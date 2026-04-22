Kylie Jenner, demandada por su ex ama de llaves: la empleada la acusa de racismo y relata escenas "hostiles y humillantes"

Kylie Jenner, en una fotografía de sus redes sociales. Gtres

Kylie Jenner (28 años) enfrenta una nueva controversia legal tras la demanda presentada por su ex ama de llaves, Angelica Vasquez.

Esta exempleada sostiene haber sido víctima de discriminación, acoso y trato degradante durante el tiempo que trabajó en las propiedades de la magnate de la belleza.

La denuncia, presentada el 17 de abril en Los Ángeles, detalla una serie de episodios que, según la demandante, marcaron profundamente su salud emocional y su estabilidad laboral.

Ha sido el Daily Mail el medio que ha tenido acceso a los documentos legales, dando a conocer los pormenores del caso.

Kylie Jenner, en una fotografía de archivo. Gtres

Vasquez afirma que comenzó a trabajar para Jenner en septiembre de 2024, inicialmente en la mansión de Beverly Hills de la empresaria.

Sin embargo, apenas una semana después fue trasladada a la residencia de Hidden Hills, valorada en unos 20 millones de dólares.

Allí, según su relato, comenzó una experiencia laboral que describe como "hostil, excluyente y humillante".

De acuerdo con la demanda, Vasquez reportaba directamente a dos supervisoras identificadas como Elsi y Patsy, quienes, según sostiene, la sometieron a un trato discriminatorio desde el primer momento.

La exempleada, que se identifica como salvadoreña y católica, asegura que ambas mujeres la menospreciaron por su origen, su religión y su estatus migratorio.

En los documentos citados por Daily Mail, Vasquez sostiene que fue víctima de "acoso grave y generalizado" y que sus supervisoras la ridiculizaban delante de otros miembros del personal.

Entre las acusaciones más llamativas se encuentra la afirmación de que, en una ocasión, alguien del equipo le dijo que "los católicos son gente horrible".

Kylie Jenner. Gtres

También asegura que su origen centroamericano fue motivo de comentarios despectivos y que su situación migratoria se convirtió en un blanco recurrente de burlas y cuestionamientos.

La demanda sostiene que estas actitudes no fueron incidentes aislados, sino parte de un patrón de comportamiento que se extendió durante meses.

Vasquez también denuncia que se le asignaban sistemáticamente las tareas más pesadas y desagradables, mientras que sus compañeras la excluían deliberadamente del resto del equipo.

Según su testimonio, los gritos, las reprimendas injustificadas y la vigilancia excesiva eran parte de su rutina diaria.

En un episodio particularmente tenso, afirma que un supervisor llegó a arrojarle perchas mientras la reprendía, un gesto que describe como intimidatorio y humillante.

Otro punto destacado en la demanda es la acusación de que el personal exigió revisar su teléfono móvil, la acusó de hablar mal de sus superiores y la reprendió incluso cuando, según ella, seguía las instrucciones al pie de la letra.

Vasquez sostiene que, pese a presentar quejas internas, nunca recibió apoyo ni respuestas satisfactorias por parte de la administración del hogar. La situación, según relata, se volvió insostenible.

Jenner junto a Timothée Chalamet. Gtres

Menos de un año después de haber sido contratada, decidió renunciar en agosto de 2025.

En la demanda afirma que la experiencia le dejó secuelas emocionales significativas, incluyendo "síntomas compatibles con un trastorno de estrés postraumático" y episodios de ansiedad.

Por ello, solicita una compensación económica por daños morales, salarios impagados y otros daños punitivos. Aunque Kylie Jenner figura como demandada, las acusaciones de discriminación no se dirigen directamente contra ella, sino contra su personal.

Aun así, la responsabilidad legal podría recaer sobre la empresaria en su calidad de empleadora. Hasta el momento, los representantes de Jenner no han ofrecido comentarios públicos sobre el caso.

Fuentes cercanas al hogar de Hidden Hills consultadas por TMZ -otro medio citado en la cobertura del caso- han ofrecido una versión distinta.

Según estas fuentes, Vasquez era una empleada de bajo rango que presentaba problemas de asistencia y otras preocupaciones relacionadas con su desempeño.

La demandante, sin embargo, sostiene que estas acusaciones son una forma de desacreditarla y que su renuncia fue consecuencia directa del ambiente laboral hostil.