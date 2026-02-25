Rafael Olarra, el hombre argentino que relacionan con Pedro Pascal: ex de Luke Evans y su pasado en el Circo del Sol

Pedro Pascal (50 años) vuelve a estar en boca de todos. El actor ha sido fotografiado recientemente dando un paseo por las calles de Los Ángeles junto a Rafael Olarra.

Lejos de tratarse de una caminata al uso, el intérprete y Olarra, tal y como muestran imágenes publicadas por TMZ, han protagonizado gestos cómplices y muestras de cariño en público.

Aunque ninguno se ha pronunciado al respecto, siendo fieles a su habitual discreción, las fotografías hablan por sí solas. De hecho, es la tercera vez en escasas semanas que Pedro y Rafael han sido vistos juntos.

EXCLUSIVE: 👀 Pedro Pascal was seen getting handsy with pal Rafael Olarra in Los Angeles.



Photos: https://t.co/DYd0ovbnog pic.twitter.com/fGvTu4iHhx — TMZ (@TMZ) February 24, 2026

El pasado 16 de febrero, el intérprete de Materialistas y el argentino fueron inmortalizados dando un paseo por Nueva York. Entonces, caricias y miradas de complicidad compusieron también la jornada.

En la misma línea, hace apenas unos días, la dupla se dejaba ver asistiendo a un cine de la ciudad con motivo de la proyección de Cumbres Borrascosas. Una escena que no tardó en hacerse viral en redes sociales.

Esta serie de situaciones ha llevado a buena parte del planeta a querer saber sobre Rafael Olarra, el hombre que parece haber devuelto la ilusión a Pedro Pascal.

Y es que no importa la discreción que caracteriza al actor de Sin Previo Aviso. Todo lo que rodea su vida privada interesa. Y mucho.

Pedro Pascal and Rafael Olarra spotted together in New York.



—— Both have been seen going out occasionally on dates.👀 pic.twitter.com/373rMkZBQW — PopPulse (@PoppPulse) February 19, 2026

Pese a que ahora ha copado el foco por su relación con Pascal, lo cierto es que Rafael ya fue años atrás un personaje de la crónica social.

El argentino mantuvo una breve historia de amor de poco menos de dos años con Luke Evans (46).

La pareja comenzó a salir en verano de 2019, aunque no fue hasta el siguiente febrero cuando ambos hicieron oficial su relación a través de una publicación en redes sociales.

El escaso tiempo que permanecieron juntos, sumado a su habitual discreción, hicieron que Luke y Rafael apenas se dejaran ver en público.

Entre sus escasas apariciones destacó sobremanera su posado en la alfombra roja en noviembre de 2019 con motivo del estreno europeo de Frozen 2.

El propio Luke confirmó en enero de 2021 que ya estaba soltero: "Es lo que es", reveló en declaraciones para The Times.

Rafael Olarra y Luke Evans, en una imagen de sus redes sociales.

De su vida privada son escasos los detalles que se conocen. Rafael nació en Buenos Aires y es el segundo de cuatro hermanos.

Pasó su infancia en un campo de Gualeguaychú, Entre Ríos, y estudió en el Colegio San Martín de Tours, según han informado recientemente medios locales como La Nación.

Olarra no tardó en darse cuenta de su verdadera pasión y se formó en pintura, fotografía, escultura y dirección de arte en la Universidad del Cine.

A los 18 años tomó la decisión de instalarse en Madrid, donde llegó a colaborar con el mítico Circo del Sol. Además, trabajó como recepcionista, cartero y barman.

Ya de regreso en su Argentina natal, comenzó a trabajar en la productora Landia, junto a Andy Fogwill. Así, participó en numerosas campañas de moda y producciones de la mano del fotógrafo Urko Suaya.

El momento decisivo de su carrera llegó en 2010, cuando se unió al Grupo Faena. Después de presentar una innovadora propuesta creativa para intervenir el hotel de Miami, fue invitado a formar parte del equipo y acabó consolidándose como una figura esencial en la dirección estética del proyecto.

En su perfil de Instagram atesora a día de hoy más de 65.000 seguidores, entre los que se encuentra precisamente Pedro Pascal. La mayoría de sus publicaciones hacen honor a su pasión por la fotografía.

También es posible encontrar numerosos posts de viajes de ensueño y fotografías de moda.