El gran secreto que Raffaella Carrà se llevó a la tumba: tuvo un hijo adoptivo, Gian Luca, que hoy es su heredero universal

Cinco años después de su muerte, el nombre de Raffaella Carrà vuelve a ocupar titulares, esta vez no por un homenaje, sino por una revelación sorprendente: la diva italiana tenía un hijo adoptivo cuya existencia no se había hecho pública hasta ahora.

Una orden del Tribunal de Roma, fechada el 6 de febrero, reconoce a Gian Luca Pelloni Bulzoni como "hijo adoptivo y único heredero legítimo" de la artista, lo que le otorga la titularidad exclusiva de su patrimonio, así como de sus derechos de imagen y de autor de sus obras.

Raffaela, posando para los fotógrafos en Sanremo, en 2017. Gtres

La producción ha servido de detonante para que afloren unos papeles judiciales que corroboran la existencia de un vínculo familiar formalizado con quien fue durante años su secretario personal, representante y hombre de máxima confianza.

Raffaella Carrà, en el el 'show Che Fortuna'.

El heredero se llama Gian Luca Pelloni Bulzoni, tiene 60 años, nació en Ferrara en 1964 y reside en Roma.

Es propietario y director de la editorial musical Arcoiris Edizioni Musicali, y acompañó a Raffaella durante décadas en la trastienda de su carrera. Entre otras funciones, este hombre gestionó contratos, repertorios y derechos, y estuvo a su lado hasta sus últimos días.

La orden judicial hace constar que su relación con Carrà fue más allá del plano profesional, hasta el punto de que ella decidió legalmente adoptarlo y convertirlo en su único heredero.

Ese movimiento, que se mantuvo en estricta reserva, encaja con el carácter celoso de su intimidad que siempre mostró la estrella.

Mientras su vida pública se desplegaba sin filtros ante las cámaras, su esfera privada quedaba reducida a muy pocos nombres.

Ella misma había mencionado en entrevistas la cercanía con sus sobrinos Matteo y Federica Pelloni, hijos de su hermano fallecido, pero nunca desveló que hubiese adoptado a Gian Luca.

Raffaela Carrà, en una fotografía de archivo. Gtres

La orden de Roma despeja la incógnita sobre quién custodiaría su legado creativo y económico, una cuestión sobre la que se había especulado desde 2021.

El conflicto por el musical 'Bailo Bailo'

El nombre de Pelloni Bulzoni emerge públicamente a raíz de una disputa con la productora DreamCatcher, responsable del musical Bailo Bailo que se estrenó en el Teatro Capitol en octubre de 2023.

En su calidad de heredero, Gian Luca presentó ante el Tribunal de Roma una solicitud de medidas cautelares para que se ordenara la suspensión de la "producción, distribución, publicidad y representación, en cualquier forma y por cualquier medio" del espectáculo.

Alega Gian Luca que no se había recabado su consentimiento para explotar el repertorio y la imagen de Raffaella.

En la documentación, el recurrente se identifica expresamente como "hijo adoptivo y único heredero legítimo" de la artista y reclama la titularidad de "los derechos sobre su imagen, voz y nombre, así como de los datos e información sobre su vida personal y profesional".

También invoca la condición de titular de "los derechos morales y los derechos de uso de las obras intelectuales de la artista". Es decir, no solo exige ser reconocido como heredero patrimonial, sino como guardián del sentido y del uso público de la figura de Carrà.

Entre los motivos de la demanda, hay uno que el propio Gian Luca considera especialmente ofensivo: el formato de comercialización de las entradas del musical.

Raffaella Carrà en los Premios World Pride 2017. Gtres

Según la orden judicial, el heredero entiende que se ha vulnerado la memoria de su madre al asociar la compra de localidades con "un obsequio para el comprador consistente en patatas fritas y Coca Cola", una "circunstancia que habría ofendido gravemente" el recuerdo de la artista.

A su juicio, esa promoción trivializa el legado de una figura que, más allá del componente popular de sus canciones, encarnó para millones de espectadores una idea de libertad, sofisticación y compromiso social.

De ahí que decidiera acudir a los tribunales italianos y dejar constancia documental de su posición como heredero y de su voluntad de controlar cómo se explota la marca Raffaella Carrà en proyectos comerciales.

La decisión del Tribunal de Roma

La jueza Laura Centofanti, del Tribunal Municipal de Roma, ha rechazado la medida cautelar solicitada por Pelloni Bulzoni.

En su auto, la magistrada recuerda que Bailo Bailo está basado en la película Explota Explota, dirigida por Nacho Álvarez en 2020, y subraya que, a la fecha de la resolución, se habían celebrado ya 36 funciones del musical y no había más representaciones programadas. ​

En estas circunstancias, Centofanti considera que no procede ordenar la suspensión del espectáculo, al entender que la medida cautelar ha perdido objeto práctico.

Si el heredero desea una compensación económica o discutir el fondo del asunto -incluida la cuestión del consentimiento y el uso de la imagen de la artista-, deberá plantearlo en un procedimiento ordinario, no en la vía urgente.

Tras la muerte de la artista, Pelloni Bulzoni ha impulsado la Fundación Raffaella Carrà, dedicada a proyectos solidarios y al patrocinio de eventos culturales y musicales en su honor. ​