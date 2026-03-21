La otra protagonista de 'Love Story': quién es Kelly, la segunda mujer de Calvin Klein y amiga íntima de Carolyn Bessette

Un personaje puede llevar décadas en un segundo plano y, de pronto, una serie o una película colocarle en el centro del foco reescribiendo su lugar en la memoria colectiva. Esto es precisamente lo que ha ocurrido a Kelly Klein (60 años).

La que fuera segunda esposa de Calvin Klein (83), y mejor amiga de Carolyn Bessette, se ha convertido ahora en icono silencioso de los 90 a raíz del boom de la serie Love Story.

Aunque en la ficción no es uno de los personajes principales, se subraya su papel como uno de esos agentes necesarios, que desde la sombra, ayudan a reconstruir la historia.

Kelly Klein en 1991. Getty Images

Nacida en Detroit como Kelly Rector -su nombre de soltera-, siempre tuvo claro que su pasión era la moda. Con ese objetivo se mudó a Nueva York, donde estudió en el Fashion Institute of Technology para hacerse un hueco en una industria que, entonces, apenas dejaba sitio a las mujeres más allá del rol de modelo.

Su primer gran trabajo fue como asistente en Ralph Lauren, donde aprendió rápidamente a desenvolverse. La oportunidad para seguir avanzando en su carrera la vio en Calvin Klein. Sin embargo, fue rechazada en la primera entrevista que hizo para la firma.

Aquí viene lo curioso del caso y la anécdota que terminó de marcar su vida para siempre. El azar quiso que Kelly y Calvin Klein se cruzaran una noche en Studio 54, la icónica y exclusiva discoteca de Nueva York, después de aquella entrevista fallida.

Cuando el modista vio a la joven aspirante se quedó tan prendado de ella que al día siguiente la llamó para que entrara a formar parte de su equipo de manera inmediata como asistente diseñadora.

Esa llamada fue el punto cero de todo: de su relación profesional y de la historia de amor que empezó pocos años después.

Calvin y Kelly Klein. Getty Images

Es también en Calvin Klein donde forja su amistad con Carolyn Bessette. De hecho, la serie de Ryan Murphy se centra más en este aspecto de la historia, que en su vida con el que fuera su marido.

Carolyn y ella fueron primero compañeras y acabaron siendo íntimas: compartían oficina, estilo, amigos, viajes y cenas, y siguieron en contacto incluso después de que Carolyn dejara la marca.

Matrimonio de más de 20 años

Cuando Kelly entra en la firma de moda no tarda en convertirse en la acompañante indispensable del diseñador en desfiles, campañas y reuniones con clientes importantes.

A ella se le atribuyen éxitos comerciales tan importantes como la idea que movió decenas de millones cuando la firma reinterpretó la ropa interior masculina para mujer. Fue después de que Kelly asegurase que "hay algo sexy en ponerse la ropa interior de tu novio".

En 1986, en Roma, la historia profesional se convierte oficialmente en historia de amor. En las pocas entrevistas en las que se ha abierto, Kelly afirmó que su vida entera "cambió con Calvin".

"Cada vez que él entraba en una habitación sentía que se encendían las luces y que la película empezaba sólo con su presencia", aseguró.

Kelly y Calvin se casaron en un viaje de trabajo a Italia. La primera mujer del modisto fue Jayne Centre (83), una compañera de estudios con la que se casó en 1964 y de la que se divorció en 1974. Juntos tuvieron a su única hija, Marci, productora de televisión en programas como Saturday Night Live.

Durante más de dos décadas Kelly y Calvin fueron amantes, compañeros de trabajo y mejores amigos.

Resulta llamativo que el matrimonio nunca tuviera hijos y que Kelly decidiera mucho tiempo después ser madre en solitario. Al cumplir los 50, se convirtió en mamá primeriza por gestación subrogada.

Christy Turlington, Kelly Rector, Calvin Klein y Kate Moss. Getty Images

La separación de Calvin Klein, anunciada a mediados de los 90, fue civilizada. Se separaron "de mutuo acuerdo", y seguirían "siendo amigos". Llevaban años ya haciendo vidas separadas sin que nadie lo supiera.

El divorcio, en cambio, no se formalizó hasta 2006 -diez años después de aquella separación- y en todo ese tiempo se dejaron ver juntos en algunos eventos, siempre cómplices, siempre respetuosos.

Hoy siguen posando de vez en cuando en desfiles y actos. La última imagen pública de ellos dos juntos es de febrero de 2025, cuando posaron lado a lado en la New York Fashion Week, en un desfile de Calvin Klein bajo la dirección de Veronica Leoni.

"Privacidad de Carolyn"

Si John Kennedy Jr. confió en su primo Anthony Radziwill como guardián de todos sus secretos, Carolyn Bessette siempre se refugió en Kelly.

La serie presenta la amistad entre ambas como una relación íntima y leal. Las dos se apoyaban en medio de un entorno feroz de moda, egos y focos.

En la ficción, su relación aparece en pequeñas escenas, pero muy cargadas de sentido. Uno de los ejemplos es en la oficina cuando en la que Kelly descubre el romance secreto de Carolyn con John. Le promete guardar el secreto.

Otra escena clave es cuando Kelly se planta ante Calvin para defender a Carolyn cuando él insinúa que su romance con John puede convertirse en un problema para la firma.

Junto a Carolyn Bessette en uan cena de amigas en Nueva York en 1994. Getty Images

Esa lealtad sigue intacta a día de hoy. A raíz del éxito de Love Story, y cuando están a punto de cumplirse 30 años del accidente aéreo que acabó con la vida de Carolyn y John, EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Kelly Klein para conocer su opinión sobre la ficción y su relación con Bessete.

Muy amablemente ha declinado la propuesta, asegurando que prefiere no hablar. "Lo siento, estoy honrando la privacidad de Carolyn".

Hoy, vive muy tranquila -entre Palm Beach y los Hamptons- centrada en su trabajo como diseñadora y fotógrafa. Su prioridad es su hijo Lukas y de vez en cuando aparece para acompañar a Calvin a algún evento.