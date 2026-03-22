Cristiano Ronaldo, víctima de fraude: una clínica de Perú usa su imagen como falso médico en vallas y campañas en redes

Cristiano Ronaldo en un fotomontaje de EL ESPAÑOL. Montaje de EL ESPAÑOL.

Cristiano Ronaldo (41 años) se ha convertido, sin saberlo, en el presunto 'médico estrella' de un policlínico peruano. Por surrealista que pueda parecer, la imagen del futbolista portugués, ataviado con bata blanca y estetoscopio, aparece en grandes vallas publicitarias en el centro Lima y en piezas gráficas difundidas en redes sociales.

Tal y como ha podido comprobar EL ESPAÑOL, su fotografía a gran escala, retocado como si fuera un doctor, se exhibe en un panel publicitario en una de las principales vías de la capital de Perú.

Así, parece avalar, en calidad de profesional de la salud, las virtudes de un centro sanitario que se presenta en sus canales oficiales como un centro de "medicina integral".

La foto de Cristiano Ronaldo no solo aparece en una gran lona instalada sobre una de las principales vías de acceso al centro limeño. Además, se utiliza en diseños que ofrecen tarifas y promociones destacadas en Instagram y otras redes de la empresa.

La imagen de Cristiano Ronaldo, en una valla publicitaria de un centro médico de Lima, en Perú. EL ESPAÑOL.

Cristiano Ronaldo, vestido de médico

Lo cierto es que, por mucho que se le vea vestido como un auténtico especialista, el retrato del astro del balón no pasa inadvertido.

La sorpresa, para quien se topa con el cartel en plena calle, es mayúscula. De primeras, surgen algunas dudas iniciales: ¿es realmente Cristiano Ronaldo?

Sin embargo, resulta imposible no percatarse de la evidencia. Bastan unos segundos más de visualización para caer en un hecho constatable. En efecto, se trata del mismísimo CR7.

¿Acaso ha cedido su imagen a un modesto centro que ofrece atención primaria a sus pacientes? En la actualidad, el jugador, ganador en 5 ocasiones del Balón de Oro (en las ediciones de 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017), tiene entre 30 y 40 contratos activos de patrocinio y licencias de marca a nivel mundial.

Todos ellos están repartidos en más de una docena de sectores: deporte, relojería, telecomunicaciones, criptomonedas, turismo, salud, moda, etc.).

Entre ellos destacan su contrato de por vida con Nike, acuerdos de larga duración con Herbalife, Clear, Tag Heuer, Binance, Whoop o Altice/MEO.

A esto hay que sumar, además, las campañas que lanza de su propio universo CR7: ropa, calzado, hoteles y fragancias, donde también presta su imagen como embajador de marca.

A día de hoy, su rostro y su nombre aparecen simultáneamente en decenas de campañas y piezas publicitarias (televisión, redes sociales, exteriores, patrocinios de eventos y contenidos digitales) en todo el mundo.

La imagen de Cristiano Ronaldo, en una campaña de un centro médico de Perú. @policlinicolaslomas_sjl

La empresa que explota la imagen de Cristiano Ronaldo es el Policlínico Las Lomas, un centro médico privado ubicado en la avenida Las Lomas 305, en el barrio de Zárate, en San Juan de Lurigancho.

Este distrito, en la zona noreste de Lima Metropolitana, es el más poblado de todo Perú.

En las creatividades de la clínica, el rostro del delantero se presenta como si fuera un doctor, acompañando mensajes promocionales sobre chequeos, análisis y pruebas de laboratorio, a pesar de que el jugador no tiene relación alguna con la clínica.

Entre sus servicios figuran consultas con médicos especialistas, análisis de laboratorio "al instante y seguro", ecografías de alta resolución, atención pediátrica, emergencias y urgencias, así como paquetes de chequeo preventivo para deportistas o personas que quieren controlar su estado físico.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con la entidad para conocer el uso de la imagen de Cristiano Ronaldo en sus vallas y campañas digitales. Pero, hasta el cierre de esta edición, el centro médico no ha respondido a nuestra solicitud.

Cristiano Ronaldo celebra un gol con Portugal. REUTERS

El derecho a la propia imagen

Dado el largo historial de contratos publicitarios del deportista de Madeira con grandes marcas a nivel internacional, parece improbable que este haya cedido su imagen al centro médico con fines publicitarios.

Tan sorprendente campaña de marketing bien podría ser el resultado de un error, o una posible falta de conocimiento sobre el uso de imágenes de terceros en materia legal.

En este sentido, cabe recordar que el uso de la imagen de una persona sin su consentimiento con fines publicitarios es una práctica ilícita en la mayoría de ordenamientos.

Eso podría permitir al futbolista exigir la retirada de la campaña, rectificaciones e indemnizaciones.

Además, cuando la imagen se emplea como gancho para hacer creer falsamente que respalda el servicio, se configura un fraude o publicidad engañosa, ya que induce a error al consumidor.