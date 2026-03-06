Un vídeo de Oprah Winfrey se vuelve viral por su radical pérdida de peso: "¿Sufre una sobredosis de Ozempic?"

Oprah Winfrey, en la Semana de la Moda de París, el pasado 5 de marzo. GTRES

Que Oprah Winfrey (72 años) lleva décadas luchando contra las oscilaciones de peso no es algo nuevo. A lo largo de su vida se ha sometido de manera constante a estrictas dietas para mantener el sobrepeso a raya. En su nueva aparición pública, parece haberlo conseguido... una vez más.

La periodista, una de las presentadoras más icónicas de la televisión en Estados Unidos, se ha trasladado estos días a la capital francesa para asistir al desfile de Chloé, enmarcado dentro de la Semana de la Moda de París.

Allí, su nueva imagen no ha pasado desapercibida. Luce de lo más rejuvenecida. Y con bastantes kilos menos que de costumbre.

¿Es, acaso, consecuencia de uno de sus sacrificados regímenes alimenticios? ¿O lo ha conseguido gracias a los medicamentos para adelgazar que están revolucionando la industria farmacéutica? Es lo que los usuarios de las redes sociales se han preguntado nada más verla.

This video of “Oprah Winfrey” is going viral as more people start to notice 😳 pic.twitter.com/Brcmpo8tSB — Matt Wallace (@MattWallace888) March 6, 2026

"¿Sobredosis de Ozempic?"

¿Ha recurrido, tal vez, a la ayuda de Ozempic, Wegovy, Saxenda o similares? Su vídeo paseando, esbelta, por la ciudad de la luz, ya se ha vuelto viral.

"¿Qué está pasando aquí con Ozempic, Oprah?", "Me temo que sufre una sobredosis de Ozempic. ¡Control de asistencia social, por favor!". Son solo algunos de los comentarios que circulan en las plataformas digitales como X, Instagram y TikTok.

"Su cabeza parece demasiado grande para su cuerpo. ¿Es Ozempic u Oprah?", observa algún usuario. Otros se preguntan si es que está siguiendo la nueva tendencia de las celebridades internacionales de llevar el cuidado por el físico al límite: "¿Se suma a la moda de la delgadez extrema?".

Sea como fuere, no cabe duda de que su juvenil aspecto ha reabierto un debate que lleva tiempo sonando con fuerza. ¿Qué lleva a algunas superestrellas a lucir famélicas?

El caso de Demi Moore

No es el caso de Oprah, ni mucho menos. Pero lo cierto es que la delgadez extrema de famosas como Demi Moore (63), las protagonistas Wicked, Ariana Grande (32) y Cynthia Erivo (39) o la de la hija del recientemente fallecido rockero Ozzy Osbourne, Kelly Osbourne (41) vuelven a hacer saltar las alarmas.

Cabe recordar que, hace tan solo unos días, la imagen de la actriz de La sustancia provocó un verdadero impacto. Moore se dejó ver en la Semana de la Moda de Milán después de aparecer en el desfile de Gucci con una imagen completamente distinta a la habitual.

Ella, que durante mucho tiempo ha llevado una larga melena negra hasta la cintura, apareció con un corte bob corto y un ajustadísimo dos piezas en cuero negro que muchos calificaron como estilo dominatrix.

Kelly Osbourne, hija del desaparecido Ozzy Osbourne, con su madre, Sharon, el pasado 28 de febrero en los Brit Awards. GTRES

La delgadez de Kelly Osbourne y otras 'celebrities'

Del mismo modo, la hija del mítico vocalista y líder de Black Sabbath ha preocupado a todos por su notable pérdida de peso. Tal ha sido la oleada de críticas que ha explicado de manera pública que, tras la muerte del músico, atraviesa uno de los peores momentos de su vida.

"Se necesita verdadera fortaleza para estar ante el público, aceptar reconocimientos por su padre fallecido y mantenerse firme frente al mundo. Lo mínimo que podemos hacer es mostrar la misma gracia a cambio", ha lamentado en sus redes sociales.

"La amabilidad no cuesta nada. La crueldad cuesta carácter", añadía, en relación a los comentarios que ha suscitado su visible pérdida de peso.

Oprah Winfrey, en la Semana de la Moda de París, el pasado 5 de marzo. GTRES

La nueva imagen de Oprah

Oprah, que ha acudido al desfile de Chloé acompañada de su vieja amiga Gayle King, no se ha pronunciado, de momento, sobre su renovada apariencia.

