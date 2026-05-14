La gira europea de Bonnie Tyler, en el aire: crece la inquietud entre sus fans debido a la falta de comunicación

La gira de Bonnie Tyler (74 años) está en el aire. La cantante británica tenía previsto comenzar su tour Open Air Live 2026 el próximo 30 de mayo en Alemania, pero las últimas noticias sobre su estado de salud han provocado dudas sobre su viabilidad.

Parece casi imposible que la intérprete pueda recuperarse para los primeros conciertos. Después de arrancar en Alemania, las siguientes paradas son República Checa, Hungría y Turquía, los días 6, 11 y 18 de junio, respectivamente.

Hasta el momento no se ha emitido ningún comunicado oficial por parte de la organización -sí se advierte que las fechas están sujetas a cambios- y el desconcierto entre los fans va en aumento.

Durante un concierto en 2020. Getty

La falta de comunicación ha provocado la inquietud de sus seguidores, especialmente entre aquellos que ya habían adquirido entradas para las primeras fechas del tour.

Además, crecen las especulaciones sobre si, de producirse cambios en las fechas, se trataría de un aplazamiento parcial, una reestructuración del calendario o una cancelación más amplia, incluso total.

La gira iba a abarcar desde finales de mayo hasta el 17 de diciembre, fecha del último concierto programado en Gales (Reino Unido), de donde es originaria la cantante. Suiza, Dinamarca y Escocia también se encuentran en la programación, según fuentes oficiales consultadas.

La única certeza que hay por ahora es que Bonnie Tyler continúa luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos en un hospital de Faro (Portugal). Sigue necesitando de un respirador artificial y está conectada a una máquina para mantener sus funciones vitales.

Se encuentra en coma inducido desde que a finales de abril tuviera que ser intervenida de urgencia de un fuerte dolor abdominal. De hecho, hace unos días, los médicos intentaron sacarla del coma y la cantante sufrió un paro cardíaco del que tuvo que ser rescatada.

Según el último parte médico, emitido por su discográfica, aunque la intérprete británica está grave "los médicos confían en su recuperación".

"La familia de Bonnie está muy decepcionada por los numerosos rumores sensacionalistas y falsos que circulan en los medios y desea dejar claro que Liberto Mealha -amigo de la familia que ha filtrado alguna información sobre el estado de la cantante- no los representa en absoluto ni mantiene contacto con ellos en relación con Bonnie", explican en el comunicado.

"En cuanto tengamos más noticias sobre su estado, emitiremos un nuevo comunicado. Pedimos a los medios que dejen de especular y publicar rumores infundados, que solo sirven para angustiar a su familia, amigos y numerosos seguidores. Solicitamos nuevamente privacidad y respeto en estos momentos difíciles".

Bonnie Tyler junto a su marido, Robert Sullivan. Getty

Fue el 6 de mayo cuando se informó por primera vez sobre el estado de Tyler: "Lamentamos profundamente anunciar que Bonnie ha sido ingresada en un hospital de Faro, Portugal, donde reside, para someterse a una cirugía intestinal de urgencia. La operación fue un éxito y se encuentra en recuperación. Sabemos que toda su familia, amigos y seguidores estarán preocupados por esta noticia y le desean una pronta y completa recuperación", dijeron seis días después de la operación.

Desde entonces las informaciones que han llegado circulan a cuenta gotas. Cuando se produjo el ingreso, su marido Robert Sullivan (79), estaba con ella en su villa de Portugal. No se ha separado de la cantante y está realmente preocupado por su esposa.

Llevan toda una vida juntos. Se casaron el 14 de julio de 1973. En 2024 celebraron sus 50 años de matrimonio. Bonnie dijo en 2021: "Nos queremos. Hemos pasado todo este tiempo juntos. Nos reímos mucho, hablamos mucho. Le quiero y él me quiere a mí".

La pareja no tiene hijos y su única familia son el uno para el otro. Desde finales de los años 70, Robert acompaña a Bonnie en todas sus giras. "No tiene sentido llevar vidas separadas", aseguró ella en una entrevista.