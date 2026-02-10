Sale a luz la causa de la muerte de la actriz Catherine O'Hara, protagonista de 'Solo en casa', y la enfermedad que padecía

Catherine O'Hara, protagonista de 'Solo en casa', en una imagen de 2015. Gtres

La actriz Catherine O'Hara, quien perdió la vida el pasado el 30 de enero a los 71 años, murió tras sufrir una embolia pulmonar, con cáncer rectal como enfermedad de base.

Así lo notifica un certificado de defunción de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, obtenido por el medio estadounidense TMZ, casi dos semanas después del triste desenlace.

El representante de la actriz que interpretó a Kate McCallister, la madre de Kevin en Solo en casa, fue quien confirmó la muerte de la intérprete a finales del pasado enero, explicando que Catherine O'Hara había fallecido "tras una breve enfermedad". Sin embargo, hasta ahora no se conocían más detalles.

Cabe puntualizar que muchos tumores -cáncer rectal en el caso de la actriz- producen sustancias que activan la coagulación y 'espesan' la sangre, aumentando el riesgo de trombosis en las venas profundas de las piernas o pelvis.

Esos coágulos pueden desprenderse y llegar a los pulmones, causando una embolia pulmonar, que es una complicación grave y potencialmente mortal.

Respecto a su estado de salud, también cabe recordar que años antes le habían diagnosticado dextrocardia con situs inversus, una afección en la que el corazón se ubica en el lado derecho del pecho.

Según ha trascendido, el día de su fallecimiento, poco antes de las 5:00 horas, una ambulancia acudió a su casa en Brentwood, Los Ángeles, tras informarse que se encontraba en estado grave.

Catherine O'Hara fue trasladada a un hospital de la ciudad, donde lamentablemente perdió la vida.

Días más tarde, su marido, Bo Welch, y sus hijos, Matthew y Luke, organizaron una ceremonia privada para despedir a la actriz.

La última vez que se le vio en público fue el 16 de octubre del año pasado, durante los Premios Ángel, celebrados en el Proper Hotel de Santa Mónica.

Catherine O'Hara es recordada por haber interpretado a Kate McCallister, la madre de Kevin, interpretado por Macaulay Culkin (45 años), en la comedia navideña de los 90 Solo en casa. No obstante, su carrera comenzó en televisión con la serie de humor SCTV Network.

Su participación en este formato le permitió hacerse con su primer Emmy. El segundo lo ganó en 2020 gracias a su participación en la serie Shitt’s Creek, donde dio vida a la excéntrica y dramática matriarca de la familia Rose, Moira Rose.

Nacida en Toronto en 1954, Catherine O’Hara fue reconocida por su capacidad de improvisación para la comedia. Después de SCTV, la actriz protagonizó filmes como After Hours, de Martin Scorsese (83), o Beetlejuice, de Tim Burton (67).

En los últimos años, O'Hara había participado en algunas de las series más reconocidas del momento como The Last of Us'o más recientemente, en The Studio, de Apple TV, donde dio vida a Patty Leigh, una exjefa de estudio de cine que ayuda a Matt Remick (Seth Rogen) a dirigir uno de los estudios más importantes de Hollywood.