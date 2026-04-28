Shakira se sincera en una carta: "Llorar ya no basta, hay hijos que mantener, facturas que pagar y vidas que construir"

Parece que Shakira (49 años) no está dispuesta a pasar página aún. La artista ha escrito una carta para un medio brasileño, con motivo del multitudinario concierto que ofrecerá en Copacabana el 2 de mayo, y en ella ha recordado uno de los momentos más traumáticos y complicados de su vida.

El hecho no es otro que el día que se enteró que su entonces pareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué (39), le era infiel con otra mujer. Aunque han pasado ya casi cuatro años de aquella historia, la cantante colombiana ha asegurado que "necesitaba volver al día en que todo lo que había construido se derrumbó".

El día en que todo lo que conocía hasta entonces cambió de la noche a la mañana y sin previo aviso. "No fue un proceso largo, no hubo señales graduales. Fue una sola mañana en la que desperté siendo una mujer diferente, con una vida diferente", explica en la misiva.

Shakira y Gerard Piqué. Getty

"Al día siguiente, tuve que levantarme igual, preparar el desayuno, llevar a los niños al colegio, contestar el teléfono, mantener mi carrera. La vida no les da un respiro a las mujeres cuando de repente se encuentran solas, con todo sobre sus hombros", continúa Shakira, quien tuvo que reinventarse por completo como madre, mujer y artista.

Es de este proceso precisamente de donde nace su actual gira Las mujeres ya no lloran con 126 espectáculos programados a nivel mundial. Solo en Madrid ofrecerá 11 conciertos en el mes de septiembre.

Afirma que "no es un grito de venganza ni una declaración de victimismo". "Es todo lo contrario: la serena constatación de que llorar ya no basta, hay hijos que mantener, facturas que pagar, vidas que construir. Y que es posible hacer todo esto con dignidad".

En esta carta que ha escrito para el periódico O Globo, la estrella latina argumenta que quiere dedicarle su próximo concierto a todas las mujeres, sobre todo a las que como ella han sufrido por un hombre. "He visto mi propio rostro reflejado en muchas otras", dice.

Shakira en su concierto de Coahella en 2024. Getty

Y hace una mención especial a la mujeres latinas, cuya imagen y lugar ene l mundo está cambiando. "Durante décadas, se las retrató como abnegadas, silenciosas y sumisas. Esa imagen está desfasada. La mujer latina de hoy ha decidido seguir adelante. Apoya al hogar, toma decisiones, lidera proyectos y cría a sus hijos sola si es necesario".

El concierto que ofrecerá este sábado en Rio de Janeiro será gratuito y se espera que acudan dos millones de personas.

12 años de amor

Después de 12 años juntos y dos hijos en común, Milan y Sasha, Shakira y Piqué confirmaron su separación el 4 de junio de 2022 mediante un breve comunicado conjunto:

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad".

El motivo de su ruptura fue la infidelidad cometida por el futbolista que alternó su relación con la cantante con Clara Chía (27), una joven que trabaja en su empresa y que es su actual pareja.

El fin de su relación coincidió además con los problemas fiscales de Shakira en España a quien Hacienda le reclamaba 14,5 millones de euros por fraude en el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio.