució un vestido de lunares multicolor Jacquemus, que completó con gafas cat-eye blancas de Morgenthal Frederics y mini bag Jacquemus.

Ese mismo día, para la gala de inauguración volvió a confiar en el diseñador de moda francés. La actriz escogió un vestido perla con lentejuelas, corsé ajustado, falda sirena con cola y cintura péplum. Si impresionante era el vestido, más aún el collar de Chopard de cinco filas de diamantes ovalados enormes.

Pero, sin duda, uno de sus estilismos más aplaudidos durante el festival ha sido el vestido lila iridiscente de Gucci con el que Demi Moore desafió el 'protocolo de decencia'.

Vestido lila de Gucci.

El pasado año, el Festival del Cine de Cannes prohibió los vestidos transparentes, excesivamente llamativos o con una cola muy larga. Una etiqueta de vestimenta que la estrella de Hollywood ha ignorado ya que la falda de su vestido es totalmente cristalina.

Mientras los medios han elogiado sus elecciones estilísticas, la mayoría de los comentarios en las redes sociales los han originado su aspecto y su figura. Demi Moore ha encarnado en Cannes, quizás sin quererlo, el debate central que atraviesa la industria cinematográfica.