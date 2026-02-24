El emotivo mensaje que dejó Eric Dane a su esposa antes de morir: "Nunca me enamoré de otra mujer como lo hice de ella"

Un día después del fallecimiento de Eric Dane, a los 53 años y a consecuencia de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), Netflix publicó la última entrevista que concedió el famoso actor. Una conmovedora charla que se llevó a cabo bajo la condición de que se publicara una vez el intérprete hubiera perdido la vida.

Tuvo lugar en noviembre de 2025 con Famous Last Words, un espacio que graba conversaciones íntimas de grandes figuras públicas que solo se emiten tras su muerte.

Así, el famoso actor de Anatomía de Grey no solo contó su historia personal y profesional. También aprovechó para despedirse y dejar unas palabras para las personas más importantes de su vida: sus dos hijas, Billie Beatrice (16), y Georgia Geraldine (15), fruto de su matrimonio con Rebecca Gayheart, quien fue la mujer de su vida. Para ella también dejó un emotivo mensaje.

Aunque su relación estuvo llena de altibajos, Eric y Rebecca mantenían un estrecho vínculo. Ella, de hecho, acompañó al actor hasta el fin de sus días.

"Nos seguimos queriendo muchísimo. Solo que no queremos vivir bajo el mismo techo", aseguró el intérprete de Euphoria en su entrevista póstuma. "Nos tenemos mucho cariño", insistió.

Gayheart fue la mujer de su vida y así quiso remarcarlo Dane: "Nunca, hasta que alguien vea esto, me habré enamorado de otra mujer tan profundamente como me enamoré de Rebecca. Es la madre de mis hijas".

Sobre su relación, el actor recordó que "surgió de una forma orgánica y fortuita". De aquel momento, rememoró: "Cuando conocí a Rebecca me giré y le dije a su amiga: 'Voy a casarme con ella'. Su amiga respondió: 'Ni de coña, no va a romper con su prometido. Se van a casar. Llevan 15 años juntos'".

Eric Dane junto a su mujer, Rebecca Gayheart. Gtres

Por suerte, el artista tuvo razón. "Cuatro años después me casé con ella. Enseguida me di cuenta que quería pasar el resto de mi vida a su lado".

En palabras del propio actor, nadie conocía a Eric Dane tanto como Rebecca Gayheart.

"Seguramente dirá que era una persona que siempre se mostraba vulnerable, aunque le aterrara ser vulnerable. Creo que dirá que era un tío gracioso. También dirá que era encantador sin saberlo", expresó el intérprete cuando le preguntaron cómo creía que le recordaría la madre de sus hijas.

Aunque siempre la amó, lo suyo, y así lo pensaba Dane, no funcionó porque Rebecca "estaba más dispuesta a cumplir su parte" que el actor.

"Creo que carezco de ese gen que te empuja a seguir adelante pase lo que pase. Soy de los que cree que si hay un agujero en el barco, no hay que intentar taparlo. Lo mejor es hundirlo y buscar uno nuevo. Rebecca es una luchadora nata y siempre persevera", aseguró.

Eric Dane y Rebecca Gayheart se casaron en octubre de 2004 y 14 años más tarde, en 2018, ella presentó una demanda de divorcio por "diferencias irreconciliables". Sin embargo, como recordó Eric Dane, nunca rompieron el vínculo familiar.

Siguieron legalmente casados, priorizando la crianza de sus dos hijas: Billie Beatrice, nacida en 2010, y Georgia Geraldine, nacida en 2011.

Eric Dane y Rebecca Gayheart junto a sus dos hijas, Billie y Georgia. Gtres

Tras varios años viviendo separados, en abril de 2025, poco antes de que trascendiera el diagnóstico del artista, Rebecca solicitó retirar la demanda de divorcio. La enfermedad cambió su perspectiva.

Ella misma reconoció que el vínculo se había fortalecido y que seguían siendo una familia. Así, en los últimos meses, se implicó en el cuidado de Eric Dane, acompañándole públicamente y mostrando una imagen de unidad que conmovió a muchos.

El actor murió rodeado de sus seres queridos tras "una valiente batalla" contra la enfermedad, como comunicó su familia el pasado 19 de febrero, anunciando su triste pérdida.