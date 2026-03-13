Juanes (53): "Mis antepasados son del País Vasco, es una parte nostálgica de mi familia, pero todos somos de Medellín"

Juanes nació en Medellín, pero sus antepasados son del País Vasco. Gtres

La historia personal de Juanes (53 años) es profundamente colombiana. Nacido en Medellín, Colombia, el 9 de agosto de 1972, el cantante se ha convertido, gracias a su música, en uno de los mejores embajadores de su país.

Pero lo cierto es que por sus venas también corre sangre española. Recientemente, el artista, cuyo verdadero nombre es Juan Esteban Aristizábal Vásquez, ha hablado de sus orígenes vascos.

En una reciente entrevista con la revista ¡HOLA!, el artista repasó su vínculo con España y recordó el viaje que realizó al País Vasco en 2019 para seguir la pista de sus ancestros.

Juanes y el País Vasco, una conexión "especial"

"Mis antepasados son del País Vasco. Es una parte muy nostálgica de mi familia, pero mi papá y mi mamá, mis abuelos… Todos nosotros somos de Medellín", confesó el cantautor.

Se reconoce marcado por una doble identidad: la de la tierra que pisó su familia hace siglos y la de las montañas verdes de Antioquia donde él creció.

En la entrevista, Juanes explicó que aquella visita fue mucho más que una simple escapada. "Sí, estuve en la casa Aristizábal, en el País Vasco, y fue muy especial".

"Realmente, es una parte muy nostálgica de mi familia, pero mi papá y mi mamá, mis abuelos… Todos nosotros somos de Medellín. Pero hay una similitud increíble con el País Vasco: en el color de las montañas, el verde… Hay una conexión muy loca", detalló.

Detrás de esa “nostalgia vasca” está la figura de Sebastián Aristizábal y Elgorriaga, un vasco del siglo XVIII considerado el antepasado del que descienden muchas ramas del apellido Aristizábal en Colombia, incluida la del propio Juanes.

Su apellido es Aristizábal

Nacido el 21 de noviembre de 1700 en Hernani (Guipúzcoa), hijo de Domingo Aristizábal y Ana Elgorriaga, Sebastián emigró desde su tierra natal a América en la segunda década del siglo XVIII.

Se estableció en la provincia de Antioquia, donde contrajo matrimonio en San Jerónimo de los Cerros, el 10 de abril de 1719, con Luisa Lorena de Arbeláez Latorre.

Los genealogistas lo consideran el tronco del linaje Aristizábal en Antioquia, ya que desde su familia se expandió el apellido por buena parte de la región y del país.

A partir de ese viaje transatlántico, la saga quedó definitivamente arraigada en Colombia y, generaciones después, daría lugar a Juan Esteban Aristizábal Vásquez, Juanes.

El propio artista ha contado en varias ocasiones que, antes de viajar al País Vasco, habló con su madre para reconstruir el árbol familiar y supo que de nombres como Abel Aristizábal o Lorenzo Aristizábal le vienen esos orígenes vascos que hoy reivindica con total naturalidad.

Con millones de discos vendidos y una colección de Grammys a sus espaldas, el cantante ha reconocido que, pese al éxito, sigue en búsqueda permanente de identidad.

Esto explica que, aunque no olvida la emoción de pisar el caserío de sus antepasados, su viaje al País Vasco no le ofreció todas las respuestas que buscaba "Aún estoy tratando de descubrir quién soy yo".