Lo cierto es que la presentadora lleva tiempo luciendo una figura más estilizada. Ya en la fastuosa boda de Jeff Bezos (62) y Lauren Sánchez (56), -esa que colapsó Venecia durante tres días de celebrities, embarcaciones privadas y fuertes medidas de seguridad-, se la pudo ver mucho más delgada que de costumbre.

Recientemente, Oprah Winfrey confirmó que estaba tomando medicamentos para bajar de peso, pero nunca aclaró si se trataba de Ozempic, una de las marcas más consumidas en su país.

En enero de 2025, en un episodio de su podcast, explicó que había recurrido al GLP-1, una hormona que el organismo produce naturalmente y ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre, el apetito y la digestión.

"Una de las cosas de las que me di cuenta la primera vez que tomé un GLP-1 fue que durante todos estos años pensé que las personas delgadas simplemente tenían más fuerza de voluntad, que comían mejores alimentos, que podían aguantar más tiempo, que nunca comían patatas fritas", detallaba.

Robbie Williams.

Los famosos y Ozempic

"Luego me di cuenta la primera vez que tomé el GLP-1: 'Oh, ni siquiera piensan en eso. Solo comen cuando tienen hambre y dejan de comer cuando están llenos", añadía.

Winfrey no es la única que se ha pasado a las inyecciones para evitar engordar. Otros rostros conocidos, como la cantante Meghan Trainor (32) o Robbie Williams (52), han reconocido públicamente haber recurrido a este tipo de medicamentos.

El británico ha admitido haber consumido Mounjaro, y también ha declarado que debido a haberlo tomado ha sufrido un considerable empeoramiento de su visión.

"Llevo un tiempo viendo borroso, y cada vez va a peor. No creo que sea por la edad; creo que son las inyecciones", dijo a The Sun en noviembre de 2025.

En su libro Enough: Your Health, Your Weight and What It’s Like To Be Free (2026), así como en entrevistas como la concedida a CBS Mornings, ha explicado que ha pasado de "culparse y avergonzarse" por sus kilos de más a ver la obesidad como una enfermedad crónica ligada al cerebro y la biología, no a la falta de voluntad.

Sobre su peso concreto, el pasado año contó a la revista People que durante décadas su cuerpo volvía una y otra vez a las 211 libras (95,7 kilos).

Y explicó que con ese peso se encontraba "pre‑diabética" y con el colesterol alto. Y que, aunque otras personas puedan estar con sobrepeso y sanas, esa no era su situación. De ahí su decisión de tratar la obesidad como un problema médico.

El vídeo de Oprah Winfrey luciendo nueva imagen en París se ha vuelto viral. GTRES

La "cultura de la dieta"

Oprah Winfrey nunca ha temido hablar públicamente de su peso y de sus dietas. En los últimos años ha cambiado el discurso: ha pasado de la auto‑culpa y las dietas extremas a hablar de obesidad como una dolencia.

En 1986, en su propio talk‑show, llegó a decir: "Todavía me odio por mi peso". En 1988 siguió, durante cuatro meses, una dieta solo a base de batidos (sin ingerir comida sólida).

Incluso apareció en su programa arrastrando un carrito con 30,5 kilos de grasa para mostrar lo perdido "solo para demostrar que podía volver a entrar en unos vaqueros Calvin Klein de la talla 10".

Años después reconoció que aquella escena contribuyó a la "cultura de la dieta", creó estándares irreales para ella y su audiencia y que recuperó el peso casi de inmediato.

Oprah Winfrey. GTRES

En un ensayo de 2002 en O, The Oprah Magazine, contó que con 23 años, cuando pesaba 148 libras (67,1 kilos), fue a un médico que le recomendó una dieta de 1.200 calorías al día. Adelgazó rápido, pero lo recuperó igual de rápido. Ahí empezó un largo ciclo de dietas y efecto rebote.

Más tarde admitiría que pasó años "matando de hambre" a sus músculos con dietas de moda y que ese historial la convirtió en uno de los ejemplos más conocidos de dietas "yo-yó" en Estados Unidos.

En un encuentro de 2020 con la plataforma de WeightWatchers -de la que fue inversora- confesó que se sentía “controlada por la comida”, especialmente por las patatas fritas, y bromeó con que su mayor logro era "comer solo 10 patatas fritas onduladas de una vez".

En el último año, a sus hábitos alimenticios suma una rutina de actividad física: "Hago algún tipo de ejercicio seis días a la semana. Y al séptimo descanso".