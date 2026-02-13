Divorciado, bodeguero y un hijo piloto: así es Ralf, el hermano de Schumacher, que se casa tras confesar su homosexualidad

Ralf Schumacher, con su prometido, Étienne Bousquet-Cassagne, en una imagen de sus redes sociales. @ralfschumacher_rsc

Han pasado más de 12 años desde que Michael Schumacher (57 años) sufriera un accidente de esquí en la estación de Méribel, en los Alpes franceses. Uno que ha obligado al expiloto de Fórmula 1 a permanecer casi todo este tiempo postrado en una cama y recibiendo cuidados médicos de manera constante como consecuencia de las graves lesiones cerebrales que le provocó el traumatismo craneoencefálico tras la caída.

A lo largo de la última década, todo lo que sucede en el entorno familiar del siete veces campeón del mundo despierta máximo interés. Más aún cuando llegan buenas noticias. En este caso, la nueva viene de su hermano, Ralf Schumacher (50), quien acaba de anunciar sus planes de boda.

El también expiloto de Fórmula 1 está viviendo un momento personal especialmente feliz. Tras reconocer públicamente hace dos años su homosexualidad desvelando su relación con Étienne Bousquet-Cassagne (36), el deportista y su pareja han proclamado a los cuatro vientos que se casarán próximamente.

Ralf y Michael Schumacher posan juntos en el GP de Canadá en 2003. REUTERS

Planes de boda

"Nos complace confirmar que Ralf Schumacher y su pareja, Étienne Bousquet-Cassagne, se casarán. Ambos están encantados con las numerosas y amables felicitaciones que han recibido", han comunicado a través de sus respectivas redes sociales.

"Ralf y Étienne no harán comentarios sobre más detalles personales y solicitan que se respete su privacidad. Gracias por su comprensión", añaden en su comunicado conjunto.

La pareja no ha ofrecido demasiada información sobre el gran día, pero el diario alemán Bild ha adelantado que será una celebración de tres días el próximo mes de mayo. El lugar elegido para darse el 'sí, quiero' es Saint-Tropez (Francia), localidad donde ambos pasan muchas temporadas.

Los planes de boda del hermano del Káiser hacen revivir la intensa vida personal de Ralf Schumacher, quien hizo pública su homosexualidad el 14 de julio de 2024.

Ese día sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir una foto junto a su actual pareja mirando una puesta de sol abrazados y con un mensaje revelador: "Lo más hermoso de la vida es cuando tienes a tu lado la pareja adecuada con quien puedes compartirlo todo".

Su histórica confesión pública

Lo cierto es que con aquella declaración se convirtió en el primer expiloto de F1 del siglo XXI en compartir abiertamente su orientación sexual.

La reacción de su entorno no se hizo esperar. Su hijo, David Schumacher (24), también piloto, compartió su felicidad a través de las redes sociales.

"Estoy muy feliz de que finalmente hayas encontrado a alguien con quien realmente te sientas muy cómodo y seguro, no importa si eres hombre o mujer, estoy 100% contigo papá y te deseo todo lo mejor y felicitaciones", expresó a través de su cuenta de Instagram.

El mundo del deporte también aplaudió el gesto. Compañeros como Fernando Alonso, Nico Hülkenberg y Oscar Piastri manifestaron su respeto y respaldo.

Amigos como la exmodelo, empresaria y estrella de la televisión alemana Carmen Geiss no dudaron en arroparlo. "Hoy ha confesado su homosexualidad", destacó entonces, subrayando que para él era un acto de liberación y autoaceptación que había madurado durante largo tiempo.

En entrevistas posteriores y declaraciones recogidas en medios Ralf Schumacher ha quitado hierro a su orientación sexual. Ha puntualizado que ser homosexual "no es un gran tema" para él y que decidió vivir con naturalidad su relación. Una que mantiene con alguien muy alejado del sector del automovilismo: su actual pareja es un conocido expolítico francés.

