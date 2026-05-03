Shakira hace historia ante 3M de personas: su concierto más "feminista", con referencias a la maternidad y evitando a Piqué

Shakira en su concierto en la playa de Copacabana en Rio de Janeiro. Gtres

Shakira (49 años) ha arrasado este sábado, 2 de mayo, en Río de Janeiro con el megaconcierto gratuito que ofreció en la playa de Copacabana, donde se catapultó como la primera latina en hacer historia en esas míticas arenas con el más multitudinario espectáculo de toda su carrera artística.

La colombiana reunió casi tres millones de fanáticos, según datos adelantados por la alcaldía de Río y confirmado por EL ESPAÑOL, que corearon con la diva a viva voz y durante dos horas y veinte minutos un repertorio cargado de los éxitos.

Hacer historia no es fácil y la latina lo ha conseguido. Además, lo ha hecho en uno de sus conciertos más "feministas" y sin hacer referencias a Gerard Piqué (39), su expareja y padre de sus dos hijos.

Tras abrir con La fuerte el público se desbordó de alegría al escuchar un mix de Estoy Aquí -uno de sus primeros número uno en listas- y escuchar el saludo en perfecto portugués de su diva.

Shakira en su concierto en la playa de Copacabana en Rio de Janeiro. Gtres

"Olá Brasil", dijo en voz alta y fuerte la colombiana, quien hizo varias intervenciones durante su presentación en un perfecto portugués y recordó que se "enamoró" de Brasil tras visitarlo por primera vez a sus 18 años.

El país suramericano fue el primero en abrirle las puertas cuando apenas comenzaba su carrera y recorrió los más diversos rincones de su geografía en pequeños y medianos escenarios para darse a conocer y convertirse en la reina del pop latino actual.

Siguieron clásicos como Inevitable, para pasar al reguetón con, TQG, la canción que hizo junto con la también colombiana Karol G (35), en una presentación en la que prevaleció la coreografía y el vestuario utilizado por la diva en su más reciente gira.

Shakira dedicó el concierto a las mujeres, de quienes resaltó la fuerza y su resiliencia y recordó que si solas pueden verse vulnerables, juntas "somos invencibles".

Shakira y Aniita en su concierto en la playa de Copacabana en Rio de Janeiro. Gtres

De hecho, EL ESPAÑOL ha hablado con una persona presente en este concierto y al preguntar sobre las palabras de Shakira durante la presentación, han sido claros.

"El discurso de ella se ha centrado mucho en el empoderamiento femenino y en las madres solteras. Ella ha dicho que hay más de 20 millones de madres solteras en Brasil y que ella es una de ellas y muy orgullosa", deslizan a este diario.

Pies descalzos, La tortura, Hips don't lie y Ojos así; y varias de las canciones de su último álbum, que le valió su cuarto Grammy, hicieron parte del repertorio de la artista.

La bicicleta, el tema compuesto a dúo con el también colombiano Carlos Vives (64), y otras canciones como Chantaje, La tortura y Hips don't lie, en las que los ritmos colombianos fueron protagonistas, hicieron que la diva mostrara 'el tumbao' propio de su país natal lo que hizo enarbolar varias banderas de la nación cafetera en medio de la multitud.

Pero, sin embargo, fue Waka Waka el tema que más alborotó los ánimos de los espectadores casi al final del concierto, por la energía contagiosa de su melodía y el despliegue de colores y coreografías en el escenario, que hicieron saltar y cantar al unísono a miles de asistentes.

El público alcanzado por Shakira superó al de Madonna (67), que en 2024 reunió en esta misma playa a 1,5 millones de asistentes, y al de Lady Gaga (40), que el año pasado congregó en Copacabana a 2,1 millones de espectadores.

Invitados locales

La cantante Anitta (33), la primera invitada, apareció hacia la mitad del espectáculo para interpretar Choka Choka a dueto con la diva colombiana, el tema recientemente lanzado por las artistas, y que interpretaban por primera vez juntas.

Aunque era un secreto a voces, la presencia de la brasileña solo se confirmó cuando apareció en el escenario con un traje tan brillante como el de Shakira.

Le siguieron los hermanos Caetano Veloso y María Betania, dos de las voces más representativas de la Música Popular Brasileña (MPB), con los que Shakira interpretó O leaozinho, un clásico del cantautor con el que trasladó al público a su infancia.

sha Gtres

La ronda terminó con Ivette Sangalo, una vieja conocida de la colombiana con la que cantó Um pais tropical, canción que ya habían interpretado juntas en 2011, en Rock in Río.

Sin referencias a Piqué

Desde hace ya tiempo, el acercamiento entre Shakira y Gerard Piqué es más que evidente. La cantante y su expareja mantienen una relación cordial por el bien de sus hijos pequeños y, cada día, esto se hace más claro.

La Shakira que compuso su primera sesión con Bizarrap solo pretendía hablar desde el rencor y evidenciar que el "malo de la película" era el exfutbolista; sin embargo, ahora el relato ha cambiado.

A lo largo de estos años de separación, la de Barranquilla ha ido modificando versos de sus canciones para lanzar pequeñas "pullitas" a Gerard Piqué. Sin embargo, en este concierto, ha optado por el silencio.

Shakira en su concierto en la playa de Copacabana en Rio de Janeiro. Gtres

Según ha informado la misma fuente mencionada anteriormente a EL ESPAÑOL, Shakira cambió algunas frases de sus canciones durante este concierto.

"Antes cambiaba palabras de sus canciones como ‘por ti me mudé a un país socialista’ y ahora ese espacio lo deja en blanco", confiesan.

Parece que la cantante quiere enterrar el hacha de guerra con su expareja, lo que supone un antes y un después en su relación familiar.

Eso sí, nadie puede poner en duda el talento de Shakira. Ha ofrecido uno de los conciertos gratuitos más multitudinarios de su carrera y ha mostrado al mundo la potencia, la alegría y el ritmo de la cultura latina, además de reforzar su posición como referente en la industria.