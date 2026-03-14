De un acuerdo prenupcial a un retiro de lujo en Sri Lanka: las sorpresas que hay dentro de las bolsas de regalo de los Oscar

Los Ángeles ultima ya los detalles para albergar, una edición más, una nueva gala de los Oscar, que se celebra este domingo 15 de marzo en el mítico Dolby Theatre.

En horario español, la retransmisión comenzará en la madrugada del domingo al lunes 16, empezando alrededor de las 00:00 y alargándose hasta las 4:00 aproximadamente.

Independientemente de que ganen o pierdan la ansiada estatuilla, hay 25 nominados que recibirán un premio de consolación. Se trata de las famosas Everyone Wins (Todos ganan), que son las bolsas de regalos de lujo que recibirán simplemente por su nominación.

Últimos preparativos de los Oscar. Getty Images

Nada tiene que ver oficialmente la Academia de Hollywood en todo esto. Cada año, es la agencia de marketing Distinctive Asset quien se encarga de preparar y distribuir estos obsequios, convertidos ya en una tradición.

Timothée Chalamet (30), Leonardo DiCaprio (51), Michael B. Jordan (63), Jessie Buckley, Kate Hudson (46) o Emma Stone (37) son algunas de las estrellas del cine que este año serán agasajadas con esta bolsa valorada en seis cifras.

"Nuestros extraordinarios obsequios para los nominados no se basan en absoluto en la necesidad. Queremos reconocer a estos increíbles nominados, al tiempo que impulsamos y damos visibilidad a pequeñas empresas, marcas propiedad de minorías, mujeres emprendedoras y compañías que contribuyen a la comunidad en un momento en que todos necesitamos un poco más de diversión y alegría", ha asegurado en un comunicado Lash Fary, fundadora de Distinctive Assets.

El exclusivo paquete incluye viajes de lujo, delicias gourmet, belleza de alta gama, bienestar y caprichos tan llamativos como una liposucción de élite.

Lo más codiciado suelen ser los viajes que este año tiene como destino Costa Rica, Ibiza o Sri Lanka. El primero es en una villa de ensueño y un retiro rejuvenecedor de siete días en el exclusivo spa Golden Door.

Villa en Ibiza con capacidad para 16 personas. Distinctive Assets

En la isla balear, el premio incluye la estancia en una supervilla con capacidad para 16 personas. También se puede elegir una escapada de 10 días a Sri Lanka en un resort de lujo con restaurante con Estrella Michelin.

Además de los viajes, otros productos estrella son un juego de maletas japonés, un tratamiento facial en uno de los centros más exclusivos de Los Ángeles y un bolso vegano de lujo.

Los presentes gastronómicos también suelen tener una buena acogida y este 2026 los protagonizan pretzels bañados en chocolate coronados con cristales de oro comestibles y un tequila artesanal.

Llamativo es también que entre los regalos aparece un acuerdo prenupcial exprés totalmente personalizado, ideado por el famoso abogado de divorcios Jim Sexton.

Fary define la bolsa Everyone Wins como "el premio de consolación por excelencia" y asegura que se trata de un pequeño gesto de agradecimiento hacia unos nominados cuyas actuaciones han conmovido al público.

Jessie Buckley, protagonista de 'Hamnet'. Getty Images

Mientras unos se tendrán que conformar con este regalo, otros se alzarán con la estatuilla del Oscar. Ahora mismo las quinielas señalan a Jessie Buckley es la clara favorita por Hamnet, mientras que el premio al mejor actor protagonista está muy repartido.

Los favoritos en el sector masculino son Timothée Chalamet (Marty Supreme), Michael B. Jordan (Los pecadores), Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra) y Wagner Moura (El agente secreto).