Quién es Étienne Bousquet-Cassagne

Nacido en 1989 en Villeneuve‑sur‑Lot (Lot‑et‑Garonne, suroeste de Francia), Étienne Bousquet-Cassagne es hijo del agricultor y líder sindical Serge Bousquet‑Cassagne, presidente de la Cámara de Agricultura de Lot-et-Garonne y líder de la organización agraria Coordinación Rural (CR).

De 2007 a 2020 fue militante del Frente Nacional / Agrupación Nacional (el partido de Marine Le Pen). Llegó a ser secretario departamental en Lot‑et‑Garonne y candidato a varias elecciones legislativas y municipales.

También fue concejal en Villeneuve-sur-Lot y consejero regional de Nueva Aquitania, además de asistente parlamentario del dirigente Steeve Briois.

En el año 2020 anunció que dejaba la política y abandonaba el partido, poniendo fin a tres años de carrera política activa. En 2024 comenzó su relación sentimental con Ralf Schumacher, con quien vive a caballo entre la Costa Azul y otros destinos europeos.

Ralph Schumacher, con su exmujer, Cora, en una imagen de 2008. GTRES

Polémico divorcio con Cora Schumacher

El hermano menor de Michael Schumacher es conocido por haber triunfado en su propia carrera en la élite del automovilismo. Sus mayores logros los consiguió entre finales de los 90 y 2007.

Compitió en F1 con Jordan, Williams y Toyota: disputó 180 Grandes Premios, logró 6 victorias, 27 podios, 6 poles y 8 vueltas rápidas, con su mejor temporada en 2001-2003 con Williams.

Entre sus principales triunfos figuran los Grandes Premios de San Marino, Canadá y Alemania en 2001, Malasia y Europa en 2002, y Francia en 2003; antes había sido campeón de Fórmula Nippon en Japón (1996) y ganador del prestigioso Gran Premio de Macao de F3 en 1995.

En lo personal, estuvo casado con la modelo y celebrity alemana Cora‑Coraline Schumacher entre 2001 y 2015. Durante los 14 años que estuvieron casados fueron uno de los matrimonios más mediáticos de Alemania. Hasta que decidieron separarse.

Ralf Schumacher, en la gala de los Premios Laureus, en 2010. GTRES

Su historia de amor acabó dando paso a un divorcio conflictivo. Y a un constante cruce de acusaciones. Es exactamente lo que sucedió en 2024, tras la 'salida del armario' de Ralf.

Entonces, su exmujer arremetió duramente contra él. En una entrevista al diario Der Spiegel lamentó el daño que Ralf le había causado. "Cuando lo anunció fue como una puñalada en el corazón. Salir del armario siempre afecta a quienes te rodean, incluida la exesposa con la que tuviste un hijo. Hoy me siento utilizada durante el matrimonio", dijo.

"Siento que he desperdiciado mis mejores años. Me hago muchas preguntas. ¿Fue honesto conmigo? E incluso hay algo más importante que me ronda por la cabeza: ¿me amaba? Confié ciegamente en él y por eso su palabra era ley para mí", afirmaba.

"Ojalá Ralf me hubiera involucrado o al menos me hubiera hecho partícipe de su decisión, habría sido una señal de respeto. Durante su trayectoria en la Fórmula 1, hubo muchos rumores en el paddock. Le pedí que me aclarase si lo que se decía era verdad, pero él siempre lo negó, diciéndome que estaba imaginándome todo y que lo mismo necesitaba ayuda psicológica", destacaba.

Su relación con su hijo

Ralf tiene un hijo, David Schumacher, nacido el 23 de octubre de 2001, fruto de su matrimonio con Cora-Coraline. Al igual que su padre y su mítico tío, David también es piloto, ha competido en categorías como Fórmula 3 y campeonatos de GT, siguiendo la tradición familiar del motor.

Desde 2025 es piloto GT3 de alto nivel, compitiendo en la GT World Challenge Europe Endurance Cup con un Ford Mustang GT3 del equipo HRT Ford Performance, como piloto de fábrica asociado a Multimatic/Ford.

