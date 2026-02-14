Bernie, el hermano casi idéntico de Bad Bunny: "Siempre tuvo magia. Nació siendo único y todo el mundo le adoraba"

Bad Bunny (31 años) pasó de repartir bolsas en un supermercado a convertirse en el primer artista en actuar en el medio tiempo de la Super Bowl con un repertorio musical íntegramente en español. El puertorriqueño, sin embargo, no se olvida de sus orígenes. Mucho menos de su familia.

Detrás del cantante que bate récords de streaming hay un núcleo unido, en el que entran sus dos hermanos menores, Bernie y Bysael Martínez Ocasio, dos jóvenes que han elegido caminos que nada tienen que ver con la música, pero sí con proyección pública.

Bernie, el más parecido físicamente a Bad Bunny, ha elegido la moda como profesión. Ha desfilado en la Fashion Week de París y en la Fashion Week de Nueva York. Además, entre otros proyectos, ha colaborado con firmas como H&M o Bershka.

El segundo de los tres hermanos, por otro lado, ha participado en trabajos audiovisuales vinculados a Bad Bunny, como el videoclip de Yo Visto Así.

La vida personal de Bernie también ha sumado un capítulo importante a la parcela emocional de Bad Bunny. Es padre de un niño, Maison Gabriel, nacido en 2023. El pequeño se convirtió en el primer sobrino del artista y fue mencionado explícitamente en la canción ACHO PR.

Respecto a Bysael, el menor de los Martínez Ocasio y quien comparte parecido físico con Bad Bunny -aunque no tanto como Bernie-, ha optado por mantenerse lejos de las cámaras. Si bien tiene gran presencia en las redes sociales, su pasión es el béisbol.

En cuanto a su vida personal, tanto Bernie como Bysael mantienen una estrecha relación con Benito Antonio, nombre real de Bad Bunny.

Aunque el artista suele mantener su parcela personal en la más estricta intimidad, en alguna ocasión ha hablado públicamente de su familia. Además, ha trascendido que Bernie y Bysael le han acompañado en algunas de sus giras internacionales y premios.

El segundo de ellos, por otro lado, se deshijo en halagos hacia el artista en una recordada entrevista que tuvo lugar en la época de la pandemia.

"Siempre tuvo una magia en él. Nació siendo único. Incluso antes de la música, todo el mundo lo adoraba", comentó a la revista Rolling Stone en una entrevista en 2020, en pleno confinamiento.

Como anécdota, contó entonces: "La primera vez que tuvimos unas vacaciones de verano, fuimos a Estados Unidos. Recuerdo que lloró todo el camino desde Puerto Rico hasta la casa de nuestros abuelos, porque le tenía miedo a los aviones".

Benito Antonio creció en Vega Baja, un pequeño pueblo al occidente de San Juan. Siendo el hijo de un camionero y una profesora de inglés, vivió su infancia en el campo. En una casa con un aro de baloncesto gastado y un árbol perfecto para echarse a dormir.

"En Navidad, todos los niños jugaban con sus juguetes, pero Benito jugaba con sus discos", relató en aquella entrevista Bernie Martínez.

En esos años Bad Bunny cantaba en el coro infantil de la iglesia católica a la que iba todos los domingos. "No era de los chicos que andaba en la calle. Me gustaba estar en casa con mi familia", comentó el intérprete de Baile Inolvidable.

Benito trabajaba como empacador en un supermercado de la capital de Puerto Rico cuando conoció a Noah Asaad, fundador de la disquera Rimas Entertainment. "Hice que renunciara a su trabajo", comentó él en una ocasión. Ambos tuvieron la visión de dominar YouTube con canciones y covers que fueron solo el comienzo.

Bad Bunny no se olvida de España y viste de Zara en la Super Bowl, un 'show' marcado por los guiños a la cultura latina

10 años después de sus inicios en YouTube, su disco Debí Tirar Más Fotos ha sido el primero totalmente en español en llevarse el premio a Mejor Álbum del año en los Grammy.

Una semana más tarde, Bad Bunny también se ha convertido en el primer artista latino en solitario en encabezar el show de medio tiempo de la Super Bowl. Un escaparate de 15 minutos que concentra a 100 millones de personas alrededor del mundo.

El pasado domingo, 8 de febrero, el puertorriqueño se subió al escenario más caro y codiciado del espectáculo: el halftime show de la Super Bowl, celebrado este año en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Un espectáculo histórico que ha dado la vuelta al mundo y que días más tarde, sigue dando que hablar.