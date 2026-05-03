Vendió cestas de 'picnic', vivió 100 años e impulsó la moda en EEUU: así fue Eleanor Lambert, la fundadora de la MET Gala

Descarada, ambiciosa y con un carácter endiablado, a Eleanor Lambert la consideraban la emperatriz de la Séptima avenida, pero el diseñador Bill Blass aún fue más lejos, la bautizó como santa Eleanor.

Y no es para menos, porque gracias a ella la moda estadounidense existe y, por encima de todo, fue la fundadora del mayor evento social del mundo, la MET Gala, que se celebra este lunes 4 de mayo en Nueva York.

Antes de subirse al pedestal, aquella niña pizpireta y espabilada sufrió el abandono paterno y empezó a ganar su primer dinero haciendo cestas de pícnic a los estudiantes de su pueblo, Crawfordsville (estado de Indiana).

Aquellos ahorros los invirtió en estudios de arquitectura y con 20 años y 200 dólares en el bolsillo se marchó a la conquista de Nueva York.

Allí trabajó como relaciones públicas de la Asociación Americana de Comerciantes de Arte, lo que le permitió convertirse en la primera directora de prensa del Museo Whitney de Arte Americano gracias a su talento y su amistad con la fundadora, Gertrude Vanderbilt Whitney, una de las personas más ricas de Estados Unidos al nacer en el seno de la familia Vanderbilt y por haberse casado con uno de los Whitney. Asimismo, la creación del MoMA también fue una idea de Eleanor.

Paralelamente llevó las carreras de algunos de los artistas más relevantes del siglo XX como Jackson Pollock o Isamu Noguchi.

Tras haber superado con éxito el Crack del 29, el mundo se abocaba hacia otro de los grandes desastres de su historia como fue la II Guerra Mundial.

Impulsó la moda en EEUU

En aquel momento, la industria de la moda atravesaba una gran crisis y los fabricantes congregados en la Séptima Avenida necesitaban una promoción sin precedentes para salir a flote.

En la sociedad neoyorquina el nombre de Lambert era de sobra conocido por todo lo que había hecho en las galerías de arte.

Así fue como nació en 1939 el New York Dress Institute, la primera organización en promover la moda del país con la intención de eclipsar a París, epicentro de las tendencias.

Con el fin de contentar y crear contactos entre las damas del cine y la alta sociedad, Lambert fundó en 1940 la International Best Dressed List, a la que definió como "es a la moda lo que el Gotha es a la aristocracia".

Si no aparecías en ese listado no eras nadie. En ella figuraron las mujeres más bellas y elegantes del momento como Mona von Bismarck, Babe Paley, Wallis Simpson, Marlene Dietrich o Gene Tierney.

Un momento histórico de la moda, relacionado con Eleanor Lambert, la fundadora de la New York Fashion Week. Instagram

Curiosamente, esta lista le ocasionó algunos disgustos porque Eleanor Roosevelt, esposa del presidente de Estados Unidos, la llamaba para quejarse por no estar incluida.

Sin embargo, una persona del gobierno prácticamente le amenazó porque quería quitar el nombre de su esposa del listado porque le estaban investigando sus cuentas y temía que le criticaran por gastarse una fortuna en vestidos.

A pesar de estas circunstancias, Eleanor Lambert siempre fue una mujer decidida, fuerte y, por encima de todo, incorruptible. Era ella quien dictaba lo que era el estilo y la que detectaba qué diseñador alcanzaría la cumbre.

No en vano ella fue quien lanzó al coso mediático a Oleg Cassini, que se convertiría en el diseñador de cabecera de Jackie Kennedy y Grace Kelly, y Halston, famoso por sus alocadas juergas en Studio 54 junto a Elizabeth Taylor, Liza Minnelli y Andy Warhol.

Enfocada en promocionar el arte textil de Estados Unidos para desbancar a París, en 1943 creó la Press Week, donde los diseñadores mostraron por primera vez sus creaciones en un evento en el hotel Plaza al que solo acudía la prensa.

Con el devenir de los tiempos, esa cita se convirtió en la Semana de la Moda de Nueva York, una de las principales paradas en la presentación de las colecciones junto a las de París y Milán.

Creó la MET Gala

En 1948 se le ocurrió uno de los grandes hitos de la historia de la moda al instaurar la MET Gala con el fin de recaudar fondos para el recién fundado Costume Institute, uno de los departamentos del Metropolitan Museum dedicado a la historia del vestuario.

Al principio, esta cita anual tenía lugar en hoteles de lujo como el Waldorf Astoria o en lugares elitistas como el Rainbow Room Club del Plaza.

No fue hasta 1972 que a su buena amiga Diana Vreeland, primera editora de Harper’s Bazaar y, posteriormente, de Vogue, se le ocurrió las temáticas anuales con la asistencia de infinidad de celebridades.

De esta manera se le dio un contenido narrativo a la gala, por lo que se trasladó al interior del museo en 1973. Más de cinco décadas después, la MET Gala sigue siendo la mejor alfombra roja de la moda junto a la de los Oscar.

Desde 1995 la gran impulsora ha sido la todopoderosa Anna Wintour (76 años), que controla el más mínimo detalle y es la que decide a quién enviar las codiciadas invitaciones.

Cher en la MET Gala en 1974. Instagram

Mientras que los famosos son invitados por las grandes marcas, aquellos grandes nombres que deseen asistir han de abonar este año 100.000 dólares por persona, mientras que las mesas de diez comensales se compran a partir de los 350.000 dólares.

Vida personal

En cada uno de los avatares de sus odiseas, Eleanor contó con el inestimable apoyo de su segundo marido, Seymour Berkson, un reportero que terminó por convertirse en uno de los editores más respetados de su época por su vinculación con Hearst Publications. Tuvieron un hijo, el poeta Bill Berkson, fallecido hace una década.

En su apartamento de 14 habitaciones de la Quinta Avenida organizaba las cenas más envidiadas de la ciudad donde acudían algunas de las damas más ricas y elegantes como Brooke Astor o Babe Paley, que fue uno de los cisnes de Truman Capote y que estaba casada con el artífice de la cadena CBS.

Por si no hubiera sido suficiente todo lo que había conseguido, Eleanor fundó en 1962 el Consejo de Diseñadores de Moda de América, Inc., una asociación comercial sin fines de lucro compuesta por más de 370 diseñadores estadounidenses de moda y accesorios.

Eleanor Lambert estuvo en activo hasta el último aliento. Siempre era muy grato verla en los front row de la Semana de la Moda de Nueva York, que tantos recuerdos bonitos se depositaban en su memoria. Falleció a los 100 años en 2003.