En conjunto, sus números en circuitos (15 victorias, 44 podios, 15 poles en 185 carreras) reflejan una trayectoria sólida dentro de los GT, aunque sin llegar a Fórmula 1, como sus familiares.

En la actualidad, el joven mantiene una relación sentimental con la piloto húngara Vivien Keszthelyi (25), también dedicada al automovilismo. La pareja, por cierto, acaba de comprometerse.

Fue el 7 de noviembre del pasado año cuando David anunció sus planes de pasar por el altar. "Ella dijo sí. El océano fue testigo de nuestro amor, y la puesta de sol selló nuestro compromiso. 05.11.2025", escribió en su cuenta de Instagram.

Patrimonio millonario

En cuanto a la vida actual de Ralf Schumacher, reside principalmente en Alemania y pasa largas temporadas en Austria, donde ha estado vinculado al paddock del DTM y al negocio deportivo que gestiona.

Según la prensa de su país, su patrimonio se estima en torno a 100 millones de dólares, procedentes de sus salarios y premios en F1, contratos de patrocinio y posteriores inversiones en negocios y bienes inmuebles.

En la actualidad no tiene un imperio de grandes marcas a su nombre, pero sí varias actividades empresariales en torno al motor, el vino y la inversión.

Es cofundador y copropietario del equipo US Racing, escudería de monoplazas con base en Kerpen (Alemania) centrada en Fórmula 4 y categorías de promoción. Comparte la propiedad y gestión deportiva de su empresa, encaminada a formar a jóvenes pilotos, con el ingeniero Gerhard Ungar.

Empresario de vinícola

Ha sido socio y gestor dentro de la estructura de Mücke Motorsport, orientado también a jóvenes talentos en fórmulas inferiores.

Tras retirarse como piloto, en 2013, ha trabajado como comentarista de televisión y colaborador en medios especializados de Fórmula 1.

Todo esto lo compagina con su rol de embajador de marca para empresas vinculadas al automóvil. Por ejemplo, desde 2023 es imagen de la plataforma de compraventa de coches usados wirkaufendeinauto.de en Alemania y Austria.

Pero el proyecto que más le apasiona es su propia línea de vinos, lanzada bajo la etiqueta Schumacher Selection. Esta cuenta referencias de blancos frescos y vinos envejecidos en barrica, y se comercializan, como era de esperar, como un proyecto personal ligado a su nombre.

Michael y Ralf Schumacher, en una imagen de archivo. Redes Sociales

Su relación con Michael Schumacher

La relación entre los hermanos Schumacher (existe otro hermano más, Sebastian Stahl, hermanastro de ambos por parte de madre y también piloto) siempre fue tan cordial como discreta. Nunca compartieron equipo, así que el vínculo entre ellos solía limitarse al ámbito estrictamente familiar.

Pero el fatal accidente de esquí de Michael, el 29 de diciembre de 2013, marcó un antes y un después en la familia. Ralf ha reconocido públicamente que ese día "cambió a nuestra familia" y que "ya nada es como antes".

Y ha manifestado su dolor por la situación de su hermano: "Echo de menos al Michael de antes… la vida a veces es injusta".

El pasado mes de enero salieron a la luz los últimos avances sobre el estado de salud de Michael Schumacher. "Ya no está postrado en cama y entiende algunas cosas", deslizó el periodista del Daily Mail Jonathan McEvoy tras consultar con varias fuentes próximas al entorno del expiloto e incluso visitar su casa en Mallorca.

Sobre su propia vivencia, Ralf ha subrayado que el accidente de su hermano fue "una experiencia dolorosa y penosa también para mí", pero aún más para los hijos de Michael.

A día de hoy, las visitas son esporádicas y la comunicación, limitada. Aun así, Ralf jamás ha ocultado el profundo cariño hacia su hermano, a quien sigue considerando un referente.