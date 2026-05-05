Caroline Kennedy reaparece cuatro meses después de la muerte de su hija Tatiana Schlossberg

Caroline Kennedy (63 años), la única superviviente de la saga Kennedy Bouvier, ha reaparecido en público tras uno de los golpes más duros de su vida. El peor, el más lacerante para una madre.

Cuatro meses después de la muerte de su hija mediana, Tatiana Schlossberg, víctima de la leucemia, Caroline ha vuelto a dejarse ver, dando señales de una cierta recuperación emocional, si es que ésta es posible para el inmenso dolor que ha de sentir como progenitora.

Su presencia reciente en dos actos -uno de carácter filantrópico y otro de índole familiar- marca un punto de inflexión en un duelo, el cual ha llevado con absoluta discreción.

Tatiana, periodista y escritora, falleció a los 35 años a causa de una leucemia mieloide aguda, una pérdida devastadora que reabrió viejas heridas en una familia marcada por tragedias sucesivas.

La llamada 'maldición de los Kennedy' volvía a resonar en titulares, aunque Caroline, fiel a su estilo, ha evitado cualquier exposición mediática durante estos cuatro meses posteriores. Se ha refugiado en su marido, Ed Schlossberg, y en sus otros dos hijos, Rose y Jack.

La primera señal de su regreso a la vida pública llegó la semana pasada, cuando asistió a la quinta gala anual de The King’s Trust Global, celebrada en Nueva York con motivo de la visita de los reyes Carlos III (77) y Camilla de Inglaterra (78).

La institución, fundada en 1976 por el entonces príncipe de Gales, mantiene una estrecha colaboración con organizaciones estadounidenses.

La presencia de Caroline -exembajadora de Estados Unidos en Japón y figura clave en el ámbito diplomático- ha sido interpretada como un gesto de arropo institucional.

Caroline junto a su hijo menor, Jack. Gtres

Aunque Caroline evitó en todo momento ser fotografiada, varias fuentes confirman su asistencia, subrayando que se trató de una aparición sumamente discreta.

Su segunda rentrée, mucho más cercana y espontánea, ha llegado en las últimas horas, a través de una fotografía publicada por su hijo menor, Jack Schlossberg, de 33 años.

En la imagen, madre e hijo posan sonrientes frente al icónico Barney Greengrass, en el Upper West Side de Manhattan, un lugar habitual para la familia.

Jack sostiene una botella de zumo de naranja y una bolsa de bagels, mientras abraza a Caroline, que aparece relajada y visiblemente emocionada.

Jack y la política

Jack Schlossberg. Gtres

Jack, nieto del 35.º presidente de Estados Unidos, aspira a continuar el legado político de su familia.

Su perfil, fresco y orientado a los votantes jóvenes, ha despertado interés en los medios y en redes sociales, donde mantiene una presencia activa y poco convencional.

Caroline, que siempre ha sido cautelosa con la exposición pública de sus hijos, ha mostrado un apoyo explícito a su candidatura.

En una entrevista concedida en marzo al programa CBS News Sunday Morning, la diplomática afirmó: “Confío mucho en Jack. Confío en su criterio. Algunos llevan preparándose para esto durante años, pero él llegó a esto de forma novedosa".

Sea como fuere, esta reaparición de Caroline supone un paso adelante en su proceso de duelo. Por otro, marca su regreso a la esfera institucional y familiar en un momento clave para su hijo.