Muere Maria Franca Fissolo, viuda del artesano de la Nutella y una de las mujeres más ricas de Italia, a los 87 años

Adiós a la señora Ferrero. Este pasado jueves, 12 de febrero, ha fallecido Maria Franca Fissolo, viuda de Michele Ferrero y presidenta honoraria del holding Ferrero International, a los 87 años.

Ha perdido la vida a primera hora de la mañana de este pasado día 12, en su casa en Altavilla, Italia, donde había decidido pasar sus últimos días.

Casualidades del destino, ha muerto dos días antes de que se cumplan 11 años de la pérdida de su marido, Michele Ferrero, fallecido el 14 de febrero de 2015, con quien compartió más de medio siglo de vida y de proyecto empresarial.

Él, cabe recordar, permanece en la memoria de muchos por haber sido el artífice de la Nutella, el producto estrella de Ferrero.

El funeral de Maria Franca, de hecho, tendrá lugar este próximo sábado, día 14. Un último adiós a una mujer empresaria, pero especialmente influyente. Además, una de las más adineradas de su país.

La capilla ardiente se instalará en la Fundación Piera, Pietro e Giovanni Ferrero, institución de la que fue gran impulsora.

Nacida el 21 de enero de 1939, Maria Franca acababa de cumplir 87 años y pertenecía a una generación de empresarios y consortes que construyeron 'el milagro industrial' del norte de Italia desde la discreción y el trabajo constante.

En 1961 fue contratada por Ferrero como traductora e intérprete. El flechazo con el heredero de la empresa fue casi inmediato y al año siguiente, en 1962, se dieron el 'sí, quiero', sellando una unión que sería decisiva para el rumbo de la empresa.

En 1963 nació el primogénito del matrimonio, Pietro, y en 1964 llegó Giovanni, hoy presidente del grupo.

La muerte súbita de su hijo mayor en 2011, en Sudáfrica, a causa de un malestar mientras iba en bicicleta, supuso un golpe devastador para Maria Franca y Michele.

Michele Ferrero y su familia en una imagen de archivo. Gtres

Vida empresarial

Sin ansias de protagonismo público, Maria Franca tuvo una influencia importante en la evolución del grupo de confitería. Como presidenta honoraria de Ferrero International, encarnó la continuidad de los valores familiares en una etapa de expansión internacional.

Conocida como la señora Ferrero, también destacó por su vínculo y compromiso con la comunidad, ideando proyectos sociales y propuestas culturales en la localidad de Alba.

Su última aparición pública tuvo lugar el 10 de octubre de 2025, durante la inauguración de la Feria Internacional de la Trufa Blanca. Su ausencia el 8 de diciembre de 2025, en la tradicional ceremonia de encendido del árbol de los buenos deseos Ferrero, en la plaza dedicada a su marido, Michele, hizo saltar las alarmas, al tratarse de una cita a la que nunca había faltado.

Fortuna

Según Forbes, Maria Franca Fissolo tenía una fortuna de más de 2.000 millones de euros, una cifra que hasta ahora la colocaba como una de las mujeres más ricas de Italia.

En los próximos días se conocerá cómo se distribuirá su herencia, teniendo en cuenta que su núcleo familiar lo integran su hijo Giovanni, sus nueras, Paola y Luisa, y sus cinco nietos.

Cabe recordar que el Grupo Ferrero es ahora una de las más grandes empresas de productos de confitería del mundo, con más de 35 marcas muy apreciadas, como Kinder, Nutella, Ferrero Rocher y Tic Tac, que se venden en más de 170